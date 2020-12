Mi lesz a magyar bankokkal 2021-ben? - Elmondták nekünk a bankvezérek

A koronavírus-válság, a törlesztési moratórium, a felgyorsult digitalizáció és a hitelprogramok éve volt 2020 a magyar bankszektorban, de vajon miről fog szólni 2021? A Portfolio ezúttal is megkérte a kilenc legnagyobb hazai bankcsoport első emberét, hogy értékeljék a mögöttünk hagyott évet és adjanak előrejelzést 2021-re. Alábbi kérdéseinkre válaszoltak a bankvezérek: 1. Hogy értékeli 2020-at saját bankja és a bankszektor szempontjából? 2. Mit tekint saját bankja és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2021-re? 3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2021 saját bankjánál, illetve a bankszektorban?

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Balog Ádám elnök-vezérigazgató, MKB Bank

1. 2016 óta folyamatosan erősödve, az MKB Pénzügyi Csoport 2019-ben rekord nagyságú profitot ért el, sikeresen teljesítette EU vállalásait, így az idei évnek erős tőke- és likviditási pozícióban vágtunk neki. Ma már tudjuk, hogy 2020 korábban „sosemvolt” évként kerül be történelembe, hiszen a COVID-19 járvány és annak következményei globális szinten változtatták meg az életünket, mi több a jövőnket is. A pandémia - szó szerint - egyik napról a másikra követelte meg tőlünk, hogy olyan körülmények között tartsuk fent üzletmenetünk folyamatosságát és színvonalát, amelyekre nem lehetett előzetesen készülni. Egyszerre kellett megfelelnünk az ügyfeleink megváltozott életmenetéből adódó elvárásoknak és a fizetési moratórium kormányzati bevezetéséből adódó kötelezettségeknek úgy, hogy mindeközben munkatársaink és ügyfeleink egészségének megóvása érdekében bevezettük az otthoni munkavégzést. Gyorsítottunk digitális terveink megvalósításában, erősítettük digitális szolgáltatásainkat. Az MKB Pénzügyi Csoport erős fundamentumainak köszönhetően helyt állt a COVID-19 járvány okozta kihívások között.

2. Szektorszintű válaszokat találni makrogazdasági szintű kérdésekre. Azaz tőkét, tőkét és tőkét. A magyar gazdaságnak nagyobb tőkeellátottságra van szüksége. Mondom ezt úgy, hogy az elmúlt időszak hitelprogramjai létfontosságúak, de nagyobb szerepet kellett volna - és kell a jövőben - szánni a tőkeprogramoknak és a tőkeági finanszírozásnak.

3. A digitalizáció, az elektronikus ügyintézés és az ezt lehetővé tevő és ezzel összefüggő innovációk további jelentős fejlődését, erősödését várom. Egyértelmű tapasztalat, hogy ugrásszerűen és folyamatosan bővül az elektronikus ügyintézési lehetőségeket igénybe vevők köre és egyértelmű tendencia az is, hogy az elektronikus ügyintézésre áttérők szívesen maradnak is ennél a lehetőségnél. Olyan ügyfélcsoportok is nagy számban kapcsolódnak be a rendszerbe, akik korábban elutasították vagy nem aktívan éltek ezzel a lehetőséggel. A koronavírus-járvány lecsengésével regionális és globális szinten is az üzleti aktivitás ismételt fellendülésére és a pénzügyi tervezési szokások tudatosabbá válására számítok. Az elmúlt évek építkezésének eredményeképpen az MKB Pénzügyi Csoport vállalatai Magyarország meghatározó szereplőivé fejlődtek saját területeiken, alkalmasak és készek a magasabb szintek elérésére 2021-ben is. Ahogy a 2020-as tapasztalataink is mutatják: a változástól – legyen az új út vagy új kihívás – nem szabad félnünk: ezzel a mottóval kívántam én is áldott karácsonyt, egészséges és boldog új évet kollégáimnak.

Zolnai György vezérigazgató, Raiffeisen Bank

1. Az idei év a magyar bankrendszer számára sem volt könnyű. A normál banki bevételek alacsonyabbak, a költségek nem csökkentek. A Raiffeisennél több biztonsági és egészségügyi intézkedést vezettünk be, de az IT-fejlesztésekre és a marketingre fordított kiadásokat nem állítottuk le, ahogy a digitális fejlesztéseket sem. A napi működést alapjaiban kellett átszervezni, és fennakadások nélkül biztosítani – ez rekordidő alatt sikerült. Jelentős erőket kellett összpontosítani a hitelezési moratóriumra. Ez nagyon sok munkaórával és természetesen céltartalékolással járt. A Raiffeisen elég korán elkezdte a céltartalékok képzését, már az első negyedévben számoltunk. Bankunk kifejezetten jó portfólióval rendelkezik, óvatosan hiteleztünk az elmúlt években, bizakodó vagyok az eredményeket illetően. Mindezek mellett, az év közepén beköltöztünk az új székházunkba, ahol rugalmas, 21. századi munkafeltételek mellett tudtuk egyesíteni a két budapesti csapatunkat.

2. Bár sok biztató hír érkezett és érkezik, a pandémiás helyzetnek, illetve az ehhez kapcsolódó társadalmi és gazdasági bizonytalanságnak egyelőre még nem látni a pontos végét, nehéz előre tervezni. Noha a Raiffeisen ügyfelei közül sokan kiléptek a moratóriumból, és az eredeti szerződés szerint fizetnek, kihívásokat okozhat a majdani lejárat, mivel azok a cégek, amelyek a jövőben esetleg fizetésképtelenné válnak most még a moratórium védelme alatt állnak, nem feltétlenül látszanak egyelőre a strukturális problémáik. Lakossági oldalon ez szintén okozhat majd kezelendő helyzeteket, bár mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek esetén ezekre mi már felkészültünk. Nagyon fontos lesz a digitális szolgáltatások további erősítése, és a bankfiókok szerepének újra értelmezése is.

3. Az idén egy tucat jelentős, új digitális fejlesztésünk indult el éles üzemben. A digitális felzárkózásban, majd előreugrásban nagy sikert értünk el, ez terveink szerint 2021-ben is folytatódik. Tavasszal nálunk is hibátlanul startolt az azonnali fizetési rendszer, amire nálunk ráépül számos új, sokszor úttörő fejlesztés is. Új mobilalkalmazási funkciók, mobilfizetési megoldások lettek elérhetőek - először a Raiffeisennél - mint például a fizetési kérelem, vagy QR-kódos fizetés. Pont a pandémia idején indult el többféle videobanki szolgáltatás, amelyek segítik a fióklátogatás nélküli ügyintézést, augusztusban pedig a piacon elsőként a KKV ügyfelek számára elérhetővé tettük a teljesen online számlanyitást. Az ApplePay mellett az Android alapú NFC-s fizetés is elérhető, illetve az online személyi kölcsön igénylés is használható már. Mindezek mellett egy komoly, a bankkártyás fizetésekhez kapcsolódó hűségprogramot is elindítottunk. 2021 első felében pedig további, a hazai piacon úttörő fizetési megoldásokat fogunk lakossági és vállalati ügyfeleinknek ajánlani. Talán nem szerénytelenség azt remélni, hogy 2021-re mi leszünk a “leginnovatívabb bank” a hazai piacon!

Simák Pál elnök-vezérigazgató, CIB Bank

1. A CIB olyan átalakuláson ment keresztül az elmúlt hat és fél évben, amelynek eredményeként egy letisztult, egészséges, egyértelműen az egyik leginkább krízisálló hitelintézetté váltunk. Jövedelmezőségünket a válsághelyzet nem rengeti meg, költséghatékonyságunkat idén is jelentősen tudjuk javítani. 2020-ban igazolódott az is, hogy érdemes volt a digitalizáció fejlesztésére az elmúlt években időt és energiát áldozni: ügyfeleink most már online jelzáloghitelt is tudnak igényelni, ami egyedülálló idei évi újdonságunk, és amivel szinte teljessé vált az online elérhető szolgáltatásaink köre. Tovább tudtuk növelni piacrészesedéseinket a számunkra fontos termékek esetén úgy, hogy közben megtanultunk home office-ban dolgozni. A CIB számára a 2020-as év egyértelmű siker. Ami a szektort illeti: a magyar bankszektor az elmúlt évek alatt felkészült egy esetleges válságra. Különösebb sokkhatás nélkül tudja átvészelni a mostani válságot úgy, hogy közben képes az aktív hitelezésen keresztül a gazdaság mielőbbi helyreállását is támogatni. Ez az év bebizonyította azt is, hogy a Kormányzat, az MNB és a bankszektor összefogása mennyire eredményes és sikeres lehet: elég csak a Moratóriumra, a hitelezési programokra vagy akár a digitalizációban elért jelentős előrelépésekre gondolni.

2. 2021-et illetően azt várjuk, hogy jövő év végére térhet vissza a gazdaság nagyjából arra a szintre, ahol a válság előtt, 2019 végén volt. Mi a CIB-ben optimisták vagyunk és további növekedés a célunk. Jövőre zárul a mostani stratégiai ciklusunk és arra számítunk, hogy nagyon sikeresen zárjuk, ami azzal írható le, hogy a CIB 4 év alatt egy fenttartható jövedelmezőségű, tiszta portfóliójú, a digitalizációban piacvezető bankká vált. Rövid távon a fő kihívás mind a szektor, mind a CIB számára a Moratórium meghosszabbítása. Nagy változást hoz az erős hitelesítés bevezetése az internetes vásárlások esetén. Hosszabb távon pedig, hogy a hatékonyságot, jövedelmezőséget tovább tudjuk javítani: ebben vannak lehetőségek, mi a CIB-ben például infrastrukturális és folyamati változtatásokkal készülünk. Nagyban függ minden persze attól, hogy mikor ér véget a járványhelyzet.

3. Az egyértelmű irányok: digitalizáció, folyamatok és ezen keresztül is a hatékonyság javítása. Ezekben a járványhelyzet egyértelműen elindított egy gyorsítást és ebben partnerek a kormányzati szervek is. Ami nálunk, a CIB-ben például a következő lépés, hogy a jelzáloghitelek után a folyószámlahitelek és a hitelkártyák igénylését is online elérhetővé tesszük rövid időn belül. További lehetőségeket látunk a fintechekkel történő együttműködésben, ami a CIB-ben már eddig is hozott eredményeket. A járványhelyzettel általánossá váló smart working a hatékonyság javításában segíthet oly módon, hogy a kisebb elhelyezési szükségleten keresztül csökkenti az üzemeltetési költségeket. És látunk lehetőségeket a folyamatok javításában is: ehhez is jó indulási alapot adott a járványhelyzet, amikor rövid időn belül kellett folyamati változtatásokat eszközölni annak érdekében, hogy az ügyfeleink és kollégáink egészségét minél inkább védeni tudjuk.

David Moucheron vezérigazgató, K&H Bank

1. A koronavírus-válság különösen erőteljesen sújtja a gazdaságot. Sokan elveszítették a munkájukat, sok vállalkozásnak pedig le kellett állnia, illetve drámaian visszaesett a tevékenysége. Egyértelmű, hogy a kormány intézkedései és a bankszektor erőfeszítései ellenére a gazdaság most és a jövőben is meg fogja szenvedni ennek következményeit, így azok a bankokat sem kerülik el. Az azonban, hogy mindezért milyen árat fognak fizetni a bankok, és ez milyen reálveszteséggel jár majd, csak 2021-ben, a moratórium júniusi lejárata után válik teljesen átláthatóvá és mérhetővé. Most még mindig sok a jövővel kapcsolatos bizonytalansági tényező, amelyek befolyásolni tudják a világjárvány következményeinek negatív mérlegét. Az azonban világos, hogy bár a hatás jelentős lesz, a magyarországi bankszektor azonban stabil alapokon nyugszik ahhoz, hogy kibírja ezt a megrázkódtatást, és a továbbiakban is be tudja tölteni szerepét a gazdaság támogatásában. A koronavírus okozta helyzet ellenére a világjárvány kezdetétől folyamatosan biztosítjuk szolgáltatásainkat ügyfeleink részére. Ebben digitális felkészültségünk és munkatársaink kiemelkedő elkötelezettsége mellett az is komoly szerepet játszott, hogy digitális megoldásaink használata igen gyorsan elterjedt ügyfeleink nagy részének körében.

2. Folyamatoson jelennek meg újabb kihívók, és nemcsak a pénzügyi technológia területén, hanem a technológiai óriásvállalatok körében is. Ezek új szintre emelték az ügyfélélményt, mi pedig a legjobbat kívánjuk nyújtani ügyfeleink részére e cégekével azonos működési hatékonyság mellett. A pénzügyi technológiai cégek a régóta meglévő banki infrastruktúrát használják, kevés lényegi újítást hozva ezen a területen, de könnyen használható alkalmazásaik kiemelkedő ügyfélélményt nyújtanak. Úgy vélem, Magyarországon az azonnali átutalási rendszer javítani tudja az ország bankjainak versenyképességét a technológiai óriásokkal szemben. A verseny ma már nem csak bankok között, hanem a bankok és a technológiai óriáscégek között is folyik.

3. Ügyfeleink gyorsan alkalmazkodtak az új valósághoz, aminek a mobiltelefonos alkalmazások lettek a legnagyobb győztesei. Ennek az az oka, hogy egyre több banki szolgáltatás érhető el a számítógépek és a laptopok helyét átvevő okostelefonokon. 2021-ben nagy lendülettel folytatódnak a mobilalkalmazással kapcsolatos digitális beruházásaink, és a K&H+ applikáció is további, közlekedési szolgáltatással összefüggő elemekkel fog bővülni majd. A K&H folytatja a digitális innovációit, de a világjárvány azt is elég egyértelműen bizonyította, hogy ügyfeleink számára ugyanennyire fontos a bizalom és a személyes tanácsadás. Továbbra is nagy az igény erre és a bankfióki jelenlétre, ami megerősíti, hogy megfelelő stratégiát választottunk a digitalizáció és a személyes kapcsolatok ötvözésével. A koronavírus járvány egyszer véget fog érni, és addigra új valóság, egy új élet-, munka- és üzleti modell fog megjelenni. Azok, akik a legrugalmasabban alkalmazkodnak az ügyfelek és az alkalmazottak várakozásainak és viselkedésének, valamint a szabályozói elvárások változásaihoz, nemcsak hogy túlélik a válságot, de prosperálni is tudnak az azt követő időkben.

Vida József elnök-vezérigazgató, Takarékbank

1. A koronavírus-járvány hullámai ellenére a Takarék Csoport sikeres évet zár. Terveinknek megfelelően sikeresen lezártuk a takarékszektor hétéves integrációs folyamatát, az utolsó informatikai migrációk megvalósításával. Emellett a 2020-as évben már elkezdtek jelentkezni a takarékok országos egyesülésének és integrációjának első eredményei is, amelyek jelentős mértékben erősítik a csoport működési és költséghatékonyságát. Kiemelkedő mértékben növeltük például a működési hatékonyságunkat, működési költségrátánk közel 20 százalékpontot javult a korábbi évhez képest. Példásan helyt álltunk a koronavírus-járvány hullámaiban, biztosítottuk a vidék pénzügyi ellátását, fiókjainkat mindvégig nyitva tartottuk és jelentős szerepet töltöttünk be az állami hitelprogramok közvetítésében (pl. NHP Hajrá!, Széchenyi Kártya Program, Babaváró hitel, CSOK), jelentősen növelve üzleti aktivitásunkat. 2020-ban a koronavírus-járvány jelentette a fő kihívást, mely során a bankszektor bizonyította stabilitását és helytállt a kezelésében, fontos szerepet betöltve a gazdaság élénkítésében az államilag támogatott hitelek közvetítése és az egyszeri adóbefizetés révén. Jelentős digitális fejlesztések valósultak meg, március elején elindult az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR), majd a járványhelyzet lökést adott a digitalizációnak, egy év alatt többévnyi előrelépés történt (az ügyfelek digitális kiszolgálása és a belső folyamatok terén). A bankszektor adózott eredménye várhatóan felére fog csökkenni idén (tőkearányos megtérülés 5-6% között várható), ez azonban szinte teljes egészében a kockázati költségek növekedésének köszönhető (értékvesztés és a céltartalékképzés nettó hatása).

2. A Takarék, az MKB és a Budapest Bank Csoport meghatározó tulajdonosai 2020. december 15-én részesedéseiket a Magyar Bankholding Zrt-be apportálták, így létrejött Magyarország második legnagyobb bankcsoportja. 2021 fő feladata a közös működés kialakításának megkezdése, egy hatékonyabb, méretgazdaságosabb működés érdekében, ezzel is javítva az ügyfélkiszolgálás minőségét, támogatva MNB magyar bankszektor konszolidációs törekvéseit. A 2021-re várható bedőlési események szintje akár több évvel visszavetheti a bankok portfolióminőségét, a nemteljesítő hitelek aránya jelentősen növekedhet. A Takarék Csoport belső modelljei alapján folyamatosan értékeli a helyzetet, és megteszi a szükséges lépéseket a jövőbeli potenciális veszteségek értékvesztés/céltartalék képzésére. A moratórium utáni időszakban az esetleges fizetési problémákkal küzdő ügyfeleknek és ágazatoknak egyedi könnyítéseket, az átmenetileg nehéz helyzetben lévő ügyfeleknek áthidaló termékeket tervezünk kidolgozni, hogy elősegítsük a mielőbbi stabilizálódásukat.

3. A Takarékbank 2020-ban több új digitális megoldást is elindított (Takarék Business Assistant – online KKV platform, VideoBank, ApplePay), melyek az ügyfelek minél szélesebb körű kiszolgálását segítik elő a digitális térben. Ezeket a szolgáltatásokat folyamatosan fejlesztjük, egyre több termék lesz elérhető jövőre ezeken a csatornákon. Mindezek mellett az idei év folyamán leraktuk a digitális fejlődésünk alapjait, egységes informatikai rendszert hoztunk létre a korábbi takarékok rendkívül sokszínű informatikai rendszerei helyett, és elindítottuk azokat a projekteket, melyeknek köszönhetően 2021-től jóval hatékonyabban és rugalmasabban tudunk reagálni a piaci- és ügyféligényekre. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a jövő év folyamán több új, innovatív mobilalkalmazással fogunk a piacra lépni. A jövő év a hitelezés digitalizációjáról is szól majd, várhatóan minden, a lakossági hitelezésben erős bank el fog indulni a személyi kölcsön online értékesítésével. A lakossági hitelezés terén 2021-es évben növekedést várunk, amelyet egyrészt a 3 millió forintos vissza nem térítendő lakásfelújítási támogatás előfinanszírozása alapoz meg, illetve olyan új termékek bevezetése, mint a zöld jelzáloghitel, valamint a Minősített Fogyasztóbarát Személyi kölcsön. Vállalati oldalon tovább kívánjuk erősíteni a kisvállalatoknak nyújtott termékeket és szolgáltatásokat. Az agrárszektorban további potenciálok rejlenek, így az agrárfinanszírozási termékpalettánk is tovább bővül 2021 első félévében.

Tóth Balázs elnök-vezérigazgató, UniCredit Bank

1. Az előzetes optimista forgatókönyveket és az év elejének kedvező adatait hamar zárójelbe tette a koronavírus-válság. A márciusban bevezetett korlátozások lényegében megállították a gazdaságokat, s bár a feloldásokkal párhuzamosan érezhető volt a visszapattanás a gazdasági aktivitásban, s némely, a járványnak közvetlen módon kevésbé kitett iparág kifejezetten gyorsan újra a válság előtti adatokat tudott felmutatni, összességében mély sebeket ejtett a vírus a gazdaságon, amelyeket az őszi, az elsőnél hosszabb második hullám is erősített. A tömeges vakcinázás a hírek szerint a jövő év második negyedévére érheti el a kedvező hatását, így a gazdaság fokozatos helyreállása is ezután várható. Az UniCreditnél ma úgy számolunk, hogy idén a magyar gazdaság 5,6, az EU-tag közép- és kelet-európai országok átlagosan 5,0 százalékkal zsugorodhatnak. Ezt 2021-ben 4,1, illetve 3,5 százalékos gazdasági fellendülés követheti. A bankpiaccal kapcsolatban ugyanakkor számottevően kedvezőbb hírekről lehet beszámolni. A kormányzati és jegybanki hitelprogramok kellő támaszt tudtak adni a vállalati hitelezés fenntartásának, a lakossági oldalon tavasszal lényegében töretlenül folytatódott a babaváró támogatások folyósítása, szeptemberre pedig a folyósított jelzáloghitel-állomány már meghaladta a tavalyi szinteket. Sokan, sokszor elmondták már: a bankszektor jóval erősebben, felkészültebben ért ebbe a válságba, ráadásul most a pénzügyi közvetítőrendszer működése egyetlen pillanatig sem volt veszélyben. Kiemelkedőnek tartom, hogy a hazai bankfiókok 95 százaléka rendes üzemmenetet tudott fenntartani végig a pandémia alatt. A mindannyiunk számára rendkívüli helyzet kezelése mellett sikeresen végrehajtottuk azokat a komoly fejlesztéseket, amelyeket a márciusban bevezetett azonnali fizetési rendszer bevezetése vagy a PSD2-irányelvhez kapcsolódó szigorú ügyfél-hitelesítés metódusának bevezetése követelt meg tőlünk. Az UniCredit Bank ebben a viszonyrendszerben is meg tudta őrizni nyereségességét, de ugyanilyen fontosnak tartom, hogy ebben a példa nélküli helyzetben a megoldás részeként tudtuk és tudjuk támogatni ügyfeleink előrelépését, fejlődését. Az idei teljesítményért és a munkáért, ami mögötte van és ezt lehetővé tette, köszönet illeti valamennyi kollégámat.

2. Sokan továbbra is tartanak attól, hogy a moratórium 2021. június végi lejártával érkezik majd el az „igazság pillanata”, ám én magam nem tartozom a pesszimisták közé. A moratórium lehetőségével élők számára a védőernyő érdemi segítséget jelent, biztosítja számukra a túlélés lehetőségét. A moratórium alól jövő év közepén kikerülők zöme esetében úgy véljük, megvan a törlesztési képesség, vagy segítséggel, számukra kidolgozott megoldással biztosítható a fizetőképesség fenntartása. Ha a nyárra az átoltottsággal tényleg sikerül lebírnunk a vírust, akkor a gazdaság helyreállása is komoly segítséget fog nyújtani a nem teljesítő hitelek állományának alacsony szinten tartásához. Az év első felében a támogatott konstrukciók zöme még teljes kerettel elérhető lesz, reményeink szerint a hónapok előrehaladtával egyre inkább az előremutató, fejlesztési, beruházási célú igénylések kerülnek előtérbe. Ugyanakkor a jövő év egyik legkomolyabb kihívása az lehet, hogy miként tudják majd a fellendüléssel párhuzamosan a piaci hitelek átvenni a támogatott konstrukciók helyét. A lakáshitelezés dinamikájának erősödését prognosztizáljuk, de ennél is jelentősebb lehet a fogyasztási hitelezés felfutása. Egyrészt az újraindulással és a gazdasági helyzet normalizálódásával az elhalasztott beruházások finanszírozására számítunk, de jelentős reményeket fűzünk a családtámogatási program új eleme, a lakásfelújítási támogatáshoz is: úgy véljük, az érintettek jelentős része legalább előfinanszírozásként kölcsön segítségével áll majd neki a korszerűsítésnek.

3. Az idei évben nagyot ugrottunk a digitalizáció terén: a folyamatainkat, működésünket és ügyfélkiszolgálásunk jó részét át tudtuk helyezni digitális platformra. Az előttünk álló év ezen vívmányok elmélyítéséről szól majd. A cél az, hogy az ügyfelek minél nagyobb részét ezen a gyors, kényelmes és költséghatékony csatornán tudjuk kiszolgálni a jövőben is. Ehhez ugyanakkor sokkal komolyabb fejlesztésekre lesz szükség: az ügyfelek számára a pandémia idején egyfajta kényszer volt a digitális világ választása, de a jövőben már értékmérő lesz az elektronikus csatornák és szolgáltatások színvonala is. Az UniCredit épp ezért gőzerővel készül azon új, a szabályozó adta lehetőségek mihamarabbi kihasználására, mint amilyen a teljesen digitális úton megoldható ügyfél-azonosítás. A digitális igénylést a kínálatunkban elsőként a személyi kölcsönnél vezetjük be.

Lélfai Koppány elnök-vezérigazgató, Budapest Bank

1. 2020 mindkét fronton rendkívüli év volt. A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság, valamint a tavasszal bevezetett törlesztési moratórium egyaránt érzékenyen érintette a bankok idei kilátásait, így gyors újratervezésre volt szükség. A bankrendszerbe vetett bizalom záloga a bankfiók, a fiókhálózatnak minden körülmények között működnie kell, még a kijárási korlátozások alatt is. Sokat tanultunk az elmúlt időszakban a távoli munkavégzésről, ugyanakkor semmiképp sem feledkezhetünk meg az offline csatornáról, ahol nem létezik a home office, ahol nap mint nap ügyfelek ezreivel történik személyes találkozó, még akkor is, amikor ez nem ajánlatos. A pandémiás helyzet nehézségei ellenére a fiókhálózatok működését a szektor problémamentesen biztosítani tudta, köszönhetően a fióki dolgozók áldozatos munkájának. A Budapest Bank hagyományosan és következetesen prudens módon hitelező bank, így a 2008-as pénzügyi válsághoz hasonlóan most is megőriztük stabilitásunkat. A nehézségek ellenére is sikerült jó üzleti évet zárnunk, gyorsan és hatékonyan tudtunk alkalmazkodni a pandémiás helyzet által előidézett kihívásokhoz, áprilisban az elsők között indítottuk újra az átalakított fedezetlen lakossági hiteltermékeinket, valamint élen jártunk a gazdaságvédelmi akcióterv – így az NHP Hajrá, az Exim Kárenyhítő, a Széchenyi Kártya Program, az MFB Krízis Program – termékeinek bevezetésében. Vállalati üzletágunk erős és stabil ügyfélkörének köszönhetően kiváló eredményeket ért el, és a lakossági üzletágunknak is sikerül a tavalyihoz hasonló eredményeket hozni. A Budapest Bank szempontjából legmeghatározóbb esemény a Magyar Bankholding Zrt.-hez történő csatlakozásunk volt, amely 2020. december 15-én sikeresen megkezdte működését. Ezzel öt év nagyon sikeres állami tulajdonlást követően új fejezet kezdődött a bank életében, és elindult az a folyamat, amelynek eredményeként kialakul a három érintett bank, a BB, az MKB és a Takarékbank további működési rendje. Amíg nemzetközi tanácsadó cégek közreműködésével meghatározzuk a legideálisabb irányt, addig a mi legfontosabb feladatunk az, hogy a korábbiakhoz hasonlóan stabilan és, eredményesen működjünk, miközben ügyfeleinket a tőlünk megszokott magas színvonalon szolgáljuk ki. Üzleti területen is számos újdonságot hozott az év: március elején sikeresen elindult az Azonnali Fizetési Rendszer, amely rövid időn belül az ügyfeleink mindennapjainak szerves részévé vált, decemberben pedig a fizetési kérelem szolgáltatást is bevezettük. Fontos fejlesztésünk leányvállalatunk, a Budapest Eszközfinanszírozó által indított Budapest Pénzügyi Asszisztens szolgáltatás is. Ez egy vállalkozások számára fejlesztett gyors és hatékony online számlázóprogram, amely összeköthető a Budapest Internetbankkal – e termék iránt már a kezdetektől jelentős az érdeklődés az ügyfelek részéről. Az év végén pedig, amolyan karácsonyi ajándékként a POS szolgáltatásunkat is újra elindítottuk. A célunk ezzel kettős: egyrészt, hogy jobban tudjuk integrálni a pénzügyi termékeinket, és ezzel komplex megoldásokat nyújtsunk a vállalkozásoknak, másrészt pedig előremutató fejlesztésekkel különböztessük meg magunkat a piacon, ezáltal nagyobb hozzáadott értéket teremtve ügyfeleinknek.

2. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy újra növekedési pályára álljunk az idei kihívások után. Erre pedig nem csupán az üzleti eredményeink miatt van szükség, hanem azért is, hogy a Magyar Bankholding Zrt.-n belül is bebizonyítsuk ügyfeleinknek, hogy a Budapest Bank továbbra is ugyanaz a megbízható, ügyfélközpontú és pénzügyi eredményeit tekintve is stabil hitelintézet, mint amilyen eddig is volt. Összességében optimista vagyok, hiszem, hogy sikerül mind a lakossági, mind a vállalati üzletágunk esetében sikeres évet zárunk 2021-ben. A bankszektor számára a legnagyobb kihívás a 2021-es évben a moratórium kezelése – egyrészt rendszertechnikailag, másrészt pedig az ügyfelek szempontjából. Az általános fizetési moratórium 2021. június 30-ig meghosszabbításra került, de a szektornak készülnie kell az ezt követő időszakra is, hogy a megfelelő eszközökkel rendelkezzenek a nehéz helyzetbe került ügyfelek megsegítésére.

3. A hitelezés tekintetében a hagyományosan erős területeinken, mint a kkv-finanszírozás, a lízing, az autófinanszírozás, a személyi kölcsön és a jelzáloghitelezés 2021-ben is remélhetőleg az előző években megszokott piaci átlagot meghaladó mértékű növekedést látunk majd. Az elmúlt évekhez hasonlóan a digitalizációnak most is fontos szerepe lesz, folyamatosan azon dolgozunk, hogy elektronikus csatornáink és folyamataink széles körét érjék el ügyfeleink. A Budapest Bank Mobil App kiválóan teljesít, az ügyfeleink nagyon hamar megszerették, ez pedig annak is köszönhető, hogy folyamatosan érkeznek az új funkciók az alkalmazásba, mindez pedig 2021-ben sem lesz másként. Emellett a már említett POS szolgáltatásban is számos fejlesztést tervezünk, bővítjük az elfogadható kártyák körét, és több olyan újítást vezetünk be terveink szerint, amelyekkel vállalati ügyfeleink POS-hez kapcsolódó pénzügyeinek menedzselése sokkal kényelmesebbé válik.

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató, Erste Bank

1. 2020 egy nagyon nehéz, de egyben sikeres év volt nemcsak a magyar Erste Banknak, de a teljes hazai bankszektornak is, melynek eredményeit csak utólag fogjuk látni. A koronavírus-járvány igen komoly gazdasági és egyben civilizációs kihívást jelentett mindannyiunk számára. Az elmúlt időszakban mindenki, így a bankok is rengeteg energiát fektettek a gazdaság újraindításába – a bankszektor a gazdaságnak nem csak szerves része, hanem egyben tükre is: nincs stabil és erős bankszektor robusztus gazdaság nélkül, miként nincs robosztus gazdaság erős bankszektor nélkül. Az azonnali fizetési rendszer márciusi bevezetésével új korszak nyílt a magyar bankszektor életében, a fejlesztéssel európai szinten a legjobbak közé kerültünk. Rengeteg munka van amögött, hogy az átutalások legfeljebb öt másodperc alatt teljesülnek, ám most, hogy a rendszer működik, azok is látják ennek előnyeit, akik korábban szkeptikusok voltak. Az azonnali fizetési rendszerre épülő új szolgáltatások már a csőben vannak, és hosszú távon a fejlődést a koronavírus-járvány sem tudja megállítani. Ugyancsak kiemelkedik a hazai bankszektor idei teljesítményéből a fizetési moratórium bevezetése. 2020. március 18-19. közötti éjszakán a bankszektor egy történelmi projektet vitt végbe: egy éjszaka alatt 16 ezer milliárd forint hitel tőke és kamat visszafizetését függesztettük fel. A moratórium bevezetésével minden ügyfél minden hitelének visszafizetését december 31-ig felfüggesztettük, amit a bankszektor szinte hibátlanul végrehajtott. A moratórium ékes bizonyítéka volt annak, milyen gyorsan, hatékonyan és eredményesen tud összefogni a kormány, a Magyar Nemzeti Bank és a bankszektor, amikor a gazdaság megmentése a feladat – legyen szó a moratórium bevezetéséről, új hitelkonstrukciók indításáról, vagy extra adó befizetéséről. Bizonyítottunk, ha kell, van összefogás és összetartás, vagyis a kormány és a jegybank számíthat a bankszektor támogatására. Ki kell még emelni az elmúlt év teljesítményei közül a Babaváró hitelek térnyerését, melyet a koronavírus sem tudott megállítani. Ezek a hitelek azon túl, hogy hozzájárultak fiatal családosok pénzügyi problémáinak megoldásához, egyben biztosították a hitelezési volumen növekedését is. Végül, de nem utolsó sorban, a Magyar Bankszövetség 22 pontból álló digitalizációs csomagjának jelentős részét 2020-ban elfogadta a jogalkotó. Ennek köszönhetően jelentősen egyszerűsödik és részben olcsóbbá válik a bankolás, illetve nagymértékben javul a bankok hatékonysága, valamint tovább erősödik az innováció és az állampolgárok digitális affinitása. Az Erste Bank mindezeken túl is jó évet zárt, ugyanis a profiton túl mi további két, hasonlóan fontos kritériumot is figyelembe veszünk. Munkavállalóink elkötelezettsége, koronavírus ide vagy oda, további 9 százalékkal nőtt és elérte a 78 százalékot. Ezen túl sikerült az ügyfélelégedettséget is jelentősen növelni, mely szempont esetében magunkat a top háromhoz mérjük. Ugyanakkor a retail területen a folyósítás nagyobb lesz, mint 2019-ben, annak ellenére, hogy a fedezetlen hitelek a fogyasztás csökkenésével erősen visszaestek, a Babaváró hitel azonban jól teljesített. A lakáshitelek is erősen visszapattannak, a 2019-es felett zárunk ezen a területen is, valamint hozta az egy évvel korábbi szintet a kisvállalkozások finanszírozása is.

2. A legfontosabb feladatunk most az ügyfelek támogatása. A koronavírus-járvány súlyos terhet jelent a háztartások és a vállalkozások számára egyaránt, márpedig jelen állás szerint a pandémia 2021 első felében még biztosan velünk marad. Sorsdöntő a következő évek szempontjából, hogyan kezeljük ezt a helyzetet, miként, milyen mértékben tudunk hozzájárulni ügyfeleink fizetőképességének megőrzéséhez, hogyan tudjuk hitelekkel segíteni a gazdasági növekedést. A koronavírus a munkához való viszonyt is átalakítja. Soha ennyien nem dolgoztak még home office-ból, mint az elmúlt időszakban, és már most látszik, ha lesz is némi visszarendeződés a pandémia után, a világ már nem lesz ugyanolyan. Az Erste Banknál mi is dolgozunk a távmunka állandó feltételein – sok munkakörben lehet teljesen normális működés, hogy a kollégák csak havonta egyszer jönnek be. A hatékonyság növelésére a digitalizáció további erősítésében is van lehetőség. A koronavírus kissé elvitte a fókuszt a fejlesztésekről, az új szolgáltatások bevezetéséről, a magyar bankrendszer azonban így is bizonyította, hogy digitálisan nagyon fejlett, hiba nélkül állt át olyan működésére, amire nem készülhetett fel. Másrészt az ügyfelek nagyobb mértékben kezdték el használni a különféle digitális megoldásokat, március és június között olyan arányban fejlődtünk, mint 2019-ben egész évben. A jövő a digitális szolgáltatások fejlesztése, amelyben a fintech cégekkel folytatott együttműködés is szerepet kap. A bankoknak sokkal gyorsabban kell megfelelniük a gyorsan változó társadalmi és szabályozói elvárásoknak, mint a bigtech vállalatoknak. A banknál gőzerővel dolgozunk azon, hogy 2021 elején az Erste magyarországi ügyfelei számára is bemutathassuk George-ot. Az alkalmazást csaknem ezer kollégánk teszteli élesben, mellyel a mindennapi bankolás könnyebbé, szerethetőbbé és személyesebbé válik. Az organikus növekedés mellett továbbra is nyitottak vagyunk arra, hogy felvásárlásokkal növeljük piaci részesedésünk. Az Erste az elmúlt években bizonyította, hogy eredményesen tud banki szervezeteket vásárolni és működtetni.

3. Az Erste Bank esetében a legnagyobb durranás 2021-ben egyértelműen George bevezetése lesz. George Magyarországon eddig nem tapasztalt módon és hatékonysággal kapcsolja össze a különféle szolgáltatásokat és segíti az ügyfelek a mindennapi bankolástól a hitelfelvételen át a megtakarítások kezeléséig. Megjegyzi a számlaszámokat és a neveket, segít kitölteni az űrlapokat, segítségével könnyen lehet online új terméket igényelni, miközben a bevételeket és a kiadásokat automatikusan elemezve segít a pénzügyeinket kézben tartani. A koronavírus-járvány miatt a hazai bankszektorban is kevesebb idő és energia maradt 2020-ban az új fejlesztésekre, 2021-ben viszont már jöhetnek az azonnali fizetési rendszerre épülő új szolgáltatások, fizetési megoldások. Szélesebb körben terjedhetnek el a másodlagos azonosítók (e-mail cím, telefonszám) alkalmazása és a fizetési kérelem, illetve jönnek a QR-kódos tranzakciók. A digitális képességek további erősítése a banki működés egyéb területein is hangsúlyos lesz, a bankszövetség digitalizációs csomagjából már elfogadott elemek egy sor területen a banki szolgáltatások egyszerűsödését. olcsóbbá válását eredményezik. A hitelezésben a legnagyobb újdonságot az otthonfelújítási program elindulása jelentheti. A felújításokhoz igénybe vehető támogatott hitel és vissza nem térítendő támogatás komoly lökést adhat a területnek. Míg a fejlettebb uniós tagállamokban a hitelek 20-25 százaléka felújítási, bővítési célú, Magyarországon ez az arány jelenleg mindössze 5-8 százalék.

Bencsik László vezérigazgató-helyettes, OTP Bank

1. A járvány villámgyorsan felülírta a banki működést meghatározó makrogazdasági folyamatokat. Március-áprilisban mind sebességét, mind mélységét tekintve páratlan recesszión ment át a legtöbb, köztük a magyar gazdaság is. Az ellátási lánc problémák, a fertőzéstől való félelem és a hatósági intézkedések miatt a gazdasági aktivitás februári és áprilisi szintje között a legtöbb országban 20%, de van, ahol 40% körüli mértékben csökkent. Minden válságok legrosszabbja a 1929-es Nagy Válságban ennél kisebb, 20-30%-os eséshez 3 évre volt szükség. Az idei válság abban is különbözik, hogy a fejlett világ soha nem látott gazdaságpolitikai arzenált vetett be, mind a költségvetési, mind a monetáris politika oldaláról. Másrészt a régiós országokat és bankokat sokkal jobb állapotban találta a válság, mint 2008-ban. 2019 végén a bankszektor tőkemegfelelési mutatója a 2008-as duplája volt, a nettó hitel/betét mutató a felére csökkent, a likvid eszközök mérlegfőösszeghez viszonyított aránya a háromszorosára nőtt. A hitelportfolióban rejlő kockázatok is jóval alacsonyabb szintet értek el. Különösen jellemző a stabilitás az OTP Bank működésére. A tőkemegfelelésünk bőven teljesíti a szabályozói elvárásokat, a külső adósságunk ötödére csökkent, a likviditási tartalékunk harmadával nőtt, annak ellenére, hogy igen intenzív akvizíciós időszakot tudhatunk magunk mögött. A 2016 és 2019 közötti három évben az OTP Csoport duplájára nőtt, a növekedés fele a végrehajtott akvizícióknak volt köszönhető. A 2019-es év profit szempontjából is rekord év volt, ez a tendencia sajnos idén átmenetileg megtört. A növekedés mérséklődött a teljes bankszektorban, azonban a pandémia hatását jelentősen tompították az állam és a jegybank által hozott intézkedések, így a fizetési moratórium, az NHP Hajrá vagy a Babaváró kölcsön. Aktívan bekapcsolódtunk ezekbe a programokba: tízből négyen az OTP Banknál igényelték a Babaváró kölcsönt, bankunk folyósította az NHP Hajrá keretének 25 százalékát. Az idei év első hetei az azonnali fizetési rendszer sikeres elindításával teltek, majd jött egy olyan, hónapokig tartó feladat, amely mindannyiunknak új volt és sok nehézséggel járt. Az OTP Csoportban negyvenezer kollégánk van és közel 19 millió ügyfelünk, így felelősségünk rendkívül komoly. Büszkék vagyunk arra, hogy erőforrásokat nem kímélve vettük fel a harcot a vírussal, rövid idő alatt számos védelmi intézkedést és megoldást vezettünk be, példamutató módon megszerveztük a kollégák rendszeres és tömeges szűrését is. Az OTP Csoport a pandémia kapcsán felmerült költségekre és a régióban adományokra nagyságrendileg kb. 5 milliárd forintot fordított. Komoly eredménynek tartjuk, hogy a korábbiaknál jóval többen ismerték fel: a digitális megoldások nem csak lehetőségként vannak jelen egy digitálisan érettebb ügyfélkör számára, de bárkinek jó szolgálatot tehetnek a mindennapi ügyintézésben. Két számjegyű volt a belépések és tranzakciók számának emelkedése a különböző online platformjainkon. A tavaszi időszakban 12%-kal, szeptember-októberben pedig újabb 10%-kal nőtt a heti új regisztrációk száma a mobilbankunkba, amelynek így már több mint 1,2 millió regisztrált felhasználója van. Az idősebb, 65 év feletti ügyfeleink is egyre szívesebben használták online megoldásainkat. A különböző ügyintézési típusok közül a digitális számlafizetési megoldások voltak a legnépszerűbbek: több mint ötszörösére nőtt például azok száma, akik az OTP SmartBankon keresztül, QR kód beolvasásával fizették ki postai csekkjüket. A vírushelyzetnek tehát minden nehézség ellenére volt pozitív hatása is, egyértelműen felgyorsította a digitalizációs folyamatokat. Egyesek szerint 5, más számítások szerint akár 10 évet is előre ugrottunk e téren. Az OTP Bank számára előnyt jelentett, hogy olyan rendszerek és digitális megoldások álltak már a pandémia előtt is rendelkezésre, amelyek segítségével könnyen elérhetővé váltak a szolgáltatások online is, mindeközben fenntartottuk fiókjaink működőképességét is. A bankvásárlások nyomán indított integrációs folyamatok a járvány ellenére is az eredeti menetrend szerint folytak. A bolgár Expressbank integrációját május elején, a montenegrói bankét pedig decemberben zártuk sikeresen. A moldáv, albán és szlovén bankok esetében is zökkenőmentes volt az integráció, de lezárult a szlovák leánybank eladása is.

2. Szerencsére a recesszió mélységéhez képest várakozásaink szerint ennek a válságnak a hatása mérsékelt lesz, remélhetőleg 2021 második felétől visszatérünk a válság előtti növekedési pályára. Ebben több tényező is szerepet játszik. A legfontosabb természetesen a vakcina, ami lehetővé teszi, hogy a világ alapvetően vissza tudjon térni a korábbi működési modelljéhez. Fontos azt is kiemelni, hogy az idei harmadik negyedévben jellemzően a korábbi esés közel 75%-a „begyógyult”, ami mutatja azt, hogy a megfelelő átoltottság elérése után milyen sebességű kilábalásra számíthatunk. Január elsejétől válik kötelezővé az internetes bankkártyás vásárlásokhoz kapcsolódó kétlépcsős ügyfél-azonosítás bevezetése. Ez a megoldás még biztonságosabbá teszi az egyre népszerűbbé váló online vásárlási tranzakciókat. Az OTP Bank a kártyakibocsátói és a kártyaelfogadói oldalon is felkészült, ehhez számos fejlesztést hajtottunk végre. A bankszektor már a vírushelyzettől függetlenül, évekkel ezelőtt felismerte az ügyfelek egyre nagyobb igényét a digitális termékek és szolgáltatások iránt, ez a tendencia pedig a járvány miatt csak tovább fokozódott. Számos bank stratégiájának egyik alappillérévé vált a digitalizáció. A banki fejlesztések mellett fontosnak tartjuk, hogy a szabályozás terén is megtörténjenek olyan további intézkedések, amelyek támogatják a digitalizációt. A Magyar Bankszövetség által megalkotott 22 digitalizációs javaslat közül egyre több valósul meg, novemberben Varga Mihály bejelentése alapján 6 újabb pontban született előrelépés, amelyek egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszik a pénzügyek intézését az ügyfelek számára. További kihívást jelent a magyar bankok számára, hogy jelenleg Magyarországon a külföldi FinTech szolgáltatók és neobankok az egyenlőtlen szabályozás miatt versenyelőnyt élveznek. A piacon érvényesíteni kellene az „azonos tevékenység, azonos szabályozás” elvet, hiszen a tranzakciós illeték és néhány további jogszabály valóban komoly versenyhátrányt jelent a hazai bankoknak.

3. A járvány alakulásától függetlenül minden bizonnyal tovább fog erősödni a digitalizáció térnyerése a bankszektorban. Ez részben a meglévő szolgáltatások népszerűség növekedését jelenti, részben újabb funkciók, szolgáltatások, fejlesztések applikációk megjelenését. Komoly verseny zajlik e téren is a hazai szereplők között és kérdéses az új belépő FinTechek és BigTechek esetleges piacra lépésének hatása is. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy edukációs aktivitásokkal felhívjuk ügyfeleink figyelmét a már meglévő lehetőségekre. Ezen felül az OTP Bank keresi is azokat a területeket, ahol a megvalósuló fejlesztéseivel válaszolni tud a felmerülő ügyféligényekre, ezek segítségével meg tudja könnyíteni, kényelmesebbé, hatékonyabbá tudja tenni a mindennapi pénzügyek intézését. Úgy tűnik, jó döntés volt az OTP Bank központi területeinek agilizálása, hiszen már most jelentkeztek az eredmények. Ilyen volt a szinte teljesen digitálisan igényelhető lakáshitel bevezetése, az azonnali fizetés projekt sikeres elindítása vagy a moratórium szabályrendszerének gyors, néhány óra alatti átültetése. Várakozáson felül teljesítettek applikációink is: a Simple by OTP 1,5 millió, az idén megújult OTP SZÉP kártya több mint 437 ezer letöltésnél tart, míg az idén bemutatott OTP Junior Next appunkat 28 ezren használják. Hasonló eredményekre számítunk 2021-ben is, amikor a lakossági ügyfeleinknek szélesebb körben is kiterjesztjük az új internet- és mobilbankunk elérhetőségét, de természetesen folytatjuk az IT Transzformációs Programunkat is, amelynek keretében megújítjuk az alkalmazásarchitektúrát, privát felhőbe költöztetjük az infrastruktúrát, valamint javítjuk az üzlet és az informatika közötti együttműködést biztosító folyamatokat is.Valószínűleg több tízezer család fogja igénybe venni a januártól elérhető 3 millió forintos vissza nem térítendő lakásfelújítási támogatást. Mivel a támogatás a számlák alapján utólag igényelhető a MÁK-tól, várakozásaink szerint az igénylők jelentős hányada banki előfinanszírozást fog igénybe venni a munkálatok elvégzéséhez. E hitelcélok kielégítésére a lakossági hitelek teljes szortimentjével készülünk, dedikált fedezetlen személyi kölcsön, egyszerűsített piaci kamatozású lakáshitel és a mindenkor elérhető lakástámogatási konstrukciók állnak majd az ügyfeleink rendelkezésére.

A válaszokat szerkesztési okokból hosszúságuk alapján állítottuk sorrendbe, a rövidebbtől a hosszabb felé haladva.

Címlapkép: Getty Images