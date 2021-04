Moody’s: 5400 milliárd dollárnyi extra megtakarításon csücsül a világ lakossága

A koronavírus hatására az emberek globálisan 5400 milliárd dollárnyi extra megtakarítást halmoztak fel a Moody’s becslései szerint, ami várhatóan nagy löketet adhat majd a pandémiából való gazdasági kilábalásnak – számol be a hírről a Financial Times.

A Moody’s becslései szerin a háztartások világszerte az első negyedév végéig összesen 5400 milliárd dollárnyi extra megtakarítást halmoztak fel a pandémia kezdete óta a 2019-ben látott fogyasztási mintához viszonyítva – írj a lap.

Azzal, hogy mindeközben egyre jobb a fogyasztói hangulat a világban, arra lehet számítani, hogy jelentősen megnő majd a fogyasztás, mihelyst lazulnak a koronavírus miatt hozott védelmi intézkedések és korlátozások, ez pedig nagy löketet adhat a világgazdaságnak.

A Moody’s becslései szerint, amennyiben a fogyasztók extra megtakarításaik mintegy harmadát elköltik, az a globális GDP több mint 2 százalékpontos emelkedését jelentheti idén és a következő évben.

A lap kitér arra, hogy annak ellenére, hogy tavaly a világgazdaság a modern történelemben eddig nem látott visszaesést szenvedett el a koronavírus miatt, a fejlett országok háztatásainak megtakarításai védve maradtak, köszönhetően a kormányzati gazdaságélénkítő csomagoknak, emellett az emberek maguk is visszafogták fogyasztásukat a bizonytalan idők miatt. Ezek eredményeképp tavaly a fejlett gazdaságokban a háztartások megtakarítási rátája az évszázad legmagasabb szintjére ért az OECD adatai szerint, sok országban rendkívüli ütemben nőtt a bankbetétben tartott megtakarítások állománya.

A Moody’s közgazdásza szerint az extra megtakarítások a fejlett gazdaságokban öltötték a legnagyobb mértéket, különösen Észak-Amerika és Európa emelkedik ki a sorból. Csak az USA-ban a háztartások több mint 2000 milliárd dollárnyi extra megtakarítást halmoztak fel a hitelminősítő becslése szerint.

A közel-keleti országok között is voltak olyanok, ahol a kormányzati támogatásnak köszönhetően szintén sikerült többet megtakarítaniuk az embereknek, de Ázsiában például alacsonyabb volt az extra megtakarítások mértéke a világ egyéb régióihoz képest, ami annak tudható be, hogy ezekben az országokban sikeresebben tudták féken tartani a járványt, így a háztartási szokások vonatkozó hatása is kisebb volt. Összességében azonban minden régióra igaz, hogy a megtakarítások java része egyenlőtlenül oszlik el és leginkább a gazdagabb háztartásoknál koncentrálódik.

A Morning Consult fogyasztó hangulatindexe szerint több országban is a tehetősebb háztartások harmada nyilatkozta azt, hogy itt az idő a nagyobb vásárlásokra, de a szegényebb háztartások nem így vélekedtek. A Goldman Sachs közgazdászának becslése szerint az amerikai extra megtakarítások a leggazdagabb 40%-ba tartozók kezében vannak, és ez szerinte visszafogja majd a gazdasági növekedést, mivel a vagyonosabb emberek ennek csak egy részét fogják elkölteni.

Hasonló megállapítások jöttek más országokból is, a Bank of England adatai szerint a brit háztartások közel háromnegyede mondta azt, hogy a megnövekedett megtakarításaikat továbbra is bankbetétben kívánják tartani. Mások a hiteleiket rendeznék belőle vagy a nyugdíjra tennék félre.

Címlapkép: Getty Images