Az MNB szerint is az a jó, ha nyitva maradnak a bankfiókok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az MNB az újabb vírushullám okozta veszélyhelyzet időszakában is szorgalmazza, hogy a hitelintézetek – a fertőzésveszély csökkentésére tett folyamatos intézkedések mellett – tartsák nyitva fiókjaikat és szükség esetén fogadják a személyes panaszokat is. A jegybank továbbra sem támogatja az egy napnál hosszabb bankszünnapot, időleges bezárás idején pedig elvárja, hogy megyénként legalább egy fiók kiszolgálja az ügyfeleket, akik megfelelő tájékoztatást is kapjanak kiszolgálásuk lehetőségeiről.