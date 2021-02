10 milliós ingyenhitelt jelentett be Orbán Viktor, íme az első részletek

Palkó István Cikk mentése Megosztás

Bár jól cseng a kamatmentesség, árazásban nem jelentene nagy újdonságot a kkv-hitelek piacán az Orbán Viktor által ma bejelentett ingyenhitel, hiszen 0% közeli kamattal már most is szép számmal érhetők el források a cégek számára. Vélhetően nem is ez lesz a lényeg: akkor lesz nagy dobás az új konstrukció, ha az újraindulást tervező cégek számára nagy tömegben, a szokásosnál jóval enyhébb hitelképességi követelmények mellett elérhető lesz, szerződéses darabszáma a tízezres, kihelyezése pedig a 100 milliárd forintos nagyságrendet is eléri. Úgy tudjuk, valami ilyesmit tervez a kormány, és az MFB koordinálhatja az új programot.