Capgemini: szoros versenyre és új ügyféligényekre számíthatnak a bankok a járvány után

A közelmúltban közzétett elemzés szerint bár a COVID-19 következményeként kialakult gazdasági visszaesés folytatódik, a világjárvány által okozott zűrzavarban egy új, értékalapú és kliens-orientált bankhasználati korszak van kibontakozóban: a Banking 4.X.

Ahhoz, hogy a bankok sikeresek lehessenek a 4.X korában, digitális megújuláson kell átesniük és be kell vezetniük a felhő-alapú Banking-as-a-Service (BaaS) platform modelleket. Ezek - API-kon keresztül - az ügyfél számára könnyebben elérhetővé és egyszerűbbé teszik a banki szolgáltatások igénybevételét és a mindennapi élet szerves részévé teszik azt.

Az elemzés kitér arra, hogy a világjárvány következtében megváltoztak a lakossági banki ügyfelek igényei: a saját igényeikre szabott, teljes mértékben digitalizált élményt, hiper-perszonalizált szolgáltatásokat és huszonnégy órás ügyfélszolgálati segítségnyújtást várnak el. Ennek következtében számos tradicionális bank – amelyeket a COVID-19 világjárvány arra kényszerített, hogy felgyorsítsák a folyamatot – már elindult a digitalizáció és költségoptimalizálás útján. Az elemzés szerint a bankok 66%-a már használ BaaS platformot, míg 25% ennek kidolgozásán munkálkodik.

A World Retail Banking Report 2021 elsősorban két forrásra támaszkodik: a 2021-es Global Retail Banking Voice of the Customer Survey 2021-re, valamint a 2021-es Retail Banking Executive Surveys and Interviews 2021-re. Az elemzés számos régió 23 piacáról, több mint 8500 banki ügyféltől és a vezető bankok és nem banki cégek több mint 130 vezető tisztségviselőjétől származó információkat vesz figyelembe.

A banki szolgáltatásnyújtás e forradalmasított formája azt is lehetővé teheti a bankok számára, hogy igényre szabott, digitális és felhasználóbarát csatornákon keresztül olyan új társadalmi szegmenseket tudjanak megközelíteni, amelyeket eddig nem vagy csak részben sikerült megszólítaniuk.

„A banki területen és az azon kívül tevékenykedő vállalatok számára új lehetőség nyílik az összefogásra a fogyasztói igények sikeresebb kiszolgálásának jegyében” - jegyezte meg John Berry, az Efma vezérigazgatója. „Az ilyen stratégiai együttműködéseken keresztül új, kreatív megoldásokat dolgozhatnak ki, amik jobban tükrözik a fogyasztó életmódját, igényeit, vágyait és személyiségét. A bankoknak arra kell törekedniük, hogy javítsák az ügyfélszolgálatot, csökkentsék a banki termékek és szolgáltatások költségeit, és fenntarthatósági kezdeményezéseket tegyenek. A banki szolgáltatásnyújtás jövőjének kulcsa az erős digitális bázis kiépítése és a nyitottság az innovációra.”

Címlapkép: Getty Images