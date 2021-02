Komolyan érinti a Brexit a pénzügyi szektort: még mindig sok a bizonytalanság

A Brexit sok szereplőt érintett és érint, de tekintettel arra, hogy London a világ egyik legfontosabb pénzügyi központja, így ezen szektort különösen érinti. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság között tavaly év végén megkötött kereskedelmi és együttműködés megállapodás alapvetően nem tér ki a pénzügyi szolgáltatásokra. Azaz esetükben – a várakozásoknak megfelelően – már nem lehetséges egyik irányban sem az EU-s határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatási tevékenységek korábbi formájának fenntartása, a passportingon alapuló határon átnyúló szolgáltatás, a fióktelepi működés lehetősége megszűnik. A 2020 karácsonyi EU-UK közös nyilatkozatok alapján az látható, hogy várhatóan ez év márciusáig dolgozzák ki az EU és az Egyesült Királyság közötti pénzügyi szabályozási együttműködési kereteket, ideértve különösen az ekvivalencia kérdéskörét - írja elemzésében Wieder Gergő, a KPMG szenior menedzsere.

Ekvivalencia

Az ekvivalencia kérdésköre összetett. Az ekvivalencia egy állam azon döntését jelenti, amely bizonyos területeken (pl. tőzsdék, vagy éppen szakmai végzettségek) elismeri egy másik állam jogi szabályozását úgy is, hogy ezek nem feltétlenül egyeznek teljeskörűen. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a kereskedőnek, szolgáltatónak mindkét államban csak egy követelményrendszernek kell megfelelnie. Fontos, hogy ez nem általánosságban, hanem csak egy-egy meghatározott területen érvényes, például leggyakrabban a pénzügyi szolgáltatások szabályozásának szempontjai vonatkozásában használják. Az ekvivalencia előnyei az adott témakör szabályozásától függ, azaz hogy ekvivalencia esetében milyen „kedvezmények” alkalmazhatóak.

Ilyen előnyök például harmadik országbeli bankok limitált hozzáférése az EU-s piacokhoz, vagy akár az EU-s pénzügyi intézmények tekintetében előnyök, ha ilyen külföldi országban székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóval, központi szerződő féllel köt ügyletet, vagy ilyen országban lévő tőzsdén kereskedik.

Az egyenértékűség kapcsán két fő probléma merül fel. Az egyik, hogy az ekvivalenciára vonatkozó EU-s szintű szabályozás jelenlegi köre – ahol ez alkalmazható – korlátozott, leginkább az intézményi ügyfelek, szakmai ügyfelek, csoporton belül szolgáltatások esetében léteznek ilyen lehetőségek. Azaz, a jelenlegi formájában a pénzügyi szolgáltatások határokon átívelő nyújtása miatt felmerülő problémákat az ekvivalencia önmagában nem tudja feloldani, ehhez EU-s jogalkotási módosításokra is szükség lehet.

Másrészt bizonytalanságot jelent az ekvivalencia eldöntése, azaz hogy egy másik ország szabályozása egyenértékű-e hazaival, vagy az EU-sal. Ugyan az ekvivalencia eldöntésére vonatkozóan mind az Európai Bizottság, mind az UK közzétette a megközelítésmódját, azonban a szabályozás folyamatos változásban van, így egy adott időpillanatra vonatkozóan meghozott döntés nagyon gyorsan felülvizsgálatra szorulhat. Az Egyesült Királyság esetében ráadásul kimondott cél is volt az EU-s szabályozási előírásoktól független hazai szabályozás, amely viszont természetszerűleg konfliktusokkal jár a jogszabályi ekvivalenciával.

Az EU-s szinten az Európai Bizottság adja ki ezen egyenértékűségi döntéseit, azonban lehetőség van nemzeti szinten is ilyent meghozni.

Ilyen döntéseket hozott már például az olasz vagy a luxemburgi felügyelet is.

Új szabályok az Egyesült Királyságban

Az átmeneti időszak lezártával kevés EU-s tagállam vezetett be egyedi, hazai előírásokat, azonban az Egyesült Királyságba irányuló szolgáltatások esetében több rezsimet dolgoztak ki az ottani felügyeletek (a PRA és az FCA).

Az ideiglenes engedélyezési rendszer (TPR: Temporary Permissions Regime) előírásait az Egyesült Királyságban működő, szolgáltatásokat nyújtó vagy befektetési alapokat forgalmazó EGT (Európai Gazdasági Térség) vállalkozások alkalmazhatják, feltéve, hogy erről időben értesítik az Egyesült Királyság illetékes hatóságát (FCA, illetve PRA). A rezsim keretében az EGT-ben engedélyezett cégek továbbra is olyan módon működhetnek még akár 3 évig az Egyesült Királyságban, mintha a UK továbbra is az EU tagja lenne.

Azon EGT-s cégek számára, akik nem részei a TPR-nek, és csak kifuttatni szeretnék a Brexit előtti szerződéseiket, a pénzügyi szolgáltatási szerződésrendszer (FSCR: Financial Services Contract Regime) lehetővé teszi, hogy továbbra is fenntartsák a meglévő szerződéseket öt évig (vagy legfeljebb 15 évig biztosítási szerződések esetén), lehetővé téve számukra, hogy rendezett módon lépjenek ki az Egyesült Királyság piacáról. Azok a cégek, amelyek nem lépnek be TPR-be, vagy annak nem felelnek meg, automatikusan bekerülnek az FSCR-be.

Bankrendszer

Az Egyesült Királyságban engedélyezett intézmények január 1-től nem nyújthatnak (új) szolgáltatást az az EGT piacokon a hazai engedélyeik alapján. Magyarországon kivételnek minősül a hitel és kölcsönnyújtás, a pénzügyi lízing, illetve a követelésvásárlási tevékenység, melyeket az Egyesült Királyságban – mint OECD tagállamban – engedélyezett szolgáltatók határon átnyúló módon is végezhetnek magyarországi ügyfelek számára. Az egyéb szolgáltatások esetében – ahogy az MNB is kiemelte nemrégi tájékoztatásában – az eddigi, az ügyfelekkel kötött szerződések feltételei és a felek kölcsönös teljesítési kötelezettségei (a pénzügyi szolgáltatás változatlan nyújtása és cserébe az ügyfél díjfizetése) ezzel együtt érvényben maradnak, nem szűntek meg.

A jegybank is hangsúlyozza, hogy új szerződéseket azonban az érintett szolgáltatók nem köthetnek, a lejáró szerződéseket nem hosszabbíthatják meg, nem módosíthatják, még online értékesítéssel sem.

Fordítva az Egyesült Királyságban a TPR rezsimben továbbra is változatlan módon működhetnek az EGT-s bankok, ha erről 2020 végig értesítették az ottani felügyeletet. A Brexit azonban a bankok prudenciális szabályozására is hatással van. Egyrészt maga a tőkeszámításra is kihatással lehet, hogy az Egyesült Királyság a Capital Requirements Regulation (CRR) vonatkozásában már nem tagállam, másrészt például az UK-beli intézményekre vonatkozóan megszűnik az EU-s szintű felügyeleti közös döntéshozatali keretrendszer, az egyes döntési kollégiumoknak már nem lesz tagja a brit felügyelet képviselője, azonban a korábbi döntések a PRA eltérő döntéséig továbbra is érvényben maradnak.

Biztosítók

A bankokhoz hasonlóan működhetnek csak tovább a biztosítók is a Brexit után. Esetükben nincs kivételszabály a magyar szabályozásban, az UK-ban engedélyezett intézmények január 1-től nem nyújthatnak szolgáltatást az EGT-ben a hazai engedélyeik alapján, azonban kizárólag a meglévő szerződések kifuttatása lehetséges. Itt is lényeges, hogy ez utóbbi esetben új szerződést nem köthetnek már, a szerződéseket nem módosíthatják, így például a kockázatok körét sem változtathatják. Mindezek az ügyfelek számára is korlátokat jelenthet (pl. nem tud kockázatot bővíteni).

Tőkepiacok, befektetési szolgáltatások

A Brexit hatása talán a tőkepiacokon a legerősebb, mivel az EU-n belül az Egyesült Királyságban működő társaságok – kereskedési helyszínek, központi szerződő felek, klíringházak, brókercégek – megkerülhetetlen szereplői voltak az EU tőkepiacának.

Az egyik kritikus elem volt, hogy az ESMA és az Európai Bizottság egyenértékűségi döntése alapján három UK-ban működő központi szerződő fél (ICE Clear Europe Limited, LCH Limited, and LME Clear Limited) továbbra is nyújthatja a szolgáltatásait az EU-ban legalább 2022. június 30-ig.

Egy másik hatás, hogy a részvényekre vonatkozó kereskedési kötelezettségre vonatkozóan még semmilyen ekvivalencia döntést nem hoztak a felek. Ennek következtében egyrészt az UK-ban működő kereskedési helyszíneken nem teljesíthető az EU-s kereskedési kötelezettség, másrészt az ott kereskedett eszközökre nem is vonatkozik az EU-s kereskedési kötelezettség. A részvényekhez hasonlóan a származékos ügyletekre vonatkozó kereskedési kötelezettségre sem tett közzé bejelentést az ESMA.

A Brexit következtében EU-s UCITS (ÁÉKBV) alapok kezelője nem lehet egyesült királyságbeli társaság, amely sok luxemburgi – itthon is értékesített – alapot érinthet. Az UCITS alapok mellett az alternatív befektetési alapok kezelői is hasonló megítélés alá esnek, amely következtében azt látjuk, hogy számos londoni befektetési alapkezelő EU-s országokba mozgatta tevékenységének legalább egy részét.

A pénzügyi szektort a Brexit jelentősen érintette, de ezt a hazai ügyfelek nem nagyon érzékelhették, mivel a nagy bizonytalanság miatt az Egyesült Királyságban működő, de onnan az EGT piacára is szolgáltató cégek időben változtattak üzleti modelljeiken. A legtöbben átcsoportosítottak erőforrásokat az EU-s vállalataikhoz, illetve voltak, akik teljesen új entitásokat is létrehoztak az EU-ban az uniós ügyfelek biztonságos kiszolgálása érdekében. A háttérben azonban még sok változás, kérdés vár megoldásra, amely tekintetében a márciusra prognosztizált EU-UK pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás már irány mutathat.

