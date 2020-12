A kibertámadások által okozott kár idén soha nem látott szintre emelkedhet

A világjárvány miatt home office-ba vonuló alkalmazottak nagyban hozzájárulhattak ahhoz, hogy idén újabb rekordra, 1 ezer milliárd dollár fölé emelkedjen a kiberbűnözők által okozott károk összege.

A McAffe és aCenter for Strategic and International Studies kutatóközpont közös jelentése szerint 2018-ban látotthoz képest 50 százalékkal nőhet idén a kiberbűnözők által elkövetett bűncselekményekből származó károk értéke, amely átlépheti az ezer milliárd dolláros határt is. Ez a globális GDP több, mint 1 százaléka.

A kutatók szerint a támadások száma és típusa is nőtt, a phishing támadásoktól kezdve a túlterheléses (DDoS) és zsaroló támadásokon át kémprogramon keresztül a kriptopénz-lopásokig sokféle módszerrel próbálkoztak a bűnözők.

A világjárvány miatt a távoli munkavégzés világszintű elterjedésével gyengültek a biztonsági védelmi vonalak, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kibertámadások hatása nagyobb lesz idén, mint korábban bármikor.

A kutatás során 1500 technológiai szakembert kérdeztek meg, akik 44 százaléka nyilatkozott úgy, hogy válaszolni készülnek a megnövekedett veszélyek okozta kihívásokra. Az IMF egy nemrégiben elvégzett kutatása megállapította, hogy a pénzügyi rendszer stabilitására új fenyegetést jelentenek a kiberbiztonsági kockázatok.

(Finextra)

A címlapkép forrása: Getty Images.