Piaci összeomlásban teszteli Amerika legnagyobb bankjait a Fed

Meghatározta az idei stresszteszt paramétereit a Fed, többek között azt is vizsgálva, hogyan reagálnának a legnagyobb amerikai bankok egy 55%-os tőzsdei esésre. Az eredmények nagyban befolyásolják, mennyi osztalékot fizethetnek majd ki – számol be a hírről a Financial Times.