Chatbotok és digitális robbanás a hazai bankszektorban - Hol látja a legnagyobb fejlődési lehetőségeket az MNB?

Már a hazai bankszektorban is megjelentek a chatbotok, sőt, már az MNB oldalán is chatbot fogad minket, ha kérdésekkel fordulunánk a jegybankhoz. A koronavírus-járvány alatt a bankszektor nagyott lépett előre a digitalizáció útján, a már ekkor működő chatbotok jól is teljesítettek, de még mindig a sok a tennivaló a digitális transzformáció területén. Szombati Anikóval, az MNB digitalizációért és Fintech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójával, Fáykiss Péterrel, az MNB digitális igazgatóságának igazgatójával, és Deliága Ákossal, a Talk-A-Bot ügyvezetőjével beszélgettünk a banki digitalizációról és a chatbotok világáról.

Az MNB korábban is számos területen ösztönözte a pénzügyi szektor digitalizációs lépéseit, az elmúlt egy évben azonban mintha még komolyabb hangsúlyt fektetne a területre a jegybank. Mi ennek az oka?

Szombati Anikó: A járványhelyzet rávilágított a pénzügyi szolgáltatások digitalizáltságának és a bankok gyors reakcióképességének fontosságára. Bár az MNB 2020-ra vonatkozó digitalizációs felmérése szerint a bankok digitalizációs szintje számottevő mértékben javult az elmúlt egy év során, a belső rendszerek digitalizáltsága, az automatizációban rejlő lehetőségek kiaknázása még számos területen járhat hatékonyság-javulással. Annak érdekében, hogy a bankszektor minden szereplőjénél meginduljon a vezetői gondolkodás a digitalizációban rejlő előnyök kihasználásáról és az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálásának digitális megoldásairól az MNB 2021. márciusában egy nemzetközi szinten is újdonságnak számító ajánlást tett közzé. Az ajánlás egy átfogó digitális transzformációs stratégia kidolgozását, és a jegybank részére való megküldését várja el a hitelintézetektől.

Szombati Anikó Magyar Nemzeti Bank, digitalizációért és Fintech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgató

Bankfiókok zártak be hónapokra, rohamléptékű fejlesztések kezdődtek, mit jelentett a koronavírus éve a pénzügyi szektor számára?

Fáykiss Péter: A járványhelyzet valamennyi gazdasági szektorban érdemben katalizálta a folyamatok digitalizációját, így a bankok is nagyon komoly erőfeszítéseket tettek, hogy digitális csatornákon is jó minőségben tudják kiszolgálni az ügyfeleket. A fejlesztéseknek köszönhetően az online folyószámla nyitás és személyi hitel igénylés egyre inkább kezd általánossá válni, mérlegfőösszeg arányosan már a szektor 60-70 százaléka nyújt ilyen megoldást. Amiben kifejezetten a járványhelyzet alatt láttunk jelentősebb növekedést, az a folyószámla megszűntetések online elérhetőségéhez és a befektetési számla digitális csatornán történő megnyitásához kapcsolódik. Ezek korábban gyakorlatilag csak minimális mértékben voltak elérhetőek.

Az elmúlt évben a bankok főként a korábban kevésbé fejlett területeken, az ügyfélkapcsolatok, partnerek, szolgáltatások digitalizáltsági szintjén javítottak, vagyis a digitális csatornákon keresztüli elérhetőségük javult. Ezzel szemben a belső folyamatokra és rendszerekre ez alatt az egy év alatt kevesebb erőforrást tudtak fordítani, így ez a jövőben egy fontos fejlesztési terület lesz. Mindemellett a fokozott digitális jelenlét a kibervédelem fontosságára is hangsúlyosan felhívta a figyelmet, mivel egyre kifinomultabbá és gyakoribbá váltak a támadások és egyéb incidensek a digitális térben.

Fáykiss Péter Magyar Nemzeti Bank, igazgató

Deliága Ákos: Chatbot megoldásszállítóként mi azt tapasztaltuk, hogy a bankszektorban is megnőtt az érdeklődés. Ennek egy része persze technológiai tájékozódás és bekerülési árfelmérés, de ez nem meglepő. A bankok e téren nehezebben hoznak döntést, a pandémiát budget tervezéskor ráadásul senki nem látta előre és a hitelintézeteken emellett nagyobb a compliance teher is, mint egy kereskedelmi, vagy logisztikai szolgáltatón. Sok új érdeklődést is kaptunk, de egyetlen új projekt sem valósult meg ügyfélkommunikációs chatbotok területén. Ennek az az oka véleményem szerint, hogy a bankok teljes erejükkel a “tüzet próbálták égve tartani”, vagyis az üzemeltetésre és a kritikus projektet futtatására fókuszáltak. Igazi innovációra és új projektekre nem volt már idő, erőforrás. Mondhatjuk úgy is, hogy nem volt ideje a bankoknak időt spórolni. Van persze ellenpélda is, nem ügyfélszolgálati, hanem belső kommunikációs funkcióval szállítottunk 2020-ban megoldást egy top5-ös banknak.

A pandémia kitörésének idején működő chatbotjaink amúgy egyik napról a másikra kaptak 3-4x-es forgalmat. Ezt technikailag persze könnyen bírják, ez inkább a megbízóinknál okozott feladatot, gyorsan kellett a robot tudásbázisát újrahangolni a jó ügyfélélmény fenntartása érdekében. Számunkra óriási elégedettség volt a saját belső csapatunk és a bankok szemszögéből látni, hogy a botok mennyire jó szolgálatot nyújtanak krízishelyzetben is.

Milyen előnyök származnak abból az ügyfelek illetve a pénzintézetek szemszögéből, hogy a digitalizáció fo­kozottan megjelenik a pénzügyi szektorban ?

Szombati Anikó: Az egyik legfontosabb előny, hogy a legkorszerűbb technológiák és innovációk alkalmazásával, valamint a szervezeti kultúra és a munkafolyamatok fejlesztésével javítható a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások színvonala. Ezenkívül csökkenthetők a működési költségek, hatékonyabbá tehetők a kockázatkezelési és a munkaszervezési folyamatok is. A költséghatékony és agilis működés javítja a szektor stabilitását, a hitelintézetek fejlesztései pedig katalizátorként hathatnak más szektorbeli digitális fejlesztések megjelenésére, így a teljes gazdaság fejlődésére is pozitív hatást gyakorolhatnak.

A digitalizáció és különösen az ügyfélszolgálati automatizáció nem csak a szolgáltatókat, az ügyfeleket is érinti. Hogyan fejlődött a lakossági oldal ezalatt?

Fáykiss Péter: Az MNB által készített, 2020-as évre vonatkozó átfogó bankrendszeri digitalizációs felmérés alapján a hazai bankszektor határozott lépéseket tett a külső érintettekkel és ügyfelekkel való kapcsolattartás digitális útra terelése érdekében. A banki fejlesztések mellett azonban a legfontosabb változás az ügyfelek digitális csatornákhoz kapcsolódó nyitottságában történt: az MNB felmérése alapján 5 banki lakossági ügyfélből 4 már használ digitális csatornákat. Ezen ügyfelek egy része természetesen bankfiókokat is igénybe vesz bizonyos esetekben, de néhány évvel ezelőtt az ún. „branch-only” ügyfelek aránya a mostani több mint duplája volt. Ez drámai változás. A növekvő nyitottság ráadásul nem csak a lakossági ügyfelekre jellemző: a vállalati ügyfelek több mint 70 százaléka is használ már digitális csatornákat, akár információ-szerzés, akár tranzakció vagy szolgáltatás igénybevétel céljából.

Deliága Ákos: Nyilvános példával tudok élni válaszként. Az Erste általunk megépített chatbotja a pandémia első sokkja alatt problémamentesen kezelte le az ügyfélszolgálat 30%-ának forgalmát. Itt van a fintech világ, ma már nem az a kérdés, hogy elektronikusan válaszképes-e egy bank, hanem az, hogy a korábbi 24 órás írásbeli válaszok helyett tud-e nekem akkor, amikor én akarom, 2,4 másodperces választ adni a kérdésemre.

Mi volt az MNB célja a chatbot bevezetsével és hogyan értékeli a lépést az első hazai chatbot ügynökség?

Szombati Anikó: A chatbotok egy nagyon izgalmas felhasználási területe a gépi tanulásnak, a mesterséges intelligencia alkalmazásának. Az MNB célja a chatbot fejlesztéssel az, hogy a jegybanki honlapra látogatók új, innovatív kommunikációs csatornát is használhassanak a számukra szükséges információk eléréséhez. A fejlesztéssel az MNB egyaránt tudja javítani a közvetlen ügyfélelérési felületeit úgy, hogy jobban megismeri a felhasználók érdeklődési köreit, illetve lehetőség nyílik a leggyakrabban felmerülő kérdések feltérképezésére, azonnali és automatikus válaszadás lehetősége mellett, ami egyben az ügyfélélményt is növeli.

Deliága Ákos: A 11 millió okostelefon országában nem az a kérdés, hogy desktopon ott van-e a cég, hanem hogy mobilon is tudok-e vele párbeszédbe kerülni. A chatelést, mint kommunikációs műfajt a bezártságunk is növelte, nem kérdés, hogy a vállalatoknak is lépniük kell ebben.

A mesterséges intelligencia mennyire hangsúlyosan jelent meg eddig a hazai bankszektorban?

Deliága Ákos (TAB): Nagy a zaj ebben a témában, de kevés az élesben futó mesterséges intelligencia alkalmazás a bankszektorban. Több olyan bankról tudunk, amelyik éppen ez irányban folytat fejlesztést. Azt gondolom a valódi mesterséges intelligenciának, amely kapcsán mi is bejelentésre készülünk a közeljövőben, komoly szerepe lesz az összetett pénzügyi szolgáltatások területén, akár bankról, akár biztosítóról beszélünk. E téren nem években, hanem hónapokban lesz mérhető a változás.

A chates bankolás kapcsán mi lehet a következő fejlődési stádium, milyen kockázatokkal és teendőkkel kell szembenéznie a bankoknak?

Fáykiss Péter: A hazai bankrendszerben egyre elterjedtebbek az olyan digitális megoldások, amelyek a banki ügyintézést mind az online, mind a fióki csatornán keresztül hatékonyabbá tehetik az ügyfélélmény növelése mellett. Míg 2019-ben az MNB felmérésében résztvevő bankok – mérlegfőösszeg arányosan – mintegy fele, 2020-ban közel háromnegyede használt már valamilyen chatbotot. A chatbotok széleskörű, több témára kiterjedő használata kapcsán kihívás egyrészt a chatbot–ügyintéző átmenet megfelelő megvalósítása: azaz minél simábban, egységes folyamatban valósuljon meg az ügyintéző szakértő „bekapcsolása”, ha az ügyfélnek olyan témában kell segítség, amire a chatbot jelenleg még nem alkalmas. Emellett a bankoknak nagy figyelmet kell fordítaniuk az automatikus válaszok kidolgozására is, ugyanis a nem releváns vagy nem eléggé hasznos válaszok csökkentik a felhasználói élményt.

Deliága Ákos: Változást jelent majd az is, ha már nem az ügyfélszolgálati operátorok chatelnek vissza az ügyfélnek, hanem általánosak lesznek az embermunkát kiváltó robotok. Itt még nem tartunk a bankok esetében. Más szektorokban, például a kiskereskedelem vagy gyógyszercégeknél mára speciális elvárásrendszerrel rendelkező, pl. toborzó robotok, illetve élményt adó társalgási robotok megvalósítására születtek felkérések. A bankok esetében hasznos, ha nem kizárólag innovációs projektként, hanem az ügyfélszolgálat egyik lábaként tekintenek erre a fejlesztésre. Sok bank fél az információ-, és adatvédelem, GDPR és további egy tucat jogszabály elvárásától, de azt gondolom ebben pont az MNB tud példaértékű lenni, szándék és elkötelezettség kérdése a megvalósítás.

Milyen egyéb területeken segítheti a bankszektort a mesterséges intelligencia alkalmazása?

Szombati Anikó (MNB): A mesterséges intelligencia mára a pénzügyi folyamatok és az intézményi működés szinte minden területén nélkülözhetetlenné vált a hatékony és ügyfélorientált működés biztosításához. Ügyfélkapcsolat létesítésekor adatvalidálásra, illetve a kötelező ellenőrzések (pénzmosás, kockázati profil) támogatására számos mesterséges intelligencia alapú megoldást látni. Ugyanakkor jelentős potenciállal bír a mesterséges intelligencia a mély tanulásos algoritmusok alkalmazása a belső működés hatékonyabbá tétele kapcsán is. A „big data”-n alapuló újfajta elemzési technológiák érdemi újításokat hoznak többek között a csalásmegelőzés, a kockázatkezelés és az előrejelzés területére is. E folyamatok „kiszervezésével” az emberi munkaerő kreatívabb, teremtő és értéknövelő feladatok felé fordítható, ami jelentős hatékonyságnövekedéssel párosul.

Nemzetközi viszonylatban mennyire előremutató az MNB-nél most bevezetett megoldás?

Deliága Ákos: A chat, mint csatorna maga nem új, viszont főleg a privát életben használjuk. A technológia szintén adott pár éve és könnyen bevezethető valamelyik technológiai óriás szolgáltatásait használva is. Az MNB abban számít egyedinek, hogy a privát életben megszokott közvetlen, azonnali, chates csatornán tud azonnal válaszolni a gyakoribb lakossági kérdésekre úgy, hogy közben megfelel a legszigorúbb IT- és adatbiztonsági elvárásoknak is. Ismeretünk szerint nem nagyon van Európában olyan jegybank, amely szélesebb témakörben nyújtó lakossági érdeklődésre chatbot révén adna választ.

Milyen hasonló megoldások várhatóak a következő 3-5 évben ezen a piacon? Milyen trendeket látni?

Fáykiss Péter: Az egyik fontos irány, hogy az egyre hosszabb írásos szövegek innovatív feldolgozásával lehetségessé válik az ügyfelekkel való kommunikáció jelentős részének gépi alapú menedzselése. A chat-alapú bankolással automatikusan, gyorsan és kényelmesen tudnak az ügyfelek tájékozódni, vagy akár konkrét ügyeket is lebonyolítani (pl. tranzakció indítás). Emellett a jövőben az AI megoldások fejlődésével hangalapú robotizált pénzügyi asszisztensi szolgáltatások is megjelenhetnek, amelynek keretében az ügyfelek innovatív módon, valódi „chat”, azaz beszélgetés keretében intézhetik ügyeiket, tervezhetik kiadásaikat, bevételeiket és befektetéseiket. A mesterséges intelligenciára épülő funkciók működtetése pedig általában együtt jár a felhő alapú szolgáltatások igénybevételével is a nagy adatbázisok, a gyors vagy időzíthető feldolgozási képesség és a skálázhatóság igénye miatt. Ezért a bank-ügyfél interakciók mellett a belső működés modernizációja is egyre hangsúlyosabbá válik majd hosszabb távon.

Deliága Ákos: Ma még az innováció kategóriájába tartozik egy chatbot és AI bevezetés, de 3-5 éves távlatban lemaradó lesz, aki nem használja ezeket a technológiákat. Nem csak a rossz ügyfélélmény, de a magas belső költségszintek miatt is. Személy szerint az ilyen kérdéseket mindig úgy próbálom megválaszolni, hogy megnézem a nálunk digitálisan fejlettebb piacokon mi a bevált gyakorlat és keresem, hogy ezt hogyan tudjuk idehaza meghonosítani. Ilyen szempontból Szingapúr és Japán szerintem példaértékű. Ezeken a piacokon az emberek nem teljesen dobozos termékeket és szolgáltatásokat akarnak, hanem személyre szabott megoldásokat a saját élethelyzetükre. Elvárják továbbá, hogy a pénzügyi szolgáltatók proaktív ajánlásokat tegyen a saját szokásaik alapján. Mindezt költséghatékonyan csak akkor tudják megtenni a bankok, ha technológiával, természetesen előzetes termékfejlesztést követően instant micro-perszonalizálják a termékeiket. Mindezt a Talk-A-Bot víziója szerint több csatornán, egymással párhuzamosan, írásban, hang alapúan és akár videós formában is fogja az AI segíteni.