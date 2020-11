Az OTP elárulta, hogyan küzdenek a világjárvánnyal és a hackerekkel

Önálló kontaktkutatás, saját „operatív törzs", OTP-s tisztifőorvos, állandó tesztelés – csak néhány intézkedés azok közül, amelyekkel a pénzintézet a járvány negatív hatásait próbálja meg kivédeni. Ez persze nem olcsó mulatság: Magyarországon eddig több mint egymilliárd forintot fordítottak a közvetlen járványvédekezésre, a bankcsoport egészét tekintve pedig még magasabb ez az összeg. Mindeközben a bank az elmúlt hónapokban új típusú és mértékű kibertámadásokat ver vissza, az utóbbi négy hónapban a bank kibervédelmi központja közel 1000 behatolási kísérletet akadályozott meg. Az OTP Bank informatika- és bankbiztonsági ügyvezető igazgatójával, Bucsek Gáborral beszélgettünk minderről.

Lassan háromnegyede éve robbant be Magyarországra a koronavírus-világjárvány, és vele együtt a home office trend. Milyen szabályok mentén dől el a banknál, ki és mennyit dolgozik otthonról, és mikor megy be az irodába vagy egy fiókba?

A legfontosabb szempontunk az egészségmegőrzés. Magyarországon tízezer munkavállalóért vagyunk felelősek és több millió ügyfelet szolgálunk ki, a nemzetközi bankcsoportban negyvenezer kollégánk van és közel húszmillió ügyfelünk, így komoly hatása van annak, ha lassítani tudjuk a járvány terjedését. Már az első hullám elején általánossá tettük a home office-t azokban a feladatkörökben, amelyekben ez értelmezhető és technikailag kivitelezhető volt. A bankfiókok értelemszerűen kívül esnek ezen a körön, és például a telefonos contact centerünk jelentős része, számos informatikai munkatárs, üzemeltetési és bankbiztonsági kolléga nem tudta otthonról végezni a munkáját, nekik – új szabályok betartása mellett – be kellett járniuk a munkahelyükre.

Az informatikai területünk gyorsan és hatékonyan ki tudta alakítani a tömeges otthoni munkavégzés feltételeit, így a korábbi maximum párszáz egyidejű távoli felhasználószám fel tudott ugrani ötezerre. A munka hatékonysága nem sérült érdemben, a termékfejlesztési, üzemeltetési és egyéb támogató folyamatok – az évekkel ezelőtt elkezdett szervezeti agilizálódásnak is köszönhetően – jó minőségben tudtak folytatódni. Olyan, váratlan és sürgős feladatokat is sikerült részben home office-ból megoldani, mint a hiteltörlesztési moratórium sürgős bevezetése.

A második hullám berobbanásakor már a tavaszi tapasztalatok birtokában tudtuk újra kiterjeszteni a home office-t. Először az irodákban egyszerre tartózkodók számát kezdtük el csökkenteni azzal, hogy újra megnöveltük az otthoni munkavégzési napok számát, mostanra pedig a legtöbb területen lehetséges a folyamatos otthoni munkavégzés. A járványhelyzet után is a korábbinál nagyobb tere lehet majd a home office-nak, azon munkakörökben ahol ez megvalósítható, de az fontos, hogy az nem jog, hanem lehetőség, amiről minden esetben a munkavállaló kérése alapján a munkahelyi vezető hoz döntést.

Ha mindenképpen személyesen kell találkozni a kollégákkal vagy az ügyfelekkel, milyen biztonsági intézkedéseket kell betartani?

A fiókjainkban még tavasszal felszereltünk nagyalakú plexi lapokat a kiszolgálópultokra, kézfertőtlenítőket helyeztünk ki, és amikor fokozódni kezdett a járvány, kötelezővé tettük a maszkhasználatot ügyfeleink és munkatársaink számára is. A maszk használat során a fokozatosság elve mellett haladtunk. Folyamatosan értékeltük a járványhelyzetet és ennek alapján először pamut maszkot, majd a járvány fokozódásával egyidejűleg egyszer használatos orvosi maszkot, majd FFP2 minősítésű maszkot biztosítottunk és jelenleg is biztosítunk a kollegáknak. Az irodáinkban a kézfertőtlenítők kihelyezése, a közös helyiségek, tárgyalók, teakonyhák, liftek stb. használatának korlátozása, a kötelező maszkhasználat bevezetése, az éttermek bezárása mellett bevezettük a rendszeres, napi többszöri fertőtlenítő takarításokat is.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tájékoztatásra és az edukálásra. Kollégáink rendszeresen kapnak hírleveleket, olvashatnak összefoglaló cikkeket az intranetünkön, amelyen dedikált oldalt is kialakítottunk a Covid-19 helyzet kezelésével kapcsolatos információknak. Nyitottunk egy e-mail címet, amelyre elküldhetik egyéni kérdéseiket, és a lehető leggyorsabban személyre szabott választ is kapnak. Lassan ezer levélváltásnál tartunk ezen a csatornán. Ezekkel az intézkedésekkel és erőfeszítésekkel sikerült elérnünk, hogy az OTP-s kollégák tájékozottak, tisztában vannak a felelősségükkel és a lehetőségeikkel, így biztonságban érzik magukat.

Az irodaépületeinkben már megvalósítottuk, a fióki hálózatban pedig folyamatosan alakítjuk ki a hőkamerák alkalmazását, amelyek még belépés előtt kiszűrik a hőemelkedéses vagy lázas személyeket, így tovább tudjuk erősíteni a megelőzést.

A tájékozottság és a szabálykövetés mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a megelőzésben a folyamatos tesztelésnek.

Munkatársainkat már az első hullám idején is folyamatosan teszteltük, azonban a második hullám megjelenésével egyidejűleg minden bent dolgozó kollegánkat hetente teszteljük, hogy idejekorán azonosítani és izolálni tudjuk a potenciális fertőzőket, ezzel elejét tudjuk venni a tömeges megbetegedéseknek. Külön pandémiás protokollt hoztunk a tesztelések menetére.

Önálló kontaktkutatást végzünk és csak abban az esetben engedjük vissza a kollegákat, ha lejárt a hatósági karantén, vagy távoltartás ideje, vagy ennek hiányában negatív laboros PCR teszttel rendelkeznek.

Természetesen mind a laboros tesztet, mind az antigénes, illetve antitestes gyorsteszteket a bank biztosítja a kollegáknak. Azzal, hogy önálló kontaktkutatást végzünk és a kontaktokat 48 óra elteltével újból szűrjük, folyamatosan tudjuk biztosítani a fertőzésmentességet és az ügymenetet. Több tízezer tesztet végeztünk eddig, és mindaddig folytatjuk ezt a gyakorlatot, amíg szükséges. A nagyszámú ügyfélkontaktus ellenére az OTP-s dolgozók körében a fertőzöttség aránya tartósan és lényegesen alacsonyabb az országosnál.

Ugyan csökkent a fiókok forgalma, de közben a banké nem. A digitális eszközökön, internetbankon, mobilbankon végzett tranzakciók száma megugrott, van olyan digitális szolgáltatásunk (postai csekk QR-kódos befizetése), aminek a használata megnégyszereződött. A fióki kiszolgálás támogatásában is szerepe van a digitalizációnak, hiszen a digitális aláírópad használata szükségtelenné teszi a papírok kézről-kézre adását, illetve a számos digitális csatornán elérhetővé tett időpont foglalás hatékonyan csökkenti a fiókban egyszerre tartózkodó ügyfelek számát és a várakozási időt. Év eleje óta az időpontfoglalásra érkező ügyfeleink aránya megduplázódott.

Mi alapján választották ki azt a tesztet, amit a munkavállalók szűrésére használnak? Mennyire gyakori, hogy pozitív tesztet produkálnak az alkalmazottak? Naponta például mennyi esetet találnak?

Több tesztet is kipróbáltunk, megközelítőleg 20 különböző terméket vettünk górcső alá és kísérleteztünk azért, hogy a legmegbízhatóbbat tudjuk alkalmazni. Az első hullám alatt sikerült felkutatnunk egy labort, aki már a kezdetektől segítette a munkánkat és nagyon rapid és nem utolsó sorban humánus mintavétellel biztosította nekünk a háttértámogatást. Ezzel együtt kutattuk a gyorstesztek piacát és a már igazoltan pozitív mintát produkáló kollegák segítségével ellenőriztük le, hogy a gyorstesztek is hozzák-e a pozitivitásukat. Egy hazai beszállító nyújt nekünk segítséget a folyamatos tesztek biztosításában, nevezetesen a Medifood Hungary Innovation Kft.

A tesztek szinte kivétel nélkül a laboros tesztelés eredményével megegyező eredményt hoztak, s ha a számokat kell említenem, a folyamatos teszteléssel és a kontaktok felkutatásával és tesztelésével a fertőzöttségi mutatónk 1 százalék alatti, tartósan.

Meg kell említeni azt is, hogy amennyiben valamely kollegám otthoni munkavégzésről érkezne vissza a munkahelyére, ezt csak abban az esetben teheti meg, hogy elvégezte a tesztet. Ezzel igen nagy mértékben tudjuk biztosítani a munkahely fertőzésmentességét, hiszen azt látjuk, hogy a fertőzöttjeink legnagyobb része a munkahelyén kívül kapta el a betegséget, és ezzel a protokollal a vírust nem hozzák be az épületekbe. Szintén nagy eredménynek tartjuk, hogy a fertőzött kollegák a maszkhasználatnak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően, szinte egyáltalán nem adták tovább a fertőzést a munkahelyükön.

A bank alkalmazottai illetve az ügyfelek általánosságban hogyan viselik a járványügyi szabályokat?

Egy-egy elszigetelt fióki esettől eltekintve ügyfeleink nagy megértéssel, a saját egészségük védelmében is alkalmazkodtak az új feltételekhez, és betartották, betartják az új szabályokat. Jó néven veszik, hogy biztosítunk kézfertőtlenítőt, egészen kivételes az az eset, amikor valakinél nincs saját szájmaszk, és a banknak kell erről gondoskodnia. Nagy arányban használják az előzetes időpont foglalást, és általában türelmesek, megértőek az intézkedésekkel szemben.

Munkatársaink fegyelmezettek, a visszajelzések alapján nagyon értékelik azt, hogy világosak a szabályok, folyamatos és érthető a kommunikáció, és látva az országos járványhelyzetet azt látják, hogy az OTP kiemelkedő színvonalon gondoskodik a biztonságukról. Azt is látják, hogy nem kíméljük az erőforrásokat, milliárdos tételben költ a bank a szükséges eszközökre, szolgáltatásokra, folyamatokra.

Mennyire nehéz jól belőni, épp kinek és milyen szigorra van szüksége? Milyen elvek mentén dől el, hogy szigorítanak, vagy lazítanak a szabályokon? Melyik statisztikákat, mutatókat figyelik?

A szigor nem személyre, hanem helyzetre szabott. A kezdetektől úgy állunk hozzá, hogy mivel a pontosan indokolt intézkedéseket legfeljebb csak utólag lehet belőni, inkább mindig kicsit túlbiztosítunk, minthogy kicsússzon a kezünkből a helyzet. Az állami adatokat vesszük alapul, ezeket értékeli a belső, koronavírus-járványhelyzet kezelésre létrehozott munkacsoportunk. Folyamatosan egyeztetünk munkaegészségügyi szolgáltatónkkal, a Budai Egészségközponttal, és van saját orvos szakértőnk is, aki teljes állásban, jóformán az OTP Bank tisztifőorvosaként vesz részt a járványkezelésben. A munkacsoport napi sajtószemlét kap, így a hivatalos adatok mellett a nyilvánosságra kerülő egyéb információk is rendelkezésünkre állnak, ezeket is figyelembe tudjuk venni, mérlegelni tudjuk.

Három fontos elvet tartunk szem előtt: a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt a kezelés helyett, előtérbe helyezzük a gyors reagálást és a folyamatos ügykezelést, valamint igyekszünk csoportos döntéseket hozni, azaz a kollektív bölcsességre támaszkodunk. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a döntéseknél, vagy azok előkészítésénél jelen vannak az üzleti, fióki, HR, üzemeltetési, bankbiztonsági, informatikai, kommunikációs stb. területek szakértői, így nem utaztatjuk az előkészítő anyagokat, hanem egy füst alatt tudjuk meghozni a döntéseket.

Milyen költségekkel jár, és mekkora pénzügyi ráfordítást jelent önmagában a védekezés a járvány ellen?

Magyarországon eddig több mint egymilliárd forintot fordítottunk a közvetlen járványvédekezésre. Ugyanez az összeg a nemzetközi bankcsoportban még jelentősebb.

Ehhez lehet még hozzáadni azokat a támogatásokat, amelyeket az OTP Csoport nyújt egészségügyi és oktatási intézményeknek kimondottan a válság kezelésére, ez az összeg csoport szinten meghaladja a két és fél milliárd forintot.

A koronavírus-járvány és az azt követő digitalizációs hullám milyen változásokat hozott a kibervédelem területén a banknál? Milyen új fenyegetéseket látni a kibertérben?

A home office ugrásszerű előretörése önmagában komoly információbiztonsági kihívást jelent. Szerencsére rendelkezünk a megfelelő megoldásokkal és eszközökkel, de ezeket nagyon hirtelen kellett „felskálázni” néhány százról több ezer egyidejű felhasználóra.

Az nem biztos, hogy összefügg a járvánnyal, de az elmúlt hónapokban új típusú és mértékű kibertámadásokat ismertünk meg.

Ezekről nem szoktunk beszélni, de annyi kívülről is látható, hogy nem az ügyféladatok megszerzését célozzák, hanem a szolgáltatási képességet próbálják szűkíteni, így kellemetlen vagy lehetetlen helyzetbe hozva egyes telekommunikációs szolgáltatókat, és ezen keresztül az ő intézményi ügyfeleiket, például bankokat is. Minden kornak megvannak a saját biztonsági fenyegetései, nekünk most ez az egyik legkomolyabb. Ugyanakkor megfelelő összefogással, kellő tudás és erőforrás mozgósításával – ahogy korábban is mindig – kezelni tudjuk az aktuális próbálkozásokat. Az OTP Bank saját belső központot hozott létre a kiberbiztonság csoportszintű garantálására, így több mint tíz ország piaci és kormányzati tapasztalatait tudjuk folyamatosan hasznosítani a megelőzés és az elhárítás során.

A kiberbűnözés a szervezett bűnözés formái közül mára a legnagyobb volumenű elkövetési formává vált, 2019-ben a bűnözés ezen fajtája 600 milliárd USD hasznot hozott az elkövetőknek. Ez a világ GDP-jének 0,8%-át teszi ki. A bűnözők számára a belépési korlát nagyon alacsony, hiszen akár 40 USD elég lehet a támadásokhoz szükséges célinfrastruktúra bérléséhez. A kiberbűnözés által okozott károk a nagyvállalati szegmensben átlagosan 1,4 és 13 millió USD közötti összegre rúgtak, amely közel tízszerese a két évvel ezelőtti értéknek.

A COVID-19 járvány miatt kialakult helyzetre a bűnözők igen gyorsan reagáltak: a támadások megnégyszereződtek. A kiberbűnözés ráadásul mára felölel több, régebben külön területnek számító bűnelkövetési formát. A lopások, csalások, ipari kémkedés, hírszerzés és a garázdaság pl. sok esetben ugyanazt az eszköztárat igényli, így a kibertér maga vált az elkövetés eszközévé. Az exponenciálisan bővülő fenyegetettség elleni védelem legjobb eszköze a megelőzés. A Security Operation Centerrel (SOC, vagy Kibervédelmi Központ) rendelkező szervezetek esetében a támadásokkal összefüggő károk és költségek a várható kárérték alsó értékének felénél is kisebbek voltak.

Az OTP Bank a hét minden napján 0-24 órában működteti a kibervédelmi központját, amelyben számos biztonsági rendszerből érkező riasztást monitorozunk, illetve szükség esetén kivizsgálást indítunk. A bank folyamatosan fejleszti kibervédelmi központját, amelyben a legújabb technológiák kapnak helyet, például mesterséges Intelligenciát is felhasználva szűrjük ki a komplex támadásokat; illetve végezzük el az egyes riasztások besorolását.

A Maryland Egyetem kutatása alapján átlagosan 39 másodpercenként éri támadás az Internettel kapcsolatban álló számítógépeket, amelyek detektálása, kiértékelése és megfelelő kezelése csak a legmodernebb eszközökkel és az azokhoz értő képzett szakemberek segítségével lehetséges.

Az utóbbi négy hónapban a kibervédelmi központ fejlett támadások elleni védelmi rendszere majd’ 1000 behatolási kísérletet akadályozott meg; bankcsoport szinten havonta átlagosan 50 malware kampány elhárítását koordinálta és 70 adathalász oldal tiltásáról intézkedett.

Nemrégiben példátlan méretű hackertámadás érte Magyarországot, a célpontok között az OTP is szerepelt. Hogy vizsgázott a védelmi rendszer a rendkívüli támadás idején?

Konkrét esetről kevésbé szívesen beszélek. Fontos talán, hogy mindenki értse: nem a bankokat támadták, és különösen nem az általuk kezelt adatokat. A sajtóban is megjelent, hogy túlterheléses támadás volt, ami nem behatoló hackertámadás, hanem a telekommunikációs infrastruktúrát igyekszik átmenetileg ellehetetleníteni. Ügyfeleink enyhe átmeneti lassulásoktól eltekintve nem érzékeltek gondot a szolgáltatásainkban, és ez a legjobb mércéje annak, hogy hogy vizsgáztunk.

Az eset rávilágított a vállalatok közötti, és az állami és a piaci szektor közötti kibervédelmi együttműködés fontosságára is. Ezen a területen hogy állunk most Magyarországon? Milyen szervek, védelmi mechanizmusok léteznek?

A kiberbiztonság nemzetbiztonsági kérdés, ezt a világ híreiből is láthatjuk. Magyarország fejlett kibervédelmi szervezeti struktúrával és technológiával, naprakész elhárítási szaktudással rendelkezik. A kulcs-szektorok és a kulcs-szereplők folyamatosan együttműködnek, közösen fejlesztenek és gyakorolnak. Az állami és piaci szereplők között az együttműködés kifejezetten jó, az ügyfelek szempontjából is megnyugtató.

Címlapkép: Bucsek Gábor Fotó: OTP Bank