A Raiffeisen csatlakozik az OTP QR-kódos mobilfizetéséhez

Az OTP Bank és az OTP Mobil által kialakított, azonnali fizetési rendszerre támaszkodó online QR-kódos fizetési megoldás mostantól elérhető a Raiffeisen ügyfelei számára is. Ez többek között azt jelenti, hogy online fizetéskor a Raiffeisen ügyfelei által használt mobilbanki alkalmazás is be tudja olvasni a fizetéskor generált QR-kódot, majd az ügyfél az azonnali fizetési rendszeren keresztül egyenlítheti ki a számlát a kereskedő felé. A megoldás kiterjesztése a két bank több millió ügyfelének és kereskedő partnerének jelent kölcsönös könnyebbséget az online fizetések alkalmával - olvasható az OTP közleményében.