Szép csendben lépett a kormány: digitális ugrás jön a bankolásban Magyarországon

Varga Mihály november végén hatpontos, a digitális bankolást támogató javaslatcsomagot jelentett be, a munka pedig azonnal el is indult, hogy ezeket a gyakorlatban is mielőbb alkalmazhassuk: a jogszabályi változások a javaslatok egy részénél már meg is történtek, és egy „bónusz”, a bankok által szintén támogatott intézkedésre is sor került. Például a jogszabályi keretek már adottak ahhoz, hogy netbankokban, mobilbankokban a korábbinál sokkal több ügyet intézhetünk el, a családtámogatásokat elejétől a végéig digitálisan tudjuk igénybe venni, kialakítás alatt áll az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, digitálissá és olcsóbbá válhat az ingatlanok értékbecslése.