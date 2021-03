Egyre nagyobb az érdeklődés a kamatmentes 10 millió iránt (Interjú)

A járvány harmadik hullámának megérkezése, az oltások elhúzódása és a lezárások a negatív forgatókönyv megvalósulását jelentik, emiatt ez az év még nem lesz a kilábalás éve – mondja a Portfolio-nak adott interjújában Kasziba Levente, a Budapest Bank vállalati üzletágának vezetője. Ugyanakkor biztató eredményekről is beszámolt a szakember, nem mellesleg egyre több vállalkozás érdeklődik az MFB Pontokon elérhető Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön iránt, amelynek paramétereit a bankok piaci alapon nem tudták volna bevállalni.

Március 8-a, múlt hétfő óta érhető el a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön a veszélyeztetett ágazatokban működő mikrovállalkozások és más kkv-k számára az MFB Pontokon, éppen azóta, hogy a jelenlegi szigorú járványügyi korlátozások hatályba léptek. A változatlanul nyitva tartó bankfiókokban kínálják a terméket?

Így van, szemmel láthatóan az volt a konszenzus, hogy a tavalyi lezárásokhoz hasonlóan most se gondolkodjunk a fiókok bezárásán. A járványügyi korlátozások bevezetése, és a termék elindítása véletlenül esik egybe. Nem mondom, hogy egyszerű a helyzetünk, mert nagyon nagy érdeklődést vár a kormányzat, az erőforrásokat pedig úgy kell a lezárások idején ehhez hozzáigazítani, hogy akár egy nagy roham esetén is ki tudjuk szolgálni az ügyfeleket. Korai még megmondani, lesz-e ekkora kereslet, mindenesetre az elmúlt néhány napban egyre több ügyfél érdeklődik a termék iránt.

Tavaly tavasz óta nagyon széles a kkv-k számára elérhető hitelprogramok palettája. A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönnek mi az előnye a meglévő termékekhez képest?

Kölcsönnek hívjuk, de technikailag ez valójában egy visszatérítendő támogatás, EU-s forrásból. Pályázati folyamatról van tehát szó, ami mélységét és összetettségét tekintve nem ugyanolyan, mint egy hitelkérelem. Nagyobb kockázatot tud vállalni az MFB ezekkel a termékekkel, hiszen az EU célja, hogy a nehéz helyzetbe került vállalkozásokat ezekkel a forrásokkal segítse. A hároméves türelmi idő miatt azoknak éri meg a leginkább igénybe venni, akik a futamidő első egyharmadában minimális leterheltséget szeretnének, és hosszabb, elnyúló megtérülési időszakkal számolnak. Külön sajátosság, hogy egy viszonylag szűk TEÁOR-körnek érhető el, amelyet azonban már pár nappal az indulás után bővítettek, így nem kizárt, hogy még ezt követően is szélesedhet az igénylők köre.

Ha saját forrásból, piaci alapon nyújtanák a hitelt, kereskedelmi bankként miben lennének szigorúbbak?

A hároméves türelmi időt nem valószínű, hogy tudnánk vállalni, ahogy természetesen kamat nélkül sem tudnánk finanszírozni. Emellett az új támogatott hitel pozitív elbírálásához elég egy lezárt, teljes és nyereséges 2019-es év, ezzel szemben mi egy lezárt, teljes és nyereséges 2020-as év nélkül sem tudnánk hitelezni, a friss veszteség komoly kizáró tényező. A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön felhasználása során a kis összegű számláknál számlaösszesítőt is elegendő benyújtani, ami egy kereskedelmi banki hitel esetében nem jellemző. 500 ezer forint alatti számlák is elfogadhatók a programban, ami szintén nem elégséges általában a banki gyakorlatban. A programban a hitel 20 százalékának megfelelő fedezeti értékű biztosíték nyújtása szükséges csak, ez is biztos, hogy kevés lenne egy piaci hitel esetében.

A terméket 100 milliárdos keretösszegben hirdették meg. Ha 10 millióhoz közelítő átlagösszeggel számolunk, akkor 10-15 ezer ügyfélről beszélhetünk az első körben. Számít ekkora keresletre?

Ha legalább 10 ezer ügyfél igényelné, az nálunk piaci részesedésünk alapján legalább 1000 hiteligénylőt jelentene. Az általunk tapasztalt érdeklődés egyelőre ezt nem támasztja alá,

ráadásul ekkora hitelfelvevői tömeg egyidejű megjelenése az értékesítői és operációs kapacitásunk többségét lekötné. Mi most jó esetben azzal számolunk, hogy a hitelfelvevők egy-másfél hónap alatt fordulnak meg a bankoknál. Nem szabad elfelejteni, hogy egyéni vállalkozók is igényelhetik a gyorskölcsönt, és nagyon sok egyéni vállalkozó megszüntette vagy szünetelteti a tevékenységét a veszélyeztetett ágazatokban, ami miatt most szerződni sem tudnának. Arra számítok, hogy a kormányzat és az MFB gyorsan fog alkalmazkodni a piaci igényekhez, és viszonylag rövid időn belül megnyitja a forrásokat szélesebb kkv-rétegek számára, ha szükségét érzi.

Hogy alakult a tavalyi év a Budapest Bank vállalati üzletágában?

A körülményekhez képest nagyon szépen sikerült a 2020-as év, hitelállományunk 780 milliárd forintról 870 milliárdra nőtt, vagyis több mint 10%-os volt a bővülés. Ebből 620 milliárd forintot tesznek ki a kkv-k. A hitelek 40-45 százalékát érintő törlesztési moratórium mellett ebben nagy szerepe van annak, hogy a krízistermékek bevezetésével gyorsan és rugalmasan alkalmazkodtunk az ügyféligényekhez. A lízingpiacon az EXIM kárenyhítő termékével egy darabig egyeduralkodóként voltunk jelen, az NHP Hajrában pedig 2020 végéig 80 milliárd forintot helyeztünk ki. Az továbbra is igaz, hogy mi alapvetően a kkv-k bankja vagyunk, erre a szegmensre fókuszálunk. Az állományunk egyértelműen azt mutatja, hogy magasabb lett az ügyfelek hitelellátottsága, és a kihelyezett hitelek nagy része beruházási célú volt. A Széchenyi Beruházási Hitelt nagyobb mértékben használták kiváltásra nálunk is, az 50 százalékot meghaladta ezek aránya. A nagyvállalati, valamint nagyobb KKV, illetve projekthitelek jelentős részétől eltekintve az új igények 80-90 százaléka a krízistermékekre érkezett tavaly, mintegy 170 milliárd forintot helyzetünk ki ezekből, amivel az egyébként 10%-os vállalati hitelezési piacrészünket a krízistermékek esetén is sikeresen fenntartottuk.

Összefoglalva, a koronavírus miatti kihívások – ahogy mindenkit – a Budapest Bankot is váratlanul érték, azonban a felkészült és magas szakmai tudású csapatunkkal, a prudens és kockázattudatos stratégiánkkal – fókuszában az egyenletes, kontrollált és nyereséges növekedéssel – olyan stabil működést biztosítottunk, amellyel még a válság alatt is teljesítettük két alapvető célunkat, amire rendkívül büszke vagyok: növekedtünk és közben nyereséget is termeltünk. Ez ad nekünk alapot arra, hogy bátran és magabiztosan tekintsünk a 2021-es évre is.

A hitelezett ügyfelek száma hogyan alakul a koronavírus-válság alatt?

A hitelszerződést kötő ügyfeleink száma évről évre nő, ráadásul az elmúlt évben a volumenekhez képest jobban is nőtt, mert kisebbek lettek az átlagos hitelméretek, főleg a Széchenyi Kártya termékek miatt. Emellett tavaly ugyanúgy tudtuk tartani a piacon már több éve megszerzett a második helyünket kkv-ügyfélszerzésben, hiszen majdnem 700 új ügyfélszámlát sikerült nyitnunk. Alapvető adottság, hogy kkv-k körében az akvizíció jellemzően hitellel történik, több mint 50 százalékban. A nálunk számlát vezető vállalati ügyfeleink körében 34 százalék a hitelezettek aránya.

Változott-e a vállalati ügyfelek magatartása a moratórium második szakaszában a tavalyihoz képest?

Jellemzően nem. Szeptember-októberre beállt az, hogy havonta volt egy-két belépő és kilépő, ezek nagyjából kiegyenlítették egymást. Azóta ez nem nagyon változott, akik eddig is benne voltak, és továbbra is jogosultak, azok benne maradtak a moratóriumban, nem is várunk ebben nagy mozgást.

Az újabb lezárások hatására mennyire romolhat a hitelezett cégek pénzügyi helyzete, hitelképessége?

A járvány harmadik hullámának megérkezése, az oltások elhúzódása és a lezárások mindenképpen a negatív forgatókönyv megvalósulását jelentik. Emiatt ez az év még nem lesz a kilábalás éve.

Nem feltétlenül lesz nullás vagy negatív, de ha lesz is, csak egy-két százalékos növekedésre számítok legfeljebb. Még mindig nem látszik, hogy nagyon gyorsan felszaladna az átoltottság, illetve ezzel kapcsolatban is jelennek meg egymásnak ellentmondó hírek. Azt is tudjuk, hogy ezeket a vakcinákat nem tudták úgy tesztelni, mint normál esetben. Ha az izraeli szintet az átoltottságban az év közepéig el tudjuk érni, akkor az év második fel még hozhat pozitív fejleményeket, de belátható időn belül nem lesz megint olyan konjunktúrában a gazdaság, mint 2019-ben volt. W alakú válság jöhet egy elnyújtott pipával a végén.

A digitalizációt viszont csak felgyorsította a járvány. Min dolgoznak az utóbbi hónapokban?

Vállalatirányítási és CRM-rendszerünk kibővült olyan funkciókkal, amelyek révén a moratóriumhoz kapcsolódó és egyéb tájékoztatást nagyon gyorsan, személyre szabottan tudjuk kiküldeni ügyfeleinknek. Tavaly év vége óta a kollégák tableten keresztül tudják ezeket az információkat rögzíteni, az ügyféltárgyalásokat szintén néhány kattintással, előre megadott panelekkel szervezni. Sokkal rugalmasabb és gördülékenyebb az ügyfél-kapcsolattartás, a folyamat-nyilvántartás és az utánkövetés, és fontos fejlemény, hogy a tabletekkel a kkv-terület után a nagyvállalati kapcsolattartóinkat is elláttuk, pedig náluk hagyományosan magas a személyes kapcsolattartás jelentősége. A BusinessID szolgáltatásunk korábban már alkalmas volt arra, hogy távolról tranzakciókat hagyjanak jóvá az ügyfelek az alkalmazáson keresztül, tehermentesítve ezzel a vállalattulajdonosokat és -vezetőket, most pedig ezt a funkciót bővítettük ki elektronikus aláírással, ezáltal szerződéseket is alá tudnak már ezzel írni. A „pandémiakompatibilis” szerződéskötést már az ügyfeleken is teszteljük. Ebben az irányban szeretnék tovább haladni, kibővítve az ilyen elektronikus szolgáltatásokat a számlanyitásra és a megtakarítási termékek értékesítésére is.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója nemrég úgy nyilatkozott, hogy a vállalatcsoport a következő tíz évben minden második dollárt fenntartható projektekre költ. Azoknak a vállalatoknak, amelyeket a Budapest Bank finanszírozni fog a következő évtizedben, milyen ütemben kell megfelelniük az új kor kihívásainak, a zöld követelményeknek?

Hernádi Zsolt kijelentése nagyon erős üzenettel bír, persze egy olajcég számára ez komoly kihívás. Azt gondolom, hogy a hazai KKV-knak érdemes odafigyelni arra, hogy a térség egyik legnagyobb cége milyen stratégiát választ az elkövetkezendő évekre, és érdemes átgondolni, hogy az általuk követett irány lehet-e perspektíva a kisebb cégek számára is. Az általunk finanszírozott energiatakarékossági és energiahatékonysági beruházások is növekvő arányt képviselnek. Mi magunk is tettünk egy vállalást:

2025-ig 25 százalékkal csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat. Két fiókunkra már szereltünk napelemet, és idén még nyolcra tervezzük ezt, az autóflottánkat pedig elektromos autókkal bővítettük.

Az MNB is egyre inkább figyelembe veszi a tőkekövetelmények meghatározásakor, melyik bank mennyire támogatja a környezetvédelmi célú fejlesztéseket, így pénzügyileg is megéri erre hangsúlyt fektetnünk. A megtakarítási oldalon is erre helyezzük át a figyelmet: indítottunk ESG-alapokat, a Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alapunk pedig a tavalyi év egyik slágere volt.

Az Európai Bankhatóság (EBA) javaslatot tett egy zöld eszköz arány (GAR) mutató bevezetésére.Méri már a Budapest Bank valamilyen módon, hogy eszközállományon belül mennyi a zöld finanszírozás?

Most még nem tartunk itt, de stratégiai célkitűzésünk, hogy felmérjük, hol állunk jelenleg, és meghatározzuk azt a célszámot, amelyet ötéves időtávlatban, 2025-ig el tudunk érni ebben.

