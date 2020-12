Ezek Magyarország legjobb hitelei így karácsony előtt

A koronavírusválság egyelőre nem társult hitelválsággal Magyarországon. Ezt a lakáshitelek és személyi kölcsönök hiteldíja is jól mutatja, hiszen nem drágítottak rajtuk érdemben a bankok március óta. Aki tehát ma hitelt vesz fel akár otthonteremtésre, akár szabad felhasználásra, az továbbra is rekordközeli alacsony kamatozással teheti ezt. Manapság sem mindegy azonban, melyik bankot választjuk, ebben kívánunk most segíteni. Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Még az öt legjobb banki ajánlaton belül is több százezres, esetenként pedig akár milliós összegű eltérések mutatkoznak egy 10 millió forintos összegű lakáshitel teljes visszafizetendő összege esetében. Nagy a jelentősége tehát annak, hogy melyik banki ajánlat lesz végül a befutó a hitelfelvétel során.

A személyi kölcsönök esetében természetesen kisebb a különbség, de még az általunk megvizsgált 600 ezres, illetve 3 milliós személyi kölcsönöknél is előfordulnak néhány tízezer forintos különbségek a futamidő során visszafizetendő összegben.

Lakáshitelek

Nézzük először a lakáshiteleket! Minden esetben nettó 300 ezer forintos jövedelemmel számoltunk (az adóstársak jövedelme összevonódik), és azzal, hogy a hitelfelvevő vállalja, hogy jövedelmét az adott bankhoz érkezteti. 10 millió forintos, 20 éves lakáshiteleket néztük most mi meg, személyre szabottabb kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Először is a változó kamatozású (vagyis a legfeljebb 12 hónapos kamatperiódusú) lakáshiteleket vizsgálatuk meg. Ezek esetében a K&H Bank és a Budapest Bank hitele áll az élen, az 5 legjobb banki ajánlat átlagos induló törlesztőrészlete 57 ezer forint, az átlagos THM 3,49%. Legutóbbi, október végi gyűjtésünk óta nincs érdemi változás.

A biztonságosabb, 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek körében a Budapest Bank és a CIB Bank áll az első két helyen, az 5 legjobb banki ajánlat átlagos törlesztőrészlete az első öt évben 56 ezer forint, az átlagos THM 3,26%. Rögtön levonhatjuk a következtetést, hogy ezek egyértelműen jobb ajánlatok, mint a változó kamatozású hitelek, hiszen nemcsak biztonságosabbak (a törlesztőrészletük csak 5 évente változik), de furcsa módon a hiteldíjuk is kedvezőbb. Az MKB Bankot a Raiffeisen váltotta ezen a listán az első ötben, ez a váltás némi kamatcsökkentést hozott az öt legjobb ajánlat átlagában.

Ha a még ritkábban változó, 10 éves kamatperiódusú lakáshiteleket nézzük, akkor a Budapest Bankot és a Raiffeisen Bankot találjuk az élen, az 5 legjobb banki ajánlat átlagos törlesztőrészlete az első tíz évben 59 ezer forint, az átlagos THM 3,83%. A CIB kamatcsökkentésének köszönhetően ez az átlag még valamivel alacsonyabb is, mint az október végi.

A teljesen biztonságos, a 20 év alatt végig ugyanazzal a törlesztőrészlettel rendelkező lakáshitelek a listára felkerülő Budapest Banknál és az UniCredit Banknál a legkedvezőbbek, a piacon megtalálható öt banki ajánlat átlagos törlesztőrészlete 66 ezer, átlagos THM-e 5,17%. A teljes biztonság tehát mintegy 7 ezer forinttal magasabb havi törlesztőrészlettel és több mint 1 százalékponttal nagyobb THM-mel jár együtt a 10 éves kamatperiódushoz képest.

Személyi kölcsönök

Nézzük most a szabad felhasználású személyi kölcsönöket! Mivel jellemzően fix kamatozású hitelekről van szó, most nem a kamatperiódus, hanem a felvett összeg és a futamidő szempontjából kategorizáltunk. Ezúttal is minden esetben nettó 300 ezer forintos jövedelemmel számoltunk (az adóstársak jövedelme összevonódik), és azzal, hogy a hitelfelvevő vállalja, hogy jövedelmét az adott bankhoz érkezteti (persze csak ahol ez elvárás). A személyi kölcsönök THM-plafonja január 1-jétől jelen állás szerint megszűnik, így már az új törlesztőrészletet tüntettük csak fel alábbi táblázatainkban. Személyre szabottabb kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Egy kisebb, 600 ezer forintos összegű és rövidebb, 2 éves futamidejű hitelfelvétel esetében érdemes elsősorban a CIB Bank és a Cetelem Bank ajánlatát fontolóra venni, az 5 legjobb ajánlat átlagos törlesztőrészlete január 1-jétől (vagyis a THM-plafon kivezetése után) 28 ezer forint, az átlagos THM 11,08%. Utóbbi több mint fél százalékponttal magasabb átlag az október véginél.

Egy nagyobb, 3 millió forintos összegű és hosszabb, 5 éves futamidejű hitelfelvétel esetében a Cetelem Bank és a Sberbank ajánlata a legkedvezőbb, az 5 legjobb ajánlat átlagos törlesztőrészlete január 1-jétől (vagyis a THM-plafon kivezetése után) 60 ezer forint, az átlagos THM 7,47%. A bankok ugyanolyan jövedelmi szint mellett is egyértelműen díjazzák (alacsonyabb hiteldíjat ajánlanak) tehát, ha nagyobb összegű személyi kölcsönt veszünk fel.

