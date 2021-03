A teljes régiós mezőnyt lefutná a magyar szuperbank (Interjú Barna Zsolttal)

A leghatékonyabb puzzle-t akarjuk összerakni, hogy aztán lefussuk az egész közép- és kelet-európai régió mezőnyét – mondta a Portfolio-nak adott interjújában a Magyar Bankholding igazgatósági elnöke. Barna Zsolt bejelentette: 2023 közepére fog létrejönni a jogilag és működésében is teljesen egységes, erős vállalati kultúrával rendelkező univerzális nagybank a holding három tagbankjából, amelyet a tőzsdei bevezetésre és a nemzetközi terjeszkedésre is fel akarnak készíteni. Jelentős költségcsökkentések, a hatékonyság további növelése és a termékpaletta megtisztítása mellett olyan innovációk bevezetését tervezik, amelyek a térségünkben eddig ismeretlenek.

Mi a menetrend, mikor lesz a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank egyesüléséből egy univerzális nagybank?

Március 18-án közös igazgatósági és felügyelőbizottsági ülést tartottunk, és azt határoztuk el, hogy 2023 közepére jogilag és működésében is teljesen egységes univerzális nagybank fog létrejönni Magyarországon, amely a piac második legnagyobb szereplője lesz, erős vállalati kultúrával. Idén június 30-ig készítjük el a részstratégiákat és az implementációs terveket, illetve 2021. szeptember 30-ig már egy részletes akcióterv kidolgozását határoztuk meg. Az új szervezeti felállásnak megfelelő kinevezéseket legkésőbb április végéig hajtjuk végre. Nem az a célunk, hogy helyünk legyen a bankszektor asztalánál, hanem hogy főhelyünk legyen.

Piacvezető pozícióra törnek?

A bankpiac sokszereplős, most már a fintech cégek és más versenyzők is erőteljesen a pályán vannak.

2023-ra a legkorszerűbb technológiákkal rendelkező, a legjobb szolgáltatásokat a legjobb áron kínáló bankot álmodtunk meg.

Történelmileg óriási pillanat ez: három univerzális bankból fogjuk a legkorszerűbb negyediket felépíteni, amely a legjobb feltételekkel fog versenyezni az ügyfelekért. Nagy előnyünk lesz ebben, hogy nem egy meglévő struktúrát alakítunk át, hanem a meglévő értékekből, de lényegében új piaci szereplőt építünk.

Nagyon ambiciózus a 2023-as határidő. Nem megy a hosszú távú tervezés a rövid távú üzleti döntések rovására?

Valóban feszített a terv és ambiciózus a cél, de tapasztalataim, és a lefektetett menetrend szerint teljesíthető. Nem, egyáltalán nem megy a mindennapi üzlet rovására, de mindenképpen kettős terhelést jelent a menedzsment és a szervezet számára, a célokat mindkét szinten teljesíteni kell. Nagy kihívást jelent ez, hiszen a bankok és új szereplők irányából is nagy a versenynyomás rajtunk, és fontos, hogy az ügyfelek nap mint nap, már a hétköznapi ügyleteik során is élvezhessék az átalakulás eredményeit. A változó ügyféligényeket illetően természetesen mozgó célpontra lövünk, ha úgy tetszik, egy robogó vonatot kell utolérnünk. Éppen ezért most arról tudunk beszélni, hogy miképpen látjuk a menetrendet, a köztes állomásokat, de azért azt is tudjuk, hogy a környezeti változások kellő rugalmasságot is megkövetelnek tőlünk a következő években.

Egymástól még teljesen függetlenül, vagy összehangoltan működik a három bank?

A három bank most már folyamatos együttműködésben van mind stratégiai, mind üzleti szinten. A holding általam vezetett igazgatósága kéthetente ülésezik, operatív szintű döntéseket is hoz, és a napi működésben is egyeztetünk. A bankok központi irányítása most már a bankholdingból történik, és az általam vezetett MKB Bank is már ennek a nagy szervezetnek a részeként működik, részben az ott meghozott döntéseket implementálja.

Melyek azok a konkrét célkitűzések, amelyeket mindenképpen teljesíteni kell, hogy 2023 közepén elégedett legyen? Mik a megtérülésre és hatékonyságra vonatkozó célkitűzéseik?

A cölöpök már le vannak verve, 2023 közepére egy hatékony folyamattal bíró, kevés, de jól célzott termékekkel rendelkező, az ügyfelek célzott kiszolgálását magas minőségben végző, versenyképes és kiemelkedő digitális megoldásokat biztosító bankká akarunk válni.

Pénzügyileg a tőkearányos megtérülésre és költséghatékonyságra fókuszált a stratégiánk. Korai lenne elmondanom a célszámokat, de biztosan állíthatom, hogy a magyar piacon egyetlen szereplő sem rendelkezik olyan mutatókkal, mint amilyeneket mi megcéloztunk.

A leghatékonyabb puzzle-t akarjuk összerakni, hogy aztán lefussuk az egész közép- és kelet-európai régió mezőnyét.

Nagyon heterogén a három bank ügyfélköre. Szükség lesz profiltisztításra?

Univerzális bankként minden ügyfélszegmenst kiszolgálunk, és valamennyi ügyfél fontos a számunkra. Üzletileg is átpozicionáljuk a bankot: a vállalati túlsúly felől erősíteni tervezünk a retail üzletág felé, de a meglévő ügyfeleket is maximálisan ki akarjuk szolgálni. A vidéket is úgy, mint a városi lakosságot. Egyik ügyfélszegmenst sem szeretnénk elveszíteni, szerencsére

minden területen rendelkezünk már most akkora súllyal, hogy hatékonysági szempontok miatt sem kell lemondanunk egyikről sem, vagyis lehet üzletet építeni.

A magyar piacra jellemző termékkavalkádot szeretnék letisztítani, és a napi ügyfélkiszolgálásban is azonnal érvényesíteni szeretnénk az innováció már elért eredményeit. Magyarország legnagyobb fiókhálózatára alapozva egyidejűleg nemzetközi szinten vezető digitális értékajánlattal kívánunk nyitni a fiatal generáció felé, miközben tovább erősítjük a helyzetünket a mikrovállalati és agrár szegmensekben.

Mielőtt elkezdődött volna a folyamat, milyen sajátos eltéréseket diagnosztizáltak a három banknál?

Mindhárom bank piacvezető bizonyos szegmensekben: a Budapest Bank a kkv-, a hitelkártya és az áruhitelpiac vezető szereplője, továbbá lízingcége, alapkezelője is előkelő helyet foglal el. Az MKB Bank köztudottan egy tradicionálisan nagyvállalati bank, amely a legjobb a szegmensében, emellett egy bizonyított treasury üzletággal és privátbanki tevékenységgel rendelkezik, és szintén erős a lízing- és az alapkezelői piacon. A Takarékbank egyetlen más kereskedelmi bank által sem elért eléréssel és ügyfélbázissal rendelkezik vidéken, és olyan speciális területeken rendelkezik ritkaságszámba menő szaktudással, mint mondjuk az agrárhitelezés vagy a jelzáloghitelezés. A három bank piaci részesedése tehát a legkülönfélébb üzleti területeken nagyon jó alapot biztosít a további építkezésre. Gondoljanak bele, az ügyfeleink száma meghaladja a 2,2 milliót, több mint 900 fiókkal miénk az ország legnagyobb fiókhálózata, de a vállalati hitelportfóliónk és betétállományunk is piacvezető.

Benne van-e hosszabb távú tervekben a külföldi terjeszkedés?

A három bank esetében korábban is voltak olyan próbálkozások, amelyek a külföldi piacszerzést célozták meg. A nemzeti bajnok szerepet céloztuk most meg:

2023-ra olyan stabil, jól működő bankot szeretnénk felépíteni, ami magyar és külföldi akvizíciókra is képes, és rövidesen Magyarország mellett a régió más országaiban is megvetheti a lábát.

Úgyhogy a válasz igen, a hosszabb távú tervekben a külföldi terjeszkedés is benne van.

A holdinghoz tartozó MKB Bank, illetve a Takarékbank érdekeltsége, a Takarék Jelzálogbank is be van vezetve a tőzsdére. Tőzsdei bank lesz-e a nagy univerzális kereskedelmi bank?

Igen, hosszabb távon az a célunk, hogy tőzsdei bevezetésre alkalmas bankot építsünk. Olyan üzleti és működési modellt alakítunk ki, ami nem csak a transzformációt és az értéknövekedést támogatja, hanem lehetővé teszi a későbbi tőkepiacra lépést. Szándékaink komolyságát jelzi, hogy 2025-ig minden eredményt visszaforgatunk a bank működésébe.

Megvan-e már, mi lesz a bank márkaneve, milyen lesz a színvilága?

Egyszerű döntésnek tűnik ez, pedig sok időt igényel: egy piackutatás előzi meg ennek eldöntését, a munka már elindult, hamarosan döntés születhet róla magasan képzett marketingszakértők bevonásával. Keressük, mi az a brand, ami egységesít, és a legjobban elnyerheti a meglévő és leendő ügyfelek tetszését.

Vannak-e tervek a fiókhálózatra vonatkozóan? A karcsú, digitális működéssel látszólag nehezen egyeztethető össze a több mint 900 fiókból álló hálózat.

A három bank fúziója és országos jelenléte mindenképpen

lehetőséget ad a szinergiák kihasználására, a fiókhálózat racionalizálása ennek egyik lehetséges módja, de erről szóló döntésünk még nincs.

Annyit ígérhetek, hogy egyetlen meglévő vagy potenciális ügyfelünk sem fog kiszolgálás nélkül maradni.

Mekkora költségcsökkentésre lesz szükség?

Olyan szinergiák kihasználására kapunk lehetőséget a fúzióval, amelyekkel bőven meg tudjuk felezni a költségeinket. A központi kiszolgálási területek összevonása, vagy az egységes informatikai megoldások, illetve bármely párhuzamosság kiküszöbölése költségmegtakarítással jár. De ahogy már utaltam rá, nem vonulunk elefántcsonttoronyba, a Magyar Bankholding a jövőben is közel marad az ügyfeleihez.

Hogyan választják ki az új bank vezetőit?

Óriási értéket képvisel a három bank, a menedzsmentjük és a közel 11 ezer fős munkaerő-állományuk. Nagyon felkészült és motivált munkaerőállománnyal rendelkezünk, ami alapot ad arra, hogy egy megfelelő tiszta versenyben a legjobbak kerüljenek ki a folyamat végén. December 15-ével jött létre a holding, akkor egy külsős tanácsadó segítségével teljesen transzparenssé tettük a kiválasztási folyamatainkat, ezt továbbra is így tervezzük végezni. Fontos, hogy a kollégák érezzék, hogy a három bank, amelyért dolgoztak évek óta, most egy magasabb szintre lép, és hogy az újszerű stratégiát a magukévá tegyék. A menedzsmentet elsősorban belülről szeretnénk felépíteni, de ha nem találunk megfelelő szakértelmet, akkor nyitottak vagyunk a külső, akár külföldi munkaerő bevetésére is. Mindenképpen elkötelezett és erre a projektre fókuszáló vezetőket keresünk.

Melyek a projekt sarokpontjai, a digitalizáció például mennyire van a középpontban?

Megnéztük a legjobb nemzetközi gyakorlatokat, és ez alapján hoztuk meg a döntéseket. Hogy egy bank ne működjön a digitális térben, az ma már elképzelhetetlen. Mi megpróbálunk olyan új megoldásokat behozni, amelyeket Közép- és Kelet-Európában még nem ismernek. Korszerű, innovatív és nagyon szerethető innovációk bevezetését tervezzük, de erről még nem oszthatom meg a részleteket. Messzemenőkig az ügyféligényekhez akarunk alkalmazkodni, mégpedig a leggyorsabban.

Mindhárom banknál nagy IT-fejlesztések történtek az elmúlt években. Lehet-e építkezni ezekre, illetve mennyire kell valami teljesen újat kialakítani?

Az elmúlt években megtörtént a három bank informatikai rendszerének átalakítása, ezt is figyelembe véve terveztük meg a jövőbeni architektúrát. Mindhárom bank informatikai háttere stabil, megfelelő alapot szolgáltat a jövőbeni fejlesztésekhez és a projekt folyamán kialakításra kerülő megoldások fokozatos és látványos bevezetéséhez.

A legnagyobb hazai banknak erős pozíciói vannak a fizetési forgalom területén, terveznek-e ezen a területen jelentősen erősíteni, különös tekintettel az azonnali fizetésre épülő új fizetési megoldásokra?

A három bank ezen a téren le van maradva, de megvannak terveink arra, hogyan álljunk a piac élére ebben a szegmensben is.

A Takarékinfo fejlesztette a három bank azonnali fizetési rendszerét, mekkora szerepet fog vállalni az új informatikai rendszer kialakításában, és vannak-e már dedikált beszállítók?

Továbbra is elsősorban belső tudással szeretnénk dolgozni, amit viszont nem tudunk belülről megoldani, azt külső szakértők segítségével szeretnénk lefejleszteni. Olyan kihívásról van szó, amely a teljes közép- és kelet-európai régióból bevonzhatja a szakértelmet, külföldi kollégákat is várunk.

A magyar bankszektor második legnagyobb szereplőjéről beszélgettünk. Milyen szerepet játszanak majd a koronavírus—járvány utáni újraindításban?

Elemi érdekünk, hogy ebben kiemelt szerepet vállaljunk, ezt mutatja például az is, hogy

az elmúlt hónapokban a Növekedési Hitelprogramban mi voltunk a legaktívabb hitelkihelyezők, és erre törekszünk a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön esetében is.

Az ügyfelek és az állam partnerei kívánunk lenni a koronavírus-válságból történő mielőbbi és minél hatékonyabb kilábalásban.