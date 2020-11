Így lettem majdnem milliomos bitcoinból, de aztán mégsem

Hét évvel ezelőtt kaptam egy darab papírt, amiről nem tudtam, mennyit érhet. A kis papír ugyanis egy cold storage bitcoin tárca volt, és az egyik legnagyobb magyar bitcoin-gurutól kaptam, aki azt mondta, nem tudja, van-e benne bitcoin. Én sem tudtam, de a héten végül pontott tettem a történet végére.

A héten írtunk arról, hogy óriásit ralizott idén a bitcoin, a kriptodeviza árfolyama ebben az évben már közel 160 százalékkal került feljebb. Ahogy ilyenkor lenni szokott, megint hihetetlen árfolyamemelkedési jóslatok láttak napvilágot: az 50-60 ezer dolláros árfolyam mellett már a félmillió dolláros szintet is emlegették egyes profi befektetők és elemzők. Emiatt döntöttem egy régi történet lezárása mellett.

Láttam, de nem szálltam be

Nyolc éve írtunk először a bitcoinról (ebben a virtuális pénzek kockázatairól szóló kiscikkben), majd ezt a cikket sok másik követte. A téma akkor még messze nem volt mainstream: szakportálok, korai befektetők, kriptofórumozók és picit bogaras IT-sok foglalkoztak azzal a nagyszerű találmánnyal, amiben tulajdonképpen nem is a bitcoin, mint elszámolási egység/digitális arany volt a hatalmas újdonság, hanem az azt működtető technológia, vagyis a blockchain. A bitcoin ugyanis csak egy felhasználási formája a blockchainnek, ami lényegében egy elosztott hálózaton nyilvántartott, konszenzusban kezelt adatbázist jelent. A korai befektetők azonban viszonylag világosan láthatták, vagy legalábbis bízhattak abban, hogy a bitcoin nagy jövő előtt áll.

Aki megértette, hogy mekkora újdonságot jelent a technológia, amely a központi szereplőktől függetlenül is megbízhatóan működő, elkölthető, küldhető pénzt, a bitcoint létrehozta, jellemzően gyorsan kerített is némi befektethető pénzt, és beszállt a sztoriba. Voltak, aki nem értették meg, de hittek abban, hogy jó lesz ez nekik, és ők is beszálltak.

Viszont azt is sejteni lehetett előre, hogy hatalmas bukták, lejtmenetek is lesznek, és az egyre több alternatív kriptopénz megjelenésével abban sem lehettünk biztosak, hogy a bitcoin lesz az a kriptopénz, ami hosszú távon is értékálló lesz. Meg persze a bitcoin-őrület termelte ki a világ legnagyobb lehúzásait és piramisjátékait is, lásd OneCoin, Bitconnect.

Mindezek miatt – és mert az egyetemi padból éppen csak kiesve még messze nem megtakarító, hanem a jövedelmét (előre) felélők közé tartoztam – nem szálltam be a sztoriba.

Egyszerűbben fogalmazva nekem sokkal nagyobb értéket teremtett egy jó mosógép megvásárlása a 25 éves helyett, hogy ne kellejen két napig radiátoron szárítani a ruhákat, vagy hogy a 32 centis képcsöves tv helyett egy értelmezhető méretű okostévén nézzem a kedvenc filmjeimet, vagy éppen a kicsi házacskánkat újítgassam, szépítgessem.

Vagyis ahelyett, hogy 20-30 vagy éppen pár százezer forintot a nagy volatilitású, leginkább szerencsejátékokhoz hasonló kockázatú bitcoinba fektessek, inkább az életminőségemet javítottam. Nem vettem meg az ötöslottó szelvényemet, de nem is buktam el a pénzem, és ezt nem is bántam meg.

Mellesleg akkoriban ez olyannyira szabályozatlan környezetben működő befektetés volt, hogy volt olyan ismerősöm, aki hiába szállt be, mert például a legnagyobb forgalmú MT Gox japán kriptotőzsde egy hatalmas csalási botránnyal bedőlt, igaz, valamennyit visszaadtak végül a befektetőknek a megmaradt kriptopénzből. Az ilyen és ehhez hasonló, időről időre kibukó botrányok pedig nem ritkán égettek el egészen komoly kriptovagyonokat.

Egy hét éves álom véget ért

Viszont volt egy titkos jokerem. Hét évvel ezelőtt megtalált Blummer Tamás pr-menedzsere, hogy van itt egy érdekes figura, aki befektetési bankokban dolgozott, aztán felismerte, hogy mekkora lehetőség van a bitcoinban és a mögötte lévő technológiában, és saját vállalkozásba kezdett, érdemes lenne vele beszélgetni. Ekkor ismertem meg Blummer Tamást, és ezt a szakmai ismeretséget tragikus és megrendítő, idén év elején bekövetkezett haláláig meg is tartottam.

Tamás volt az első hús-vér ember, akivel bitcoinról lehetett beszélgetni úgy, hogy nem keveredett ellentmondásba, nem értelmezett félre dolgokat (az önjelölt kriptoszakértőktől mentsen meg minket a Mindenható!). Szóval miközben az akkoriban kiugró olvasottságúnak számító, utána is évekig emlegetett interjút készítettem vele, megkérdeztem tőle:

Ön szerint a virtuális világból kilépve, megfogható papírpénzként is megjelenik majd a Bitcoin?

Persze, már létezik. Bármilyen megjelenése lehet, hiszen a Bitcoin egy digitális adat, bármire rárakható. Ez egy tipikus használati módja. Az egyik oldalon van egy QR kód, ami a cím, a másik oldalon pedig az a QR kód, ami ennek a címnek a titkos kulcsa. Ha ezt ismerem, akkor azt az egyenleget, ami ezen a számlán van, meg tudom mozdítani.

- válaszolta, és elő is vett egy kinyomtatott, cold storage bitcoin tárcát, amit nekem is adott.

Az interjúba nem került bele, de a beszélgetés végén megkérdeztem: Tamás, és ebben a tárcában van bitcoin? Ő pedig szórakozottan azt mondta:

nem tudom, valószínűleg nincs, de ha van is, jelentéktelen összeg, pár száz forint.

A cikket megírtam, a papír bitcoin tárcát pedig eltettem a bőr pénztárcámba, de szándékosan nem néztem meg, hogy tényleg van-e a címen bitcoin. Kedves emlékként gondoltam rá, meg menő is volt néha mutogatni, hogy nekem papírpénzem az sajnos nincs (gyakorlatilag nem használok, csak ha nagyon muszáj), de van ám bitcoinom!

Teltek az évek, és amikor a nagy árfolyamemelkedéseket láttam, gyakran eszembe jutott: mi van, ha Tamás véletlenül egy olyan tárcát adott, amin akkor pár száz forintot érő bitcoin volt, de az árfolyam azóta 100 szorosára emelkedett? Ha mondjuk 300 forint lett volna 120 dolláros árfolyamon, most meg 18 ezer a btc, az már nem is lenne rossz pénz, nem? Ez mondjuk 45 ezer forint. De mi van, ha több is van azon a tárcán? És mi lenne, ha félmillió dollár lenne a bitcoin?

Szóval elővettem a papír bitcoin tárcát, és elkezdtem kutatni, hogyan tudom megnézni az egyenlegét. Először azt hittem, muszáj lesz nyitnom egy kriptoszámlát, meg akkor már el is tudom adni a bitcoint, ha akarom, és azért azt érdemes tudni, hogy például a Revoluthoz (és ebben jönnek fel a magyar bankok is) hasonlóan kb. egy óra alatt lehet egyes szolgáltatóknál számlát nyitni, de ez csak a jóváhagyás miatt van, a folyamat 10 percet vesz igénybe. De míg a jóváhagyásra vártam, találtam olyan oldalakat, ahol egy egyszerű kereséssel meg lehet nézni egy címen nyilvántartott összeget, például itt, itt vagy itt.

Mielőtt továbblépnénk, itt most hallgassuk meg a világ legszomorúbb hegedűszólamát.

Sajnos a tárcában nulla bitcoin volt, és nulla bitcoin cash (ami a fork miatt lehetett volna), de még egy árva tranzakció sem köthető a címhez.

Nem baj, visszatettem a tárcámba a már sajnos kétfelé szakadt papírdarabot (lásd a címlapképen). Majd eszembe jut róla legalább az az izgalmas első beszélgetés Blummer Tamással.