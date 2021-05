Jó híreket hozott Novák Katalin a CSOK-osoknak

A külföldről hazatérők is jogosultak lehetnek a babaváró támogatásra és a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) itthoni munkavállalás esetén - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán. Novák Katalin közösségi oldalán a különböző élethelyzetekben lévő családok CSOK-kal kapcsolatos kérdéseire válaszolt.

Egy, az Egyesült Királyságban élő, Magyarországra hazaköltözni szándékozó házaspár kérdezte azt, hogy jogosultak-e a babaváró támogatásra és a csokra, ha három gyermeket terveznek és a feleség 41 évesnél fiatalabb. A miniszter tájékoztatása szerint ennek feltétele, hogy a házaspár legalább egyik tagja itthon is helyezkedjen el; ekkor 90 nap után megkaphatják a babaváró támogatást. Ha pedig azt vállalják, hogy 180 napon belül valamelyikük elhelyezkedik, a CSOK-kal is élhetnek - fűzte hozzá. "Ez tehát azt jelenti, hogy 10 plusz 10 millió forintot, sőt akár még egy hozzá kapcsolódó 15 millió forintos kamattámogatott CSOK-kölcsönt is igényelhetnek. Várjuk őket haza!" - mondta Novák Katalin.

Egy másik házaspár arról kérdezte a minisztert, hogy ha korábban önként visszafizették a CSOK-ot, mert a vállalt gyermek nem született meg, később igényelhetik-e újra a támogatást. Novák Katalin azt mondta, ha szeretnék újra igénybe venni a CSOK-ot egy vállalt gyermekre, erre ismét lehetőségük van. Hozzátette: ennek érdekében nemrég módosították a jogszabályt.

A miniszter egy harmadik megkeresésre azt közölte: a CSOK-os kamattámogatott hitelben adóstárs lehet az a felnőtt gyermek, akit a támogatás szempontjából nem vesznek figyelembe. Novák Katalin azt mondta, reméli, sokan élnek az otthonteremtési program különböző lehetőségeivel, és ha kérdésük van ezekkel kapcsolatban, írják meg a jövőben is.