Térdre kényszerítette a Nyugat leghatalmasabb bankjait egy Kínából elszabadult aprócska bajkeverő

A koronavírus-válság miatti folyamatos gazdasági bizonytalanság nemcsak a bankok bevételét és nyereségét, hanem a márkaértékét is jelentősen megtépázta. A Trading Platforms UK által kielemzett adatok alapján 2020-ban több mint 23 milliárd dollárral csökkent a 10 legnagyobb globális bank összesített brandértéke. A koronavírus hazájában, Kínában eközben zavartalanul híznak tovább a bankok.

2019 végén a világ 10 legnagyobb bankjának a márkaértékét 121,13 milliárd dollárra becsülték, ez csökkent a tavalyi évben 18,99%-kal 98,12 milliárd dollárra, vagyis 23,01 milliárd dollárnyi márkaérték eltűnt a süllyesztőben. Ami az egyes bankokat illeti, az elemzés lapján

a világ legértékesebb banki márkájának a brit-hongkongi HSBC számít, amelynek a brandje 2020 végén 18,74 imlliárd dollárt ért. Ez 19%-os csökkenést jelent a 2019 végi 23,6 milliárd dollárhoz képest.

A második legnagyobb márkaértékkel a legnagyobb amerikai bank, a JP Morgan büszkélkedhet, brandje 17,64 milliárd dollárt ér, ami egy év alatt 11%-os csökkenésnek felel meg.

A harmadik helyen a szintén amerikai, de igazi globális szereplőnek számító Citi áll, amelynek a márkáját 15,66 milliárd dollárra becsülték, ez egyébként 17%-os csökkenést jelent a 2019 végi 18,87 milliárd dollárhoz képest.

Kis ugrással a tizedik helyen a Barclayst találjuk, amely 4,62 milliárd dolláros brandértékkel büszkélkedhet, ennek csökkenése egy év alatt megfelelt a 10 legnagyobb bank átlagának: 19%-os volt.

Az elemzés szerint abszolút értékben az HSBC (-4,42 milliárd dollár) és a Citi (-3,21 milliárd dollár) márkaértéke csökkent.

A bankok márkaértékének csökkenése – legalábbis a kiemelt bankok esetében – elsősorban a kihívásokkal teli gazdasági környezetből származott, amely pedig a koronavírus-járvány következménye. Lassult vagy visszafordult a bevételek növekedése, a nem kamatjellegű bevételeket a szolgáltatások iránti kereslet visszaesése tépázta meg a leginkább. Számos országban csökkent a hitelképesnek tekintett ügyfelek száma és emiatt banki hitelkínálat is szigorúbb, visszafogottabb volt tavaly az előző évekhez képest.

A koronavírus mellett érzékelhetően hozzájárult az elemzés szerint a bankok márkaértékének csökkenéséhez az USA és Kína közötti kereskedelmi háború is, ennek azonban egyértelműen kisebb volt a hatása, mint a pandémiának. Az USA elnöválasztásával kapcsolatos feszültségek és a Brexit (és ezek nyomában a gazdasági bizonytalanság) ugyancsak hozzájárult ahhoz, hogy kevesebbre becsülték 2020-ban a bankok brandjének értékét, mint egy évvel korábban.

A fenti témákhoz képest kevesebb szó esik a kihívó bankok (challenger banks) jelenségéről, amit azonban részben a koronavírus is tovább erősített. Nagy tömegben fordultak a digitális csatornák használatához olyan ügyfelek is, akikre korábban ez nem volt jellemző, így hagyományos banki szolgáltatások is átkerültek online platformokra. A fintech szereplőkkel szemben versenyhátrányba kerültek egyes hagyományos bankok abból kifolyólag, hogy nem rendelkeztek még tavaly sem a megfelelő digitális banki infrastruktúrával.

A válság felerősítette a digitalizációs nyomást, és élesítette a pénzügyi szolgáltatók közötti versenyt, a torta újraosztását pedig sok esetben a teljes torta csökkenése kísérte. A tradicionális bankok egy része nagy összegeket költött digitális szolgáltatások fejlesztésére, hogy felvegye a versenyt a fintechekkel és a digitalizáltabb bankokkal, mások pedig a versenyt támasztó szolgáltatók felvásárlását tűzték zászlajukra.

A márkaértéket általánosságban a jobb ügyfélkiszolgálás növeli, a 2020-ban végrehajtott digitális ugrás pedig új lehetőségeket nyitott a bankok előtt az ügyféligények kielégítésére. A márkaérték csökkenésének mértéke tehát nagyobb is lehetett volna, ha ez a válság a járvány jellegéből kifolyólag nem elektronikus platformok és megoldások előtérbe kerüléséről szól.

A világ legnagyobb eszközállományú bankjai Kínában vannak, a brandérték szempontjából azonban ezek nem kerültek fel a lista élére. A kínai bankok a koronavírus-járványt gyorsan kiheverték, üzleti kihívásaik elenyészők nyugati társaikhoz képest.

Címlapkép: Shutterstock