Mobilos szelfis számlanyitással újított az egyik bank Magyarországon

Már okostelefon-alkalmazáson keresztül is lehet lakossági folyószámlát nyitni a CIB Banknál. A szelfis számlanyitás bevezetésétől a pénzintézet az online csatornán számlát nyitó ügyfelek arányának további emelkedését várja – tavaly az új számlát nyitó lakossági ügyfelek 27 százaléka digitálisan igényelt számlát a bank weboldalán keresztül, ahol 2018 óta van erre lehetőség.

Új, okostelefonos appon keresztül elérhető számlanyitási lehetőséget vezetett be lakossági ügyfeleinek a CIB Bank. A folyamat csak egyszeri emberi közbeavatkozást igényel, amikor a bank elvégzi a kötelező ellenőrzéseket. Ha az ügyfeleknek segítségre van szüksége, a pénzintézet lehetőséget biztosít a chat és a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételére is.

A CIB 2018 óta biztosít lehetőséget a teljesen online számlanyitásra honlapján keresztül. A CIB szelfis számlanyitás több elemében hasonlít a weboldalon keresztül elérhető verzióra, ám több szempontból el is tér attól. A legfontosabb különbség, hogy az applikáció használatánál közvetett ügyfél-azonosítás történik, miközben a weblapon keresztüli számlanyitásnál videóbankár közreműködése is szükséges, mivel közvetlen azonosításról van szó. Az okostelefonos megoldás előnyei jórészt ebből erednek: miközben a weblapon keresztüli azonosítás a videóbankárok munkaidejében, azaz hétköznapokon 8:30-19:00 óra között oldható meg, az applikáció használatával bármikor elindítható a folyamat, és – ha a következő nap munkanap – a számlanyitás jóváhagyása legkésőbb 24 órán belül megtörténik. A teljesen digitalizált lépések nyomán pedig a szelfis számlanyitás akár 20 perc alatt is eljuthat a folyamat végéig az ügyfél, miközben a honlapon keresztül ez jellemzően minimum 30 percet vesz igénybe.

A CIB Bank a Szelfi Számlanyitás bevezetése révén arra számít, hogy jelentősen növekszik az online számlanyitások aránya, amely egyébként már tavaly is 27 százalékot ért el a pénzintézetnél. Ez az arány a CIB Bank tapasztalatai szerint a fiatalabb korosztályok esetében még magasabb volt a tavalyi évben: 2020-ban a 18-24 éves ügyfelek 34 százaléka már online csatornán keresztül nyitotta meg a folyószámláját a banknál.

Fontos kiemelni, hogy a közvetett ügyfél-azonosítással nyitott bankszámlák használatára vonatkoznak bizonyos jogszabályi korlátozások:

Az így nyitott számlák tulajdonosai maximum havi háromszázezer forint értékben vehetnek fel készpénzt.

A tranzakciók egyszeri értékhatára nem érheti el vagy haladhatja meg a tízmillió forintot.

EU-n kívüli tranzakciókat nem hajthatnak végre, azaz EU-n kívüli online vásárlást sem.

E jogszabályi korlátok a pénzmosás elleni küzdelem jegyében kerültek meghatározásra, ám az online számlák még ezekkel együtt is lefedik az ügyfelek átlagos banki igényeit. Ha az ügyfél az online számlanyitást követően ellátogat a CIB Bank egy fiókjába, azonosítást követően a korlátozások feloldásra kerülnek.

A címlapkép forrása: Getty Images.