Nyereséges évkezdés és piacszerzés a K&H Banknál

A K&H Bank 12,6 milliárd forint, a K&H Biztosító pedig 2,6 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el 2021 első negyedévében – közölte a csoport.

A tulajdonos KBC gyorsjelentéséről itt írtunk:

A fő számok:

2021 első három hónapjában a K&H összesen 134 milliárd forint új hitelt helyezett ki, teljes hitelvolumene pedig éves összehasonlításban 11%-kal nőtt, és elérte az 1936 milliárd forintot.

A K&H lakossági hitelpiaci részesedése minden szegmensben nőtt. Az új lakossági hitelkihelyezések piaci részesedése 14,7%-ra emelkedett az első negyedévben.

Az államilag támogatott lakásfelújítási hitel erősen indult a bevezetés után, a hitelkérelmek volumene elérte a 3,1 milliárd forintot május első hetének végéig.

Március 31-ig a K&H összesen 177 milliárd forint értékű hitelszerződést kötött a „Növekedési Hitelprogram Hajrá!” keretében.

A pénzügyi csoport folytatja innovációs programját a piacon egyedülálló, azonnali számlanyitási szolgáltatás, mobilbanki applikációján keresztül elérhető rendszeres befektetési szolgáltat, Google Pay okostelefon-alapú fizetési megoldás; azonnali elektronikus zöldkártya szolgáltatás (kgfb ügyfelei számára) bevezetésével.

A rendkívüli tételektől (a törlesztési moratóriumhoz kapcsolódó módosítási veszteség és a pénzügyi eszközök valós értékét érintő változás hatásától) megtisztítva 19%-os növekedést jelent a 12,6 milliárdos eredmény az előző év azonos időszakához képest.

Guy Libot, a K&H Csoport nemrég érkezett új vezérigazgatója hangsúlyozta: a nehéz körülmények ellenére a K&H Bank az év első három hónapjában is nyereséges maradt. A K&H pénzügyi eredményeit elsősorban a hitelvolumenek erős növekedésének köszönheti, amely a piaci részesedés bővülését eredményezte valamennyi szegmensben. A K&H a piacvezetők között szerepel a megújuló energiák finanszírozásában, aminek volumene 2021. március végére elérte a 70 milliárd forintot; valamint az is, hogy a K&H-nál a befektetési alapok új értékesítésén belül a társadalmilag felelős befektetések (SRI) aránya már elérte a 25%-ot.

Az új lakossági hitelkihelyezések értéke 70 milliárd forintot ért el, ami éves összehasonlításban 21%-os növekedésnek felel meg. Az új kihelyzések értéke a babaváró hiteleknél elérte a 17 milliárd forintot az év első három hónapjában, ami 12,8%-os piaci részesedést jelent. A magyar bankszektorban a K&H az elsők között vezette be a lakásfelújítási hitelt állami támogatással, ami erősen indult : a bank által már elfogadott hitelkérelmek összvolumene elérte az 3,1 milliárd forintot május első hetének végére, az átlagos folyósítási összeg pedig 5,2 millió forint. A felújítási hitelek népszerűsége az államilag nem támogatott személyi hitelek szegmenségben is nő; ezeknek az új hitelkérelmeknek több mint harmada lakásfelújítási kölcsönre vonatkozik. Az „NHP Hajrá!” program keretében összesen 177 milliárd forint, az EXIM kárenyhítő hitelprogram keretében pedig 45 milliárd forint értékű hitelszeződést kötöttek 2021 első negyedévének végéig. Mérlegükben az államkötvények volumene 1125 milliárd forintot ért el, ami éves összehasonlításban 15%-os növekedésnek felel meg – mondta el Gombás Attila, a K&H Csoport pénzügyi vezetője.

A K&H Biztosító eredményeiről Nik Vincke, a K&H Biztosító vezérigazgatója ismertette 2021 első negyedévében nettó nyereségük elérte a 2,6 milliárd forintot. A nem-élet terület díjbevétele 16,9 milliárd forintot ért el, főként a casco (+13% éves szinten), a lakásbiztosítási (+11% éves szinten) és a kkv biztosításoknak (+9% éves szinten) köszönhetően. Az életbiztosítási üzletág erős üzleti teljesítményt nyújtott, és éves szinten 15%-os növekedést ért el a rendszeres, biztosítási egységhez kötött (unit-linked) nyugdíj termék, illetve 20%-os éves szintű emelkedést a rendszeres, biztosítási egységhez kötött (unit-linked) nem nyugdíj termék esetében. A kockázati termékek is 10%-kal bővültek éves szinten. Digitális szolgáltatásuk is folyamatosan javul, és a digitális biztosítási megoldások használata továbbra is erős ütemben emelkedik: az ügyfélportál felhasználóinak száma egy év alatt 60%-kal nőtt. Az ügyfélportál automatikus funkcióinak száma egyre nő, azonnali szolgáltatást biztosítva az ügyfeleknek, például több mint 1 millió kgfb ügyfelük azonnal hozzájuthat elektronikus zöld kártyájához, illetve fedezetigazolásához, amennyiben azt az ügyfélportálon keresztül igényli.