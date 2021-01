Szenzációs hitelek Magyarországon: ekkora törlesztőrészletre számíthatsz mostanában

Nem történt érdemi változás a lakáshitelek kamatában és várható törlesztőrészletében decemberről januárra. A személyi hiteleknél azonban annál jelentősebb események zajlanak: a THM-plafon megszűnése miatt némi drágulás következett be, emellett kezdenek megjelenni a piacon az átlagnál olcsóbb minősített fogyasztóbarát termékek is. Megnéztük, mit ajánlanak most a bankok a lakáshitelt vagy személyi kölcsönt felvenni szándékozóknak, személyre szabott kalkulációhoz pedig a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Még az öt legjobb banki ajánlaton belül is több százezres, esetenként pedig akár milliós összegű eltérések mutatkoznak egy 10 millió forintos összegű lakáshitel teljes visszafizetendő összege esetében. Nagy a jelentősége tehát annak, hogy melyik banki ajánlat lesz végül a befutó a hitelfelvétel során.

A személyi kölcsönök esetében természetesen kisebb a különbség, de még az általunk megvizsgált 600 ezres, illetve 3 milliós személyi kölcsönöknél is előfordulnak néhány tízezer forintos különbségek a futamidő során visszafizetendő összegben.

Lakáshitelek

Nézzük először a lakáshiteleket! Minden esetben nettó 300 ezer forintos jövedelemmel számoltunk (az adóstársak jövedelme összevonódik), és azzal, hogy a hitelfelvevő vállalja, hogy jövedelmét az adott bankhoz érkezteti. 10 millió forintos, 20 éves lakáshiteleket néztük most mi meg.

Először is a változó kamatozású (vagyis a legfeljebb 12 hónapos kamatperiódusú) lakáshiteleket vizsgálatuk meg. Ezek esetében a K&H Bank és a Budapest Bank hitele áll az élen, az 5 legjobb banki ajánlat átlagos induló törlesztőrészlete 57 ezer forint, az átlagos THM 3,49%. Legutóbbi, decemberi közepi gyűjtésünk óta nincs érdemi változás.

A biztonságosabb, 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek körében változatlanul a Budapest Bank és a CIB Bank áll az első két helyen, az 5 legjobb banki ajánlat átlagos törlesztőrészlete az első öt évben 56 ezer forint, az átlagos THM 3,26%. Rögtön levonhatjuk a következtetést, hogy ezek egyértelműen jobb ajánlatok, mint a változó kamatozású hitelek, hiszen nemcsak biztonságosabbak (a törlesztőrészletük csak 5 évente változik), de furcsa módon a hiteldíjuk is kedvezőbb.

Ha a még ritkábban változó, 10 éves kamatperiódusú lakáshiteleket nézzük, akkor a Budapest Bankot és a Raiffeisen Bankot találjuk az élen, az 5 legjobb banki ajánlat átlagos törlesztőrészlete az első tíz évben 59 ezer forint, az átlagos THM 3,83%. Ezeknél a hiteleknél sem történt említést érdemlő változás a karácsonyt megelőző állapothoz képest.

A teljesen biztonságos, a 20 év alatt végig ugyanazzal a törlesztőrészlettel rendelkező lakáshitelek a Budapest Banknál és az UniCredit Banknál a legkedvezőbbek, a piacon megtalálható öt banki ajánlat átlagos törlesztőrészlete 66 ezer, átlagos THM-e 5,17%. A teljes biztonság tehát mintegy 7 ezer forinttal magasabb havi törlesztőrészlettel és több mint 1 százalékponttal nagyobb THM-mel jár együtt a 10 éves kamatperiódushoz képest.

Személyi kölcsönök

Nézzük most a jellemzően szabad felhasználású személyi kölcsönöket! Mivel fix kamatozású hitelekről van szó, most nem a kamatperiódus, hanem a felvett összeg és a futamidő szempontjából kategorizáltunk. Ezúttal is minden esetben nettó 300 ezer forintos jövedelemmel számoltunk (az adóstársak jövedelme összevonódik), és azzal, hogy a hitelfelvevő vállalja, hogy jövedelmét az adott bankhoz érkezteti (persze csak ahol ez elvárás). A személyi kölcsönök THM-plafonja január 1-jével megszűnt, ez némi drágulást idézett elő a teljes futamidőre kiszámított hitelköltségekben. Megjelentek ugyanakkor az első minősített fogyasztóbarát személyi hitelek (MSZH), amelyekről alábbi két cikkünkben számoltunk be ezen a héten.

Egy kisebb, 600 ezer forintos összegű és rövidebb, 2 éves futamidejű hitelfelvétel esetében érdemes elsősorban a CIB Bank és a Cetelem Bank ajánlatát fontolóra venni, az 5 legjobb ajánlat átlagos törlesztőrészlete 28 ezer forint, az átlagos THM 11,92%. Utóbbi december közepén még 11,1% körül volt, valóban történt tehát emelkedés.

Egy nagyobb, 3 millió forintos összegű és hosszabb, 5 éves futamidejű hitelfelvétel esetében az UniCredit Bank és a Sberbank ajánlata a legkedvezőbb, az 5 legjobb ajánlat átlagos törlesztőrészlete 60 ezer forint, az átlagos THM 8,06%. Ez utóbbi december közepén még 7,47% volt a futamidő egészét tekintve. A bankok ugyanolyan jövedelmi szint mellett is egyértelműen díjazzák (alacsonyabb hiteldíjat ajánlanak) a legjobb példák alapján, ha nagyobb összegű személyi kölcsönt veszünk fel.

