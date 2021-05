Bankadót vetnének ki a bankokra Svédországban, amiért kockázatot jelentenek a gazdaságra

Kiéleződött a vita a bankszektor és a svéd kormány között, amiért utóbbi bankadót vetne ki a szektorra, hogy ezzel kompenzálja azt a kockázatot, amit a bankok jelentenek a gazdaságra nézve – számol be a hírről a Bloomberg.

A svéd kormány már régóta hangoztatja, hogy megadóztatná a bankokat, amiért a szektor sokkal nagyobb kockázatot jelent a gazdaságra nézve, mint sok másik iparág.

Asa Lindhagen, a svéd pénzügyi piac minisztere egy keddi interjúban beszélt arról, hogy a pénzügyi válság nagyon sokba került az országnak, tehát észszerű, hogy ezekhez a kiadásokhoz a bankok is hozzájáruljanak. Azt is hozzátette, hogy a számok alapján a bankrendszer megengedheti magának a plusz befizetést, mivel a pénzintézeteknek igen jól megy a sora.

Stefan Lofven miniszterelnök a Facebookra tett bejegyzésében megerősíti a fentieket, azt írja, hogy keresztülviszik a terveket, nem számít, hogy mennyit panaszkodnak a bankok. Szerinte az iparág potenciális kockázat a gazdaságra nézve, ami az adófizetőknek súlyos pénzekbe kerülhet. Éppen emiatt az a terv, hogy 2022-ben bevezessék a tervezett bankadót.

A svéd felügyeleti szerv szerint a bankadó a jelenlegi formájában nem biztos, hogy az iparág valós kockázatát méri fel, ha a banki kötelezettségekre vetik ki, a szerv szerint jobb lenne a banki tőkekövetelményre vonatkozó előírásokat szabni.

A svéd államadósság-kezelő még novemberben világított rá arra, hogy az adótervezet nem veszi figyelembe egy bank valós működésének kockázatát, mivel sok pénzintézet úgy próbálhat meg kibújni az adófizetés alól, hogy tevékenységének egy részét országon kívülre viszi.

A legfrissebb javaslat szerint azonban a bankadó a svéd bankok országon kívüli tevékenységére is vonatkozna. A kormány arra számít, hogy ebből 5 milliárd svéd korona (mintegy 600 millió dollár) folyhat be az államkasszába csak jövőre.

A svéd bankszövetség szerint azonban egy ilyen adó negatív hatással lenne a munkahelyekre, az ország gazdasági növekedésére és a svéd bankok versenyhelyzetére is. A csoport arra is rávilágít, hogy ez az extra teher nehezítené a bankok fenntartható üzleti modellre való átállását is.

Egyes banki elemzők szerint az adójavaslat a kettős adózásról szóló egyezményt is sértheti, mivel a svéd bankok külföldi országokban is fizetnek adót az ottani működésük miatt, így legalább ezért kárpótolni kellene őket. A Handelsbanke részvényelemző csapata szerint a javaslaton tehát még lenne mit csiszolni.

Címlapkép: Getty Images