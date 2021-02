Svájc második legnagyobb bankját is megütötte a koronavírus

Az elemzői várakozásoknál kisebb, 353 millió svájci frankos veszteségről számolt be 2020 negyedik negyedévére vonatkozóan Svájc második legnagyobb bankja, a Credit Suisse. A koronavírus miatt - ázsiai piacain kívül - csak a befektetési üzletágban sikerült teljesítményjavulást elérnie tavaly a banknak.

Ezzel a tavalyi év egészében 757 millió frankos nyereséget ért el a pénzintézet, ami 22%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A 353 millió frankos negyedik negyedéves veszteség kisebb az elemzők által várt 566 millió franknál, ugyanakkor ebben még nem vettek figyelembe az elemzők, hogy a bank végül 80 milliárd dollárral kevesebbet fizet egy jelzálogfedezetű értékpapírhoz kötődő ügye miatt.

Thomas Gottstein vezérigazgató szerint a kihívásokkal teli társadalmi-gazdasági környezet ellenére a vagyonkezelés és a befektetési banki tevékenység területén is erős alapvető teljesítményt nyújtottak, miközben kezeltek múltból örökölt problémákat is. Ezt szeretnék folytatni 2021-ben is.

Ázsián kívül csak a befektetési banki üzletágban sikerült javítani a nyereségességét a banknak, a többi területre rányomta a bélyegét a koronavírus miatt a hitelezési céltartalékok növekedése és a negatív kamatkörnyezet. Az egyszeri tételek nélkül viszont összességében így is 6%-kal nőtt volna a bank adózás előtti eredménye – közölték.

A bank 0,2926 frankos részvényenkénti osztalékot javasol (5,4%-kal magasabbat az előzőnél), januárban pedig részvény-visszavásárlásba kezdett, ami idén 1,0-1,5 milliárd frankra rúghat a tervek szerint.

Címlapkép: Shutterstock