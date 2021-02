Álomvagyonokat égettek el a világ leggazdagabbjai egy hónap alatt

Hektikusak voltak a piacok januárban, kezdetben átütő optimizmus, majd korrekció jellemezte a világ tőzsdéit, és ez a leggazdagabb vagyonán is meglátszódott. A Bloomberg Billionaires Index listája alapján összegyűjtöttük, február elejéig kik buktak és nyertek idén a legtöbbet a milliárdosok között.

Jó nagy zakók voltak

Összesen több mint 32 milliárd dollárt égetett el nagyjából egy hónap leforgása alatt az idén legtöbb pénzt vesztő tíz milliárdos a Bloomberg Billionaires Index adatai szerint. Közülük is több mint 4 milliárd dollárral lett szegényebb idén eddig

Francoise Bettencourt Meyers , aki a L’Oreal szépségipari óriásban bír 33%-os részesedéssel,

, aki a L’Oreal szépségipari óriásban bír 33%-os részesedéssel, Francois Pinault, aki a Kering luxusipari cikkeket gyártó cég alapítója, valamint

aki a Kering luxusipari cikkeket gyártó cég alapítója, valamint Lei Jun, aki a kínai Xiamoi technológiai vállalat elnöke.

A legnagyobb pénzeket vesztők listáján ott van még Mark Zuckerberg Facebook-vezér, Bernard Arnault francia és Amanci Ortega spanyol üzletember, továbbá Carlos Slim mexikói mogul is.

Mások egy hónap alatt is sokat kaszáltak

A nagy bukók mellett sokkal nagyobb pénzeket nyertek a milliárdosok listáján páran. Közülük is

kiemelkedik Elon Musk, akinek vagyona február elejéig csak idén közel 33 milliárd dollárral emelkedett, vagyona így átlépte a 200 milliárdos küszöböt.

Musk mellett a Tencent társalapítója és ügyvezetője, Ma Huateng is közel 16 milliárd dollárral gazdagodott idén. A listán harmadik legtöbb összeget gyűjtő Zhong Shanshanról már többször is írtunk, ő az, akit Magányos Farkasként is hívnak a társadalmi összejövetelek kerülése miatt. Az ázsiai milliárdos egyébként ásványvizeteket gyártó cégének köszönheti vagyonát.

A lista alapján kijelenthető, hogy az amerikai üzletemberek mellett szélsebesen jönnek fel a milliárdosok térképén a kínai üzletemberek, közülük is a többség a technológiai szektorban érdekelt vállalattal rendelkezik.

Az alábbi listán szereplő 10 milliárdos összesen közel annyi pénzt gyűjtött az év első pár napjában, mint amekkora vagyona a világ harmadik leggazdagabb emberének számító Bill Gatesnek van.

A leggazdagabb emberek listáját továbbra is a Tesla vezére (de manapság már Twitter-bejegyzései miatt is felkapott), Elon Musk vezeti, akinek vagyona tehát már átlépte a 200 milliárd dollárt. Jeff Bezos, aki nemrégiben lemondott az Amazon vezérigazgatói posztjáról, csak másodikként követi a sorban 194 milliárddal. A harmadik pedig Bill Gates a sorban 135 milliárd dolláros vagyonnal.

A világ 10 leggazdagabb emberének összesen közel 1200 milliárd dollárnyi vagyona van, tehát az 500-as listán szereplők összvagyonának mintegy 15%-a van az ő kezükben.

Címlapkép: Getty Images