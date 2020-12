Lassul az értékvesztések növekedési üteme a bankszektorban

A bankok 2018. január 1-je óta alkalmazzák az IFRS 9 sztenderdet a hitelportfólió értékvesztésének meghatározására. Ebben a várható hitelezési veszteségek számszerűsítésekor a múltbeli veszteségekre vonatkozó tapasztalataik mellett a várakozásaikat is figyelembe veszik. A jelenlegi járványhelyzetben az értékvesztés-számítások jelentős mértékben függenek a jövőbeli várakozásoktól, kulcsfontosságú, hogy milyen makrogazdasági szcenáriók mentén számolnak a bankok. A vizsgált bankok beszámolójából az derül ki, hogy továbbra is nagy a jövőt illető gazdasági bizonytalanság, bár már vannak biztató jelek - írják elemzésükben Schmiedt-Simon Eszter és Danyi Bernadett, a KPMG szakértői.

A KPMG monitorozza az európai bankok pénzügyi jelentéseit és elemzi a hitelportfolió alakulását. Az első félévi elemzés után jelen írásunkban a korábban vizsgált bankok III. negyedéves közzététele alapján tekintjük át, milyen változások figyelhetők meg a hitelezési veszteségeket illetően.

Várható hitelezési veszteségek eredményhatása — jövedelmezőség

Először megvizsgáltuk a kiválasztott bankokra vonatkozóan a várható hitelezési veszteségekre képzett teljes értékvesztés állománynak és 2020 első kilenc hónapjára vonatkozó adózás előtti eredménynek az alakulását, valamint a számokat összehasonlítottuk 2019 vonatkozó periódusaival. Az értékvesztés állományok százalékos növekedését, valamint az adózás előtti eredmény szintjében történt változásokat az alábbi ábra foglalja össze:

Az ábrán az látszik, hogy a COVID-19 válság hatásai jelentősen csökkentették a bankszektor jövedelmezőségét.

Az adózás előtti eredmény a mintában szereplő 11 bankból 10 bank esetén romlott az egy évvel korábbi időszakhoz képest, ezzel párhuzamosan a várható hitelezési veszteségekre megképzett értékvesztések szintjében erőteljes növekedés látható.

Az értékvesztés állomány a vizsgált bankok esetén 40% (egy spanyol bank) és 800% (egy svájci bank) közötti növekedést mutat (habár ez utóbbi bank esetén a 2019 III. negyedéves bázis nagyon alacsony szintű volt, így a százalékosan mért növekedés kiugróbb).

Az első félévhez hasonlóan érdekes módon az a bank, amelynek a várható hitelezési veszteségekre képzett értékvesztése a legnagyobb mértékben nőtt 2019 III. negyedévétől 2020 III. negyedévéig, az adózás előtti eredmény növekedéséről számolt be ugyanebben az időszakban. Ezzel szemben az a két bank, amelynek az ECL (Expected Credit Loss – várható hitelezési veszteség) növekedése a legkisebb volt, az adózás előtti eredmény legnagyobb csökkenését jelentették.

Valamennyi kiválasztott bank esetében kiszámítottuk az értékvesztés állomány átlagos növekedési ütemét 2020 első, második és harmadik negyedévére az egy évvel korábbi bázisokhoz képest, ami alapján a növekedési ütemben jelentős csökkenés mutatkozott.

Értékvesztés állomány átlagos növekedése 2019 azonos periódusához képest:

2020 Q1: 600%

2020 Q2: 400%

2020 Q3: 40%

A csökkenő tendencia magyarázható azzal, hogy a bankok többsége a szükséges értékvesztés állomány jelentős részét a válság első időszakában már megképezte. Azonban az a tény, hogy bár kisebb mértékben, de a III. negyedévben is folytatódott az értékvesztés állomány növekedése, arra utal, hogy továbbra is jelentős a bizonytalanság a jövőbeli gazdasági kilátásokat illetően.

Hitelezési veszteség ráta

Az alábbi ábra nyolc európai bank amortizált bekerülési értéken nyilvántartott hiteleinek hitelezési veszteség rátáit mutatja 2019. december 31-én, 2020. március 31-én, 2020. június 30-án és 2020 szeptember 30-án:

A III. negyedévre megtörni látszik az I. és II. negyedévben mutatkozó növekvő trend az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott hitelek átlagos hitelezési veszteség rátájának növekedési ütemében.

Azonban sok európai gazdaság a COVID-19 járvány második hullámának következtében ismét lezárásokra kényszerül, ami a IV. negyedévre újra növekedést eredményezhet az átlagos hitelezési veszteség ráta növekedési ütemében. Az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott hitelek átlagos hitelezési veszteség rátája a 2019. december 31-i 1,28%-ról 2020. március 31-ére 1,43%-ra, 2020. június 30-ára 1,55%-ra, 2020 szeptember 30-ra pedig 1,53%-ra nőtt, vagyis a III. negyedévre a növekedési ütem enyhén lecsökkent.

A törlesztési moratórium és az egyéb, COVID-19 járvány következtében bevezetett adóstámogató programok hatása

Három bank nyilvánosságra hozott adatokat arról, hogy a lakossági hiteleik mekkora részét érintették a COVID -19 járvány hatására bevezetett adóstámogató programok, beleértve a törlesztési moratóriumot is. Az érintett hitelek bruttó könyv szerinti értéke az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott lakossági hitelek teljes bruttó könyvszerinti értékének 2,30%-a és 5,17%-a között alakult a három bank esetén.

Mindhárom bank azt tette közzé, hogy a korábban említett, COVID-19 járvány hatására bevezetett adóstámogató programok (pl.: törlesztési moratórium) által érintett hitelek száma és értéke a III. negyedév végére jelentősen lecsökkent a II. negyedév végéhez képest.

Hitelek kosarakba sorolása (“staging”)

Hét európai bank nyilvánosságra hozta hiteleik stage kategóriánkénti elemzését. Az alábbi ábra a Stage 2 és Stage 3 kategóriában lévő hitelek arányát mutatja minden negyedév végén:

Az IFRS 9 szerinti értékvesztés modellben a pénzügyi eszközöket 3 kosárba soroljuk:

a Stage 1-be tartoznak azok a pénzügyi eszközök, amelyeknél a várható hitelezési veszteséget 12 havi várható hitelezési veszteséggel megegyező összegen értékelik (vagyis a kezdeti megjelenítés óta nem következett be jelentős növekedés a hitelkockázatban);

a Stage 2-be sorolt pénzügyi eszközök várható hitelkockázata ugyan jelentősen megnőtt a kezdeti megjelenítés óta, de még nem értékvesztettek;

azok a pénzügyi eszközök, amelyek várható hitelkockázata jelentősen megnőtt a kezdeti megjelenítés óta és értékvesztettek is, a Stage 3-ba sorolandók.

A hitelportfólió minőségében bekövetkezett változások egyik legfőbb indikátora az, hogy a különböző stage-k között mekkora mozgás történt az adott időszak során. Ez jelzi ugyanis azt, hogy a hitelportfólió hitelezési kockázatában jelentős növekedés következett be vagy a hitelportfólió értékvesztetté vált.

A III. negyedév végére az előző negyedévhez viszonyítva a legtöbb vizsgált bank esetén csökkent a Stage 2 kategóriában lévő hitelek aránya. A hét bank Stage 2 állományának átlagos aránya a 2019. december 31-i 6,77%-ról 2020. március 31-én 8,28% -ra, június 30-án 11,31% -ra nőtt, 2020 szeptember 30-án pedig 10,34%-ra változott, ami enyhe csökkenést jelent az előző negyedévhez képest. Hasonlóan 2020 első két negyedévéhez a Stage 3-ba tartozó hitelek aránya némileg nőtt a III. negyedév alatt, de többnyire stabil maradt.

Előretekintő információk

A 11 európai bankból 4 egyértelműen kijelentette, hogy módosította a gazdasági forgatókönyveit a COVID-19 járvány hatásait illetően a III. negyedév során. A többi bank nem tett erre vonatkozó egyértelmű kinyilatkoztatást.

A bankok ugyanannyi gazdasági forgatókönyvet használtak 2020. szeptember 30-án, mint 2019. december 31-én. Az egyik bank azonban 0% -os valószínűséget rendelt az optimista forgatókönyvéhez, ami valójában kettőre csökkentette a forgatókönyvek számát.

A korábbi negyedévekben a bankok többsége változtatott az egyes forgatókönyvek valószínűségén a járvány gazdasági hatásaira való tekintettel. A III. negyedévben az egyik bank jelentésében egyértelművé tette, hogy módosított az alap, az optimista és a pesszimista forgatókönyvekhez rendelt valószínűségeken a II. negyedévhez képest. Három bank ugyanazokat a valószínűségeket hozta nyilvánosságra, mint amiket a II. negyedévben, a többi 7 bank nem nyilatkozott ezügyben. Az a bank, amelyik változtatott a valószínűségeken, nagyobb súlyt rendelt a pesszimista forgatókönyvekhez.

A koronavírusjárvány lefutásában továbbra is nagy a bizonytalanság. A harmadik negyedév végére már újra jelentős növekedésnek indultak az esetszámok, viszont egyre inkább kézzelfogható közelségbe kerülnek a pandémia tényleges megoldását jelentő vakcinák is. A volatilis környezet mellett vannak biztató jelek a bankszektorban is: az értékvesztések növekedési ütemes lassul és a közzétett információkból az látszik, hogy a vizsgált 11 bankból 6 bank a 2021-es gazdasági kilátások alapján a kulcsfontosságú piacainak erősödésére számít.

A szerzők a KPMG szakértői.