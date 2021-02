Váratlan fordulat a magyar bankoknál: a fiókok lesznek a nagy túlélők?

Megállt a létszám emelkedése és nyugvóponthoz ért a fiókhálózatok szűkítése a magyar bankszektorban 2020-ban – mutatja a Portfolio friss gyűjtése. Tíz bank összesített létszáma 4,3%-kal, fiókszáma pedig 0,4%-kal csökkent tavaly. Ezúttal nem a válságkörülményekhez való alkalmazkodás vagy a digitalizáció, hanem a szervezeti átalakítások és a piaci konszolidáció bizonyult a legfontosabb mozgatórugónak.

Megkérdeztük a létszám- és fiókszám szempontjából tíz legnagyobbnak számító hazai kereskedelmi bankot arról, miként alakult náluk a koronavírussal sújtott tavalyi év az alkalmazottak száma, a fiókhálózat és az ATM-ek száma szempontjából. A pillanatképet első két ábránk mutatja.

Létszám

A legnagyobb csoportszintű hazai létszámmal az OTP, a Takarékbank és a K&H működik Magyarországon. 2020 során 5% feletti létszámnövekedést csak az MKB és a Raiffeisen ért el, a Takarékbank viszont 24%-kal, a K&H Bank pedig 6%-kal csökkentette létszámát. A tíz bank összesített létszáma tavaly 4,3%-kal 33 693-ra csökkent, öt banknál nőtt, öt banknál csökkent az alkalmazottak száma.

A Takarék Csoportnál a szervezeti működés hatékonyságának növelése érdekében tavaly jelentős szerkezeti-szervezeti átalakítások történtek: a korábbi takarékok közti párhuzamos funkciók összevonása és a redundanciák megszüntetése, az új szervezeti struktúrák és munkafolyamatok kialakítása miatt csökkent közel negyedével a létszám. A K&H ennél jóval kisebb létszámcsökkenését sejtésünk szerint a KBC fióktelepének történt állomány-átruházások, vagyis szintén belső szervezeti változások okozhatták.

Fiókszám

A legnagyobb fiókhálózata ugyanannak a három szereplőnek, sorrendben a Takarékbanknak, az OTP-nek és a K&H-nak van. E téren 2020 nem hozott jelentős változásokat, a bankok hatékonysági szempontok alapján szokás szerint számos fiókot bezártak és kinyitottak, a tíz bank összesített fiókszáma viszont mindössze 0,4%-kal, 1778 egységre csökkent. Öt banknál minimálisan csökkent, háromnál stagnált, kettőnél pedig minimálisan nőtt a fiókszám.

Nagyot fordult a világ

A csak nemrég konszolidáló Takarék Csoport adataitól megtisztított idősoros statisztikáink is azt mutatják, hogy az elmúlt évben nagyjából megállt a létszámnövekedés a legnagyobb magyar bankoknál. Ha masszív leépítés és látványos létszámkorlátozás nem is történt, a korábbi évek bővülése megállt. Ugyanez mondható el a fiókhálózatokról is, csak ellentétes előjellel: a korábbi látványos hálózatszűkítések 2018-ban lelassultak, mára pedig nyugvóponthoz érkeztek, az előző pénzügyi válság és a digitalizáció elmúlt évekbeli nagy hullámának hatásai tavaly nem érződtek annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány miatt – különösen tavasszal – számos banknál csökkent a fióki forgalom (március-áprilisban esetenként 40-50%-kal).

Az MNB-nek a teljes hitelintézeti szektorra vonatkozó első kilenc havi statisztikái is azt mutatják, hogy megállt, sőt visszafordult a 2016-2018 közötti létszámbővülés a bankoknál (ebben a Takarék Csoport egyedi hatásának is komoly szerepe van), a tömegek fiókbezárások pedig a teljes szektorban elmaradtak tavaly.

Az elmúlt évtized változásait mutatja alábbi két ábránk. A létszám az OTP-nél és az Ersténél nőtt csak látványosan, mindkét banknál támogatták ezt az akvizíciók és a piaci részesedés növelésére tett erőfeszítések.

A nagybankok többsége sokkal kisebb fiókhálózattal működik jelenleg, mint tíz évvel ezelőtt. Ez alól az OTP, a Budapest Bank és a K&H a legfőbb kivétel.

Egyre több a befizető automata

A fiókhoz hasonlóan nem történtek érdemi változások tavaly a bankok ATM-hálózatában, ha csak a készpénzbefizetésre alkalmas automaták térnyerésében nem. Az általunk összesített tíz bank ATM-darabszáma lényegében stagnált, a készpénzbefizetésre is alkalmas automaták száma 17%-ról 19%-ra nőtt, elsősorban a Budapest Bank és a CIB Bank friss fejlesztéseinek köszönhetően. A Raiffeisen, az MKB és a Sberbank egyelőre nem rendelkezik ilyen ATM-mel.

