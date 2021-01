Mesés összegeket keres a legnagyobb amerikai bank vezére

Tavalyhoz hasonlóan várhatóan 31,5 millió dollárt, vagyis több mint 9 milliárd forintnak megfelelő összeget fog keresni idén is az USA legnagyobb bankjának, a JP Morgannek a vezérigazgatója.

A Financial Times beszámolója szerint a bank közölte: a változatlanul hagyott javadalmazás azt tükrözi, hogy a bank a pandémia alatt is erős teljesítményt nyújtott, emellett Jamie Dimon számára a tavalyi év egészségi krízissel is együtt járt. Emlékezetes: márciusban sürgős műtétre kellett őt kórházba szállítani.

Tavaly a JP Morgan rekord bevételt ért el és egészségesen tartotta mérlegét, miközben 12 milliárd dollár céltartalékot képzett hitelezési veszteségekre. Hogy azonban nem volt felhőtlen az év, azt mutatja, hogy a bank árfolyama 2020-ban 8%-kal került lejjebb, miközben a legnagyobb versenytársé, a Bank of Americáé 7%-kal, a KBW bankindex 5,5%-kal.

A tavalyi 31,5 millió dolláros fizetésből 1,5 millió dollár Dimon alapbére volt, 5 millió dollár bónusz, 25 millió dollár pedig teljesítményfüggő részvényjuttatás.

