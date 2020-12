Így működik a Mastercard pénzmosásokat szűrő rendszere az azonnali fizetéseknél

Évente 2 ezer milliárd dollárnyi piszkos pénzt mosnak tisztára a világon, a tranzakciók nyomon követése pedig az egyre több országban elérhető azonnali fizetési rendszerekbnen még nehezebb feladat - vélik a Mastercard szakértői. A kártyatársaság a brit azonnali fizetési rendszerben tesztelt pénzmosásmegelőző rendszerével képes a gyanús tranzakciókat még idejében kiszűrni.

Az azonnali fizetési rendszerek gyorsaságát a bűnözők arra használják fel, hogy követhetetlen gyorsasággal küldik a pénzt egyik számláról a másikra, minél gyorsabban lezajlanak a tranzakciók, annál nehezebb ellenőrizni őket.

Évente 2 ezer milliárd dollárnyi piszkos pénzt mosnak tisztára a világon, a tranzakciók lekapcsolása nagy kihívást jelent a hatóságoknak és a pénzintézeteknek.

Az Egyesült Királyságban az azonnali fizetési rendszer bevezetése utáni évben 130 százalékkal magasabb online bankolási csaláshoz köthető veszteséget jelentettek be. Mivel az azonnali átutalások nem visszavonhatók, az ellopott összegek a legritkább esetben kerülnek vissza az eredeti tulajdonosukhoz.

A Mastercard szakértői szerint a tradicionális, manuális nyomon követés nem képes a real-time fizetési tranzakciókat megfelelően szűrni, ezért a pénzmosási tranzakciók gyakran sikeresen, észrevétlenül átfutnak a banki hálózaton. Ezen kívül a pénzintézeteknek csak részleges rálátásuk van a tranzakciókra a teljes hálózaton belül, hiszen csak azokat látják, amelyikekben valamelyik náluk vezetett számla érintett. Mindeközben a pénzmosási tranzakciók bankok között is átfutnak, a pénz későbbi útját már nem tudják követni.

A kártyatársaság ezért a brit azonnali fizetési rendszert (Faster Payments) is működtető vállalattal, a Pay.UK-jel dolgozott együtt annak érdekében, hogy egy pénzmosási tranzakciókat és csalásokat szűrő megoldást hozzanak létre, a Trace Financial Crime nevű megoldást pedig más azonnali fizetési rendszereknél is be tudják vezetni.

A kártyatársaság megoldásával a pénzintézetek házon belül tudják felfedezni a gyanús számlákat, így pedig megállítani a pénzmosási tranzakciókat, elkerülni a bírságokat és csökkenteni a reputációs kockázatokat. A Trace a szektorszintű, intézményeken átívelő pénzmosási hálózatokat is képes felismerni, ez évente több millió fontnyi pénzmosási tranzakciót jelent a szigetországban.

A pénzmosásmegelőzési rendszer a bankközi tranzakciókat képes követni úgy is, ha a tranzakcióban résztvevő számlákat különböző intézetek vezeti, és ha megosztják az összeget. Az adattudósok által fejlesztett algoritmus figyelmeztetést küld a pénzintézetnek a portfóliójához kötődő gyanús tranzakciókról, a tranzakciókról vizuális kimutatásokat, és a pénzintézet saját illetve intézmények közötti tranzakciós térképéről is riportot készít.

A Mastercard által korábban felvásárolt azonnali fizetési rendszereket fejlesztő cég, a Vocalink és a Pay.UK hivatalosan 2018 negyedik negyedévében indította el a Trace-t a brit azonnali rendszeren történt pilot után.

2018 decemberében, csupán pár héttel az indulás után több ezer brit bankszámlát vettek tüzetesebb vizsgálat alá, és ezek jelentős része bizonyult pénzmosásra használt számlának. Több nagy pénzmosási hálózatot kapcsoltak le ezáltal.

Közel két évvel az indulás után mostanra több százezer számlát vizsgáltak meg a rendszerrel, és több ezret szüntettek meg emiatt, azóta újabb pénzmosási hálózatokat számoltak fel. Ezen kívül a Mastercard már egy új csalásmegelőzési rendszert is tesztel (Prevent Retail Payment Fraud), mely mesterséges intelligenciát használva már azelőtt megállítja a tranzakciókat, hogy azokat benyújtanék a fizetési rendszerbe.

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.