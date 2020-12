Halálra ítélnék a készpénzt Svédországban, teljesen digitális fizetőeszköz jöhet

A svéd kormány vizsgálja annak megvalósíthatóságát, hogy az ország egy digitális fizetőeszközre térjen át – számol be a hírről a Bloomberg.

Per Bolund, a svéd pénzügyi piacokért felelős miniszter azt mondta, hogy a digitális fizetőeszközre való átállás lehetőségéről szóló hatástanulmányt 2022. november végén fejezik be. Az átállás lehetőségeit vizsgáló szakmai csapat vezetője Anna Kinberg Batra lesz, a svéd jegybank korábbi elnöke.

Svédország az elsők között van a világon, ahol digitális valutát vezetnének be. Az ottani jegybank már most is dolgozik az Accenture-ral közösen egy olyan projekten, amely elektronikus koronát vezetne be blockchain technológiára alapozva.

Bolund a tervekhez kapcsolódóan kitért arra, hogy nagyon fontos, hogy a digitalizált fizetések biztonságosak és mindenki számára elérhetőek legyenek.

A svéd központi bank októberi adatai szerint rekord alacsony szintre csökkent a svédek készpénzhasználata a koronavírus idején, az ottani tranzakciók kevesebb mint 10%-át teszik ki a készpénzes fizetések.

Európában az EKB is foglalkozik a digitális euró gondolatával, legutóbb Fabio Panetta, az EKB igazgatósági tagja blogbejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, miközben a fogyasztók és a lakossági szektorban forgó pénz egyre inkább a digitális irányba halad, a közpénzt szintén korszerűsíteni kell, hogy az általa biztosított közjó a digitális korban is mindenki számára elérhető legyen. Ezért fel kell készülnünk szükség esetén a bankjegyekkel egyenértékű digitális euró kibocsátására:

