Az OTP megállapodott a második legnagyobb szlovén bank megvásárlásáról

Az OTP Bank adásvételi megállapodást írt alá az Apollo Global Management leányvállalatai által menedzselt befektetési alapok 80%-os és az EBRD 20%-os tulajdonában álló Nova KBM 100%-os részesedésének megvásárlásáról - olvasható az OTP Bank közleményében. A bank megvásárlása az OTP Csoport történetének eddigi legjelentősebb akvizíciója, amelynek eredményeképpen Szlovéniában is piacvezetővé válik a bankcsoport. A tranzakció pénzügyi lezárására a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzését követően várhatóan jövő év második negyedévében kerül sor.

A Nova KBM, mérlegfőösszege alapján, 20,5%-os piaci részesedésével Szlovénia második legnagyobb bankja. A bank a szlovén pénzügyi piac meghatározó szereplője, a lakossági szolgáltatások és a kisvállalkozások mellett teljeskörű banki szolgáltatásokat nyújt a közép- és nagyvállalatoknak is. A vételárat a felek megállapodásuk alapján nem hozzák nyilvánosságra.

A Nova KBM – amelynek jövedelmezősége a korábbi éveket is figyelembe véve folyamatosan stabil volt – 2020-ban megvásárolta a szlovén bankpiac harmadik legnagyobb szereplőjét, az Abanka-t, a két bank integrációja tavaly decemberben zárult le. A mostani, eurózónán belüli tranzakció kiemelkedő az OTP Csoport történetében, jelentőségét mutatja, hogy a Nova KBM megvásárlását és a tranzakció lezárását követően az OTP (az SKB és a Nova KBM tulajdonosaként) piacvezetővé válik mind hitel-, mind betétállomány tekintetében a szlovén bankpiacon, közel 30%-os részesedéssel.

A tranzakció pénzügyi zárására várhatóan 2022 második negyedévében kerülhet sor a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzésének függvényében.



„Eddig is hatalmas lehetőségként tekintettünk szlovéniai jelenlétünkre, és az OTP Csoport stratégiájának megfelelően 2019-es piacra lépésünk óta kerestük a további növekedési lehetőségeket az országban. Akkor a szlovén bankszektor negyedik legnagyobb szereplőjét, az SKB Bankot vásároltuk meg, amelyet azóta sikeresen integráltunk az OTP Csoportba. A most bejelentett újabb tranzakcióval az OTP Bank meghatározó, első számú szereplő lesz a szlovén pénzügyi piacon. Jelenleg is vizsgáljuk további akvizíciók lehetőségét a régióban” – nyilatkozta Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

Az OTP Bank az egyik legaktívabb hitelintézet az európai akvizíciós színtéren. A 2008-as válságot követően, 2014-ben kezdett újabb tranzakciók eredményeként mostanáig összesen 9 országban 11 pénzintézet, illetve banki portfolió megvásárlását jelentette be, majd zárta le a bankcsoportba történő integrációjukat. Szlovénia mellett olyan új országokba is belépett, mint Albánia és Moldova. Az OTP Csoport a kelet-közép-európai régió legaktívabb bankpiaci konszolidátorává vált, Magyarország mellett piacvezető pozíciót ért el a bolgár, szerb és montenegrói piacokon. A bankcsoport jelenleg 11 országban biztosít univerzális pénzügyi szolgáltatásokat több mint 16,3 millió ügyfelének, közel 1500 egységből álló bankfiók-hálózattal rendelkezik, munkavállalóinak száma 38 ezer.

Nagy szlovén bank az NKBM

Tavaly év végén a Nova KBM mérlegfőösszege 9,18 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon 3290 milliárd forint), saját tőkéje pedig 991,3 millió euró (~355 milliárd forint) volt.

A szlovén bank az elmúlt években profitábilisan működött, az adózott eredmény 2018-ban 72,5, 2019-ben 62,5, tavaly pedig 210,8 millió euró (jelenlegi árfolyamon 75,5 milliárd forint) volt.

A nettó kamatmarzs tavaly 1,78 százalék volt (OTP Csoport 3,61 százalék, OTP Szlovénia 2,21 százalék).

A Nova KBM 2020 végén 2075 alkalmazottat foglalkoztatott.