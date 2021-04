Megkezdi magyarországi kivonulását a Commerzbank

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Megkezdi a Commerzbank a magyar érdekeltségének eladását – értesült piaci forrásokból a Bloomberg. A bank új vezérigazgatója szeretne a fontosabb piacokra fókuszálni a jövőben, emellett a költségcsökkentés is terítéken van, ezért döntöttek a magyar érdekeltség értékesítése mellett.

A lapnak nyilatkozó források szerint

a Commerzbank magyar leánya mintegy 100 millió eurót érhet, és szerintük főként a belga KBC és a Raiffeisen Bank International számára lehet érdekes az ügylet.

Hozzátették azt is, hogy még nem tudni, ki lesz a befutó, mivel több magyar és külföldi jelentkező is lehet az üzletágra, köztük például az OTP is, amely márciusban azt mondta, vizsgálja a német bank magyar üzletrészének megvásárlási lehetőségét.

Manfred Knof bankvezér év elején vette át a vezetést a Commerzbanknál, egy négyéves tervet mutatott be akkor, miképpen tudna a pénzintézet költségeket csökkenteni és profitabilitást növelni. A bank akkor 15 külföldi lokációt azonosított, ahol a bank bezárása vagy eladása mellett döntöttek, ilyen volt többek között Brazília, Belgium, Magyarország és Luxemburg.

Ahogyan arról korábbi cikkünkben már beszámoltunk, a Commerzbank Magyarországon elsősorban a közép- és nagyvállalatok bankjaként ismert, jelentős a tevékenysége a német tulajdonossal és üzleti kapcsolatokkal (leginkább export-import tevékenységgel) bíró vállalatok körében. A részvénytársasági formában működő hazai bankok körében az MNB adatai szerint 2019 végén 1,0%-os volt a mérlegfőösszeg szerinti piaci részesedése, hitelállományát tekintve ez 1,3% volt.

A társaság hatékonysági és megtérülési mutatói 2019-ben a magyar bankszektor átlaga alatt voltak: 1,2 milliárd forintos nyeresége 3,94%-os tőkearányos megtérülést jelentett, amihez magas, 82%-os költség/bevétel arány társult.

Címlapkép: Shutterstock