Sberbank-vezér: kimagasló lehet az idei év Magyarországon

A Sberbank Magyarországon egy expanzióban lévő bank, és kimagasló lehet számára a 2021-es év – mondja a Portfolio-nak adott interjújában Szabó Richard, a Sberbank Magyarország elnök-vezérigazgatója. Szavaiból kiderül: az otthonfelújítási hitel kormányzati bevezetése ellenére a lakossági jelzáloghitelek piacára egyelőre nem térnek vissza, a személyi kölcsönök és a kkv-hitelek területén viszont nagyon aktívak akarnak lenni.

A koronavírus határozta meg 2020-at, ennek fényében, hogy sikerült a tavalyi év a Sberbanknál?

Üzletileg a Sberbank Magyarország 2020-ban eredményes évet zárt. Azt gondolom, hogy bankunk a tavalyi évben felmerülő problémákat rendkívül sikeresen oldotta meg. Terveinket - amelyeket a koronavírus járvány kitörésekor módosítottunk - a vártnál is jobban teljesítettük, ami mögött munkatársaink elkötelezett tevékenysége és emberfeletti teljesítménye áll. Azokkal a termékeinkkel, amelyekkel kimagasló teljesítményt nyújtottunk korábban is, mint például a személyi kölcsön, a Babaváró kölcsön, vagy vállalati területen belül a kereskedelem finanszírozás, ezt tovább tudtuk erősíteni. Ugyanakkor - bár az üzleti folyamatok jól alakultak - a hitelezési értékvesztés miatti céltartalék képzés következtében a tavalyi évi eredményünk negatív lesz.

Ugyanakkor a tavalyi évi eredményünk és a háttérben húzódó pozitív folyamatok nagyon jó alapot adnak a kimagasló 2021-es eredmények eléréséhez.

Visszatértek a jelentős céltartalék-képzések a szektorba. Önök hogy tudták megbecsülni a moratórium után várható hitelportfólió-minőségromlást?

Ha a koronavírus előtti időket nézzük, el kell, hogy mondjam, hogy bankunk magas minőségű hitel-portfólióval rendelkezett, amit szerettünk volna megőrizni. Hogy ezt minél inkább meg tudjuk valósítani, ügyfeleinket már a moratórium első fázisa alatt megkerestük, tőlük is tájékozódtunk, hogyan látják a pénzügyi helyzetük kilátásait. Rendszeres monitoring folyamatunkkal és közvetlen megkeresések útján is folyamatosan figyeljük mind a vállalati mind a lakossági ügyfeleink üzleti tevékenységét, eredményeit, így időben észlelni tudjuk az esetlegesen rejtve maradó pénzügyi nehézségeket is. Amennyire ez a jelenlegi helyzetben megítélhető, a Sberbank 2020-ban elegendő tartalékot képzett a várható veszteségekre, így 2021-ben már nem számítunk kiemelkedő tartalékképzésre. Mindazonáltal a moratórium után újra megjelenő fizetési kötelezettségek okozhatnak meglepetéseket.

Mely üzleti területek bizonyultak a leginkább válságállónak, és ezzel szemben melyeket vetette vissza a leginkább a koronavírus-válság?

Szerencsére végül minden üzleti területünk lényegesen jobban teljesített a pandémiás válsághelyzet kitörésekor készült terveknél. A lakossági szegmensben a babaváró kölcsön - amely rendkívül keresett nálunk az indulása óta- és személyi kölcsön termékeink bizonyultak a legkeresettebbeknek, a mikró és KKV szegmensben az államilag támogatott konstrukciók, mint az NHP Hajrá és a Széchenyi Kártya Program elemei iránt volt a legnagyobb az érdeklődés.

Tudta-e növelni piaci részesedését a bank egyes területeken, vagy inkább a visszahúzódásról szólt az elmúlt egy-két év?

A Sberbank elsődleges célja a magyar piacon a növekedés. Visszahúzódásról ezért semmiképp nem beszélnék, inkább a növekedés intenzitásában, a hangsúlyokban van különbség üzletágaink között. A lakossági, mikro és kkv területeink erőteljesebben, míg a nagyvállalati üzletágunk visszafogottabban növekedett. Erős kompetenciákkal rendelkezünk több területen, fókuszunkat ezekre a területekre irányítjuk. A lakossági üzletágban a fő kompetenciánk a fedezetlen hitelezés így erőforrásainkat erre összpontosítjuk, a legkeresettebb termékeink a személyi kölcsönök és a babaváró kölcsön, valamint idén februárban új hitelkártya konstrukciókkal is megjelentünk. Ugyan a pandémiás időszak kezdetén a piachoz hasonlóan a mi hitelkihelyezésünk is csökkent, de az év végi hajrának köszönhetően sikerült a 2019-es éves hitelezési volumeneket is túlszárnyalnunk 2020-ban. Optimizmusra ad okot, hogy az elmúlt év novemberében a babaváró kölcsönből 7 százalék feletti piaci részesedést értünk el, amely lényegesen meghaladja általános piaci részedésünket. Mikro és KKV területen is fokoztuk jelenlétünket, itt fókuszunk a tavalyi évben az NHP Hajrá Program és a Széchenyi Kártya Program voltak, amelyekben sikerült általános piaci részesedésünket meghaladó mértékben hitelt kihelyezni. Vállalati üzletágunk lassabban növekszik, de ebben a szegmensben is emeltük részesedésünket a hazai nagyvállalatok finanszírozásában, különösen a növekedési kötvényprogramban. Több alkalommal vettünk részt sikeresen NKP aukción, és sikeresen lebonyolítottuk az első zöld kötvény tranzakciónkat. Kereskedelem-finanszírozási területünk az elmúlt években folyamatosan kimagasló teljesítményt nyújt.

Mivel nem tartozik a nagybankok közé a Sberbank, adja magát a kérdés: mekkora kihívásnak tekintik a méretgazdaságosság fenntartását és javítását egyes üzleti területeken?

A méretgazdaságosság tekintetében az elmúlt években is sokat fejlődtünk, de van tere a további javulásnak. Határozott üzleti stratégiánk eredményeként húzótermékeink révén piaci részesedésünk évek óta folyamatosan növekszik javuló méretgazdaságossági szintet eredményezve. Ráadásul az újonnan csatlakozott ügyfeleink jellemzően aktívak, sok termékünket igénylik és használják.

A személyi kölcsönök területén régóta komoly árversenyben van a Sberbank, legalábbis a különböző kalkulátorok tanúsága szerint. Miért éri meg a banknál árazásban az, ami másoknak nem?

A Sberbank Magyarországon egy expanzióban lévő bank: növekedni szeretnénk, ezt versenyképes termékekkel és árazással tudjuk megvalósítani. E mellett bankunknál évek óta szigorú költségmenedzsmentet folytatunk, ezért termékeink, szolgáltatásaink kedvező árazásánál is képesek nyereséget biztosítani. A személyi kölcsön például az egyik olyan húzó-termékünk, amelyből piaci részesedésünk 5% körüli.

Elindulnak-e mostanában a minősített fogyasztóbarát személyi hitel (MSZH) termékkel?

Igen, legkésőbb a második negyedév végére lezajlanak a vonatkozó folyamatfejlesztési munkák és tudjuk biztosítani a fogyasztóbarát személyi kölcsönt.

Ez megítélésünk szerint egy fontos mérföldkő, hiszen a fedezetlen hitelek piacán eddig is szakértőknek számítottunk és ezeket a hiteleket a jövőben is fókuszban fogjuk tartani.

A lakáshitelezésre nagy hatást gyakorolhat a lakáspiac alakulása. Milyennek látja a piac következő éveit az új családtámogatások fényében?

A lakáspiacon mi is új boomra számítunk. Ez abból is látható, hogy újabb és újabb területeken kezdődtek, kezdődnek meg már építkezések Budapesten valamint a nagyobb városokban. Az ingatlan árak korábban látott drasztikus emelkedésére ugyanakkor nem számítunk. A lakáspiacot a jövőben a családtámogatási rendszerben nyújtott kedvezmények valamint a kormányzat által a fejlesztők finanszírozására is megálmodott támogatott hitelprogramok fogják vezérelni.

Mit vár a február 1-jén elstartolt kamattámogatott felújítási hitelektől? Mennyire rajzolják át ezek a hitelpiacot?

A családtámogatási program nagyszerű lehetőséget nyújt számos családnak otthonaik korszerűbbé tételéhez.

A program termékeit mi nem kínáljuk, tekintettel arra, hogy bankunknál a lakossági szegmensben jelenleg nem elérhetők a jelzáloghitelek

. Ezért mi, a fedezetlen hitelek specialistájaként ügyfeleink számára egy olyan felújítási célú személyi kölcsön terméket kínálunk, amely felvétele számos könnyítést tartalmaz a jelzáloghitel igényléshez kapcsolódó ügyintézéssel szemben.

Április óta fut az NHP Hajrá. Miben látja az MNB programjának a létjogosultságát a kkv-k számára, és mennyire aktívak a programban?

Bankunknál is óriási keresletet tapasztalunk az NHP Hajrá program iránt és igyekszünk is ezt kihasználni. A program támogatja a vállalkozásokat és a bankokat egyaránt. A vállalkozások számára nyújtott előnyök a viszonylag alacsony fix kamatozás és széleskörű felhasználhatóság, míg a bankok számára a refinanszírozással és preferenciális betét elhelyezésének lehetőségével teremt kívánatos feltételeket. A programon belül a Sberbanknál a forgóeszközhitelek aránya és a meglévő hitelek kiváltása dominál, de számos beruházás finanszírozására is sor került még tavaly is, ennek köszönhetően 2020 második felében KKV hitelügyleteink meghatározó részét az NHP Hajrá program keretében helyeztük ki ezzel is jelentősen erősítve jelenlétünket a KKV szegmensben.

Más állami hitelprogramok is támogatják a kkv-k finanszírozását. Melyek a legnépszerűbbek a Sberbanknál?

Bankunknál kiemelten fókuszálunk ezekre a hitelprogramokra. Ügyfeleink körében az NHP Hajrá mellett leginkább az új Széchenyi Kártya Programok iránt érdeklődtek és érdeklődnek a mai napig is. Ezen belül is leginkább a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és Széchenyi Likviditási Hitel iránt mutatkozik kimagasló kereslet.

Viszonylag kis fiókszámmal működik a Sberbank. Milyen egyéb értékesítési csatornák egészítik ki a fiókhálózatot, és mely területeken erősek Önöknél a külső partnerek?

Bankunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az ország bármely pontjából elérhetővé tegye szolgáltatásait. Ehhez bankfiókjaink mellett saját függő ügynöki hálózatot is üzemeltetünk és szoros kapcsolatban állunk a legnagyobb hitelközvetítő társaságokkal, ahol termékeink jelentős része szintén elérhető. A digitális térben pedig folyamatosan fejlesztünk, több kölcsöntermékünk videoazonosítással is igényelhető, teljesen papír mentes folyamat keretében. Így az ügyfeleinknek lehetőségük van az otthonukból, maximális kényelemben intézni pénzügyeiket. E termékeinknek köszönhetően a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben kiemelten tudunk gondoskodni dolgozóink és ügyfeleink egészségének megőrzéséről.

Gőzerővel digitalizálnak a bankok, körönösen a koronavírus hatására. A Sberbank esetében ez miben nyilvánul meg mostanában?

Nagyon fontosnak tartjuk az ügyfélélmény folyamatos növelését a digitális csatornákon is. Szeretnénk, ha ügyfeleink pénzügyeiket minél egyszerűbben, kényelmesebben és biztonságosabban tudnák az online térben bonyolítani. Ennek érdekében hatalmas erőkkel digitalizálunk, ez jelenleg az egyik legfőbb prioritásunk. Ügyfeleink már jelenleg is széles körben intézhetik banki ügyeiket a digitális csatornáinkon, de nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy kiterjesszük a digitálisan elérhető szolgáltatások körét.

2021-es fő fókuszunk mobilapplikációnk megújítása és modernizálása. Emellett főként új ügyfeleinknek jelenthet könnyebbséget, hogy bizonyos termékeink – így a személyi kölcsön és a babaváró kölcsön – már videoazonosítással is elérhetőek.

2021-ben több olyan digitális fejlesztést is meg fogunk megvalósítani, amely megkönnyíti ügyfeleink életét és amelyet úgy vélem örömmel fogadnak majd bankunktól.

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio

A cikk megjelenését a Sberbank Magyarország Zrt. támogatta.