2020 minden forgatókönyvet átírt: de mit léptek a magyar bankok marketingesei?

2020 a folyamatos újratervezésről szólt a magyar bankoknál marketing szempontjából, ugyanakkor lehetőséget is teremtett rég tervezett fejlesztések levezénylésére, a digitalizáció időszerű felgyorsítására. A szektor szakemberei optimisták, a Portfolio panelbeszélgetésén elmondták, tavaly lehetőséget kaptak, hogy bizonyítsanak, hogy még hitelesebben kommunikáljanak a munkatársakkal és az ügyfelekkel, ennek gyümölcsét pedig már most érzik.

Március 23-án került megrendezésre a Marketing: kihívások és fejlesztések a magyar bankoknál című panelbeszélgetés, mely során Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója, Nagy Zoltán Péter, az OTP Bank marketing és kommunikációs igazgatója, valamint Szabó Andrea, az Erste Bank Hungary Zrt. marketing és PR igazgatója beszélt arról, hogyan élték meg a tavalyi évet. Mind a három szakember kiemelte, kihívásokkal teli év volt, de alapvetően optimistán tekintenek a jövőbe.

„Tavaly márciusban, a járvány kirobbanásakor a higiéniás előírások kommunikálására fókuszáltunk, a dolgozók és ügyfelek felé egyaránt, aztán elkezdődött az újratervezés időszak. Ugyanakkor előremutató dolgok történtek: felgyorsult a digitalizáció, azok az ügyfelek is hirtelen nyitottak lettek a digitális megoldások iránt, akik korábban elzárkóztak ezektől, sokan átgondolták a bankolási szokásaikat, érzékenyebben kezdtek foglalkozni a pénzügyeikkel, megerősödött a kapcsolat az ügyfelekkel. Ez most egy olyan válság, aminek kirobbantásában a bankoknak nem volt semmilyen szerepe, azonban a pénzintézetek sokat tehetnek a kilábalás érdekében” – mondta Szabó Andrea.

Horváth Magyary Nóra kiemelte, egész évben egy kettősség volt jellemző: egyrészt népszerűbbek lettek a digitális szolgáltatások, másrészt azonban nem csökkent jelentősen a bankfiókok népszerűsége sem, azoknak nyitva kellett lennie. Emlékezetes pillanat volt számára a hitelmoratórium bejelentése.

Felrobbant a vevőszolgálat, nem tudtunk elég kollégát átirányítani. A mikor 24 óra alatt vezetnek be tömegeket érintő intézkedést, nem lehet elég gyorsan menni a folyamataiddal

– jegyezte meg. A hitelmoratórium kapcsán Nagy Zoltán Péter kiemelte, más európai országokkal összevetve több szempontból is speciális a magyar törlesztési moratórium, például azért is, mert a részvétel automatikus, hiszen minden 2020. március 19-e előtt folyósított hitelre vonatkozik, ha csak ki nem lép belőle az adós (opt-out), a legtöbb európai országban viszont külön kérelmezni kellett a részvételt (opt-in).

„Nagyon sokan jelentkeztek nálunk is, állta a sarat a bank. Az egyik nagy tanulsága 2020-nak, hogy a személyes ügyintézés még jó darabig velünk marad, de idővel majd talán átalakul. Van ebben egy egészséges feszültség, hogy miközben fenn kell tartani és fejleszteni a fiókokat, nagy figelmet kell forídtani a digitális fejlesztésre is” – jegyezte meg.

Jó a home office, de csak mértékkel

A pénzintézeteknél azoknál a munkaköröknél, ahol erre lehetőség volt, átálltak a home office-ra, az OTP Bank marketing és kommunikációs igazgatója szerint azonban ez csak ideig-óráig működik, és a kreatív munkához nagyon hiányzik a személyes jelenlét. Hasonló véleményen van Szabó Andrea is, aki szerint a brainstorming nagyon más online, mint személyesen, és örült neki, hogy Az Erste újgenerációs mobilbanki appja, a George kreatív folyamataira nyáron került sor, amikor a járványhelyzet lehetővé tette a személyes találkozásokat.

Horváth Magyary Nóra más véleményen volt, mint mondta, épp 2020-ban volt esedékes az új kreatív platform kiépítése, amelyben ügynökségekkel dolgoztak, és a pandémia miatt online történtek a prezentációk is. A teljes folyamat online zajlott, végül új ügynökséggel kezdtek dolgozni, de személyesen még senkivel sem találkozott, ennek ellenére gördülékenyen megy a munka. Számára a hibrid megbeszélések jelentették a legnagyobb kihívást, úgy fogalmazott, annál az is sokkal hatékonyabb, ha mindenki online vesz részt, ahelyett, hogy a résztvevők fele online, a másik fele pedig személyesen van jelen.

A panelbeszélgetésen szó volt arról is, olykor szükség volt átütemezésre, újra kellett gondolni bizonyos kampányok időzítését, és hogy nagyobb hangsúlyt fektettek a saját csatornákra, többen is kiemelték, ez egy olyan befektetés, ami nagyon gyorsan térül meg. A társadalmi szerepvállalásra tavaly is kiemelt figyelmet fordítottak a pénzintézetek, az erre szánt kerethez jelentősen nem nyúltak, és ugyan szükség volt költségcsökkentésre, a marketing terület költései sem változtak rendkívüli mértékben.

Címlapkép: Getty Images