Új szintre lépett a zöld háború – A bankokon a világ szeme

Dollármilliárdokkal finanszírozták az elmúlt években a világ legnagyobb bankjai a környezetre káros iparágakban tevékenykedő cégeket, de ebben most változás jöhet. Nemcsak azért, mert egyre több bank vállalja az ilyen jellegű tevékenységek finanszírozásának visszaszorítását, hanem mert Európában jövőre jön a zöld eszköz arány a pénzintézeteknél, ami új eszközt jelenthet a klímaharcban.

Jön a zöld eszköz arány (GAR)

Az Európai Bankhatóság (EBA) új javaslata olyan információk megosztását várja el a hitelintézetektől, amelyekből kiderül, környezetileg mennyire fenntartható a működésük. A legfontosabb mutatószám a zöld eszköz arány (GAR), amely a besorolásnak megfelelő mérlegtételek részarányát méri a hitelintézetek teljes kitettségén belül. A GAR-t EU-n belüli eszközökre fogják közzétenni, de a bankoknak a nem EU-s kitettségeikre vonatkozóan is valamiféle transzparens adatközlést kell kitalálniuk. Az egyes bankok a GAR-t összesítve és környezeti célok szerinti bontásban is közlik majd az új szabályok szerint, amelyek jövő évben lépnek érvénybe. A témáról és az új adatközlésről korábban már itt is írtunk:

Mivel azonban a zöld eszköz arány közléséhez szükséges információk sok esetben harmadik feles adatközléstől függnek a bankoknál, ezért az EBA arra számít, hogy a mutatószámok a bankok pénzügyi eszközeinek mintegy 20%-át még nem fogják lefedni a javaslat ezen szintjén.

A témában az ING tett közzé egy friss elemzést, amelyben rámutat arra, hogy az EBA számításai szerint a nem pénzügyi vállalatok felé fennálló kitettség teszi majd ki a GAR-számításon belül a legnagyobb arányt 44%-kal, ezt követi a háztartásokkal szembeni kitettség 40%-kal és a pénzügyi vállalatok felé fennálló kitettség 16%-kal.

A kulcsmutatók (KPI) lefedettsége a pénzügyi eszközökön belül és a bankok zöld eszköz arányának kitettsége szektorok szerint, forrás: ING

A hiteleken van a hangsúly

Az ING elemzése kitér arra, hogy a zöld eszköz arány kiszámításának a hitelek és előlegek adják majd a legfontosabb részét. Az alábbi ábrák közül a bal oldali azt mutatja, hogy a bankok esetében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül azok vannak túlsúlyban a portfólióban, amelyek likvidek, így nem meglepő, hogy elsősorban állampapírokat vesznek a pénzintézetek, ezek viszont kívül esnek a GAR-számításon. A zöld eszköz arány számításába beleeső eszközök közül pedig a legnagyobb kitettség a hitelintézetek felé van (fedezett banki kötvények). Ha pedig a kihelyezett hitelek szerkezetét nézzük (jobb ábra), látható, hogy a bankok a háztartások felé hiteleznek a legtöbbet.

Az elemzés arra is kitér, hogy mennyiben vesznek részt az egyes gazdasági tevékenységek az üvegházhatású gázok kibocsátásában. Az alábbi ábra szerint az energia- és feldolgozóiparban tevékenykedő vállalatok járulnak hozzá leginkább a klímát károsító gázkibocsátásokhoz, őket követik a mezőgazdasági, erdészeti és közlekedési szektorok. A háztartások is nagy kibocsátók:

A fenti ábra olyan szempontból is érdekes, hogy a nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hiteleknek mintegy harmada a legszennyezőbb gazdasági tevékenységekhez kötődik, ezek közül is a feldolgozóipar emelkedik ki (bal oldali ábra). Ezekből azt a következtetést lehetne levonni, hogy azok a bankok, például a lengyel, holland vagy olasz bankok, amelyek ezen szektorok felé nagyobb hitelkitettséggel bírnak, várhatóan rosszabb GAR-t is fognak majd közölni. Az alábbi ábrák közül a jobb oldalin az látszik, hogy a svéd bankok a legkevésbé kitettek a legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátó szektorok felé.

Magyarország a negyedik legkitettebb, így a fenti értelmezés alapján a hazai bankok is rosszabb zöld eszköz aránnyal bírhatnak.

Az elemzés szerint azonban nem feltétlenül lesz így, ugyanis ezek a hitelkitettségek olyan cégek felé is fennállhatnak, amelyek az EU szabályai szerint környezetileg fenntarthatónak minősülnek. Az ING így azt várja, hogy a fenti szektorkitettségek inkább azt mutatják, hogy mely országok bankjainak kell majd vélhetően többet dolgozniuk azért, hogy a nem pénzügyi vállalati ügyfeleiket segítség a zöld gazdaság felé való átmenetben.

A fentiek alapján azt is meg lehet nézni, hogy a háztartások felé való kitettség mennyiben befolyásolhatja egyes országok bankjainak GAR-számításait. Itt fontos kiemelni, hogy számításokba csak a háztartásoknak nyújtott jelzáloghiteleket és autóvásárlására nyújtott hiteleket kell belevenni (egyébként is ezek adják a többségét a lakossági hiteleknek).

Mivel a háztartások is nagyban hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásához, ezért a lakosság felé fennálló nagyobb kitettség zöld eszköz arány számítása szempontjából hátrány lehet.

Ilyen szempontból a német és olasz bankok lélegezhetnek fel leginkább, de Magyarország ezen a listán is ott van a top5 legkitettebb ország között.

Az elemzés külön foglalkozik az épületek technikai átvilágításával, mivel becsléseik szerint az ingatlanok a GAR-t 45%-ban befolyásolhatják. Az ok, hogy számos hitelhez kapcsolódnak ingatlaneszközök (például fedezetként), ebből kiindulva pedig nagyon fontos, hogy a bankoknak rendelkezésükre álljanak az épületek energiabizonyítványával kapcsolatos adatok (ehhez még nincs központilag elérhető adatbázis az unión belül).

Az adatgyűjtéssel kapcsolatban a fentiek mellett vannak más kihívások is, ilyen például, hogy a kkv-k esetében nehéz lehet a szükséges információkat beszerezni a GAR-számításhoz, de ugyanígy kihívás nem EU-s eszközök és partnerek kapcsán is ilyen adatokhoz hozzájutniuk a bankoknak.

Jó lesz egyáltalán bármire is a GAR?

Az ING írásában arra is rávilágít, hogy nagy a szürke terület azon eszközök között, amelyek nagy üvegházhatású gázkibocsátást testesítenek meg és azok között, amelyek környezetileg fenntarthatóak. Bár a zöld eszköz arány nagyobb betekintést enged majd a bank azon eszközeire, amelyek megfelelnek a kritériumoknak, azokról nem lesz információ, amelyek sokkal energiahatékonyabbá váltak, de nem annyira, amennyire az új szabályok megkövetelik (barna eszközök). A szerzők szerint egy megoldás lehetne, ha a bankok a zöld eszközeik mellett a barna eszközeikre is közölnének stock és flow információkat.

Van honnan felzárkózniuk a bankoknak

Éppen a napokban írtunk arról, hogy egy friss tanulmány szerint a világ 60 legnagyobb kereskedelmi és befektetési bankja összesen 3800 milliárd dollár összegben fektetett fosszilis üzemanyagokba 2016 és 2020 között, ami a jelentés szerint nagyon visszaveti a klímavédelemért folytatott küzdelmet.

A Banking on Climate Chaos 2021 jelentése szerint a Párizsi Klímaegyezmény megkötése óta a világ 60 legnagyobb pénzintézete összesen már 3800 milliárd dollárt öntött fosszilis üzemanyagokba. A jelentés szerint tavaly a fosszilis üzemanyagok piacába a legtöbb pénzt a JP Morgan fektette 51,3 milliárd dollárral, ezt követte a Citi 48,4 milliárddal, majd a Bank of America 42,1 milliárddal. Ha pedig a 2016-2020 közötti időszakot nézzük, akkor a JP Morgan és a Citi mögött a Wells Fargo a harmadik a sorban:

Érdekes a jelentésben az is, hogy a vizsgált 60 bankból csupán 13 amerikai és kanadai, mégis ők tették ki a globális fosszilis üzemanyag-finanszírozás közel felét 2016-2020 között:

Íme néhány konkrét lépés a tisztább jövőért



Az egyes bankok szintjén sok esetben gőzerővel folyik a fosszilis energiára épülő tevékenységek finanszírozásának leépítése, nemrégiben az Erste Csoport adott ki közleményt arról, hogy 2030-tól nem finanszíroz széntüzeléses üzleteket. Csak akkor lesz tartható a párizsi egyezményben 2015-ben meghatározott 1,5 Celsius-fokos globális felmelegedési határ, ha a szenet mint energiahordozót már 2030-ban kivezetik. Ez az oka annak, hogy az Erste Csoport elkötelezte magát, hogy redukálja a szénbányászati és széntüzeléses szektorok finanszírozását azzal a végső céllal, hogy 2030-ra nettó kitettsége nullára csökkenjen ezeken a területeken – írják közleményükben.



Hasonló döntésre jutott a Raiffeisen Csoport is, közleményük kitért arra, hogy igyekeznek minél hamarabb kilépni a széniparág finanszírozásából. Vállalásuk szerint a jövőben nem finanszíroznak olyan vállalkozást, amelyek bevételének több mint 25%-át szénbányászat adja. Hasonló megszorításokat alkalmaznak energetikai és kereskedelmi vállalkozásokra is. Mindezek mellett a csoport azt tervezi, hogy az ESG-kompatibilis vállalati hitelek arányát a jelenlegi 10%-os szintről 2025-re 33%-ra emelnék.

