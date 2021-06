Felgyorsult a digitalizáció a követeléskezelésben és kockázatelemzésben is

Gyorsan digitalizálódik a követeléskezelés és a vállalati kockázatelemzés is, ezért érdemes ezeket a tevékenységeket is olyan innovációk segítségével végezni, mint például a mesterséges intelligencia - hangzott el mindez a Portfolio Hitelezés 2021 konferencián.

Fotó: Stiller Ákos

Erni Tamás, a Loxon Solutions vezérigazgatója a nem teljesítő hitelek kezeléséről beszélt. A szakember elmondta: alapjaiban változik meg a követeléskezelés a koronavírus-válság miatt, de alapvetően egy folyamatosan, dinamikusan átalakuló piacról van szó. A követeléskezelés nem a pénz visszaszerzéséről szól, hanem arról, hogy fennmaradjon a pozitív bank-ügyfél kapcsolat, de rendezve legyen a követelés is.

Az interakciók és az ügyfelek magatartásmintái is változnak: vannak olyan országok például, ahol teljesen kivezették a telefonos megkereséseket, illetve sokkal jobban tudják azonosítani azokat az ügyfeleket is, akik átmeneti pénzhiányban szenvednek, de vissza tudják fizetni a tartozásukat.

Egyre több országban van tapasztalat arról, hogy a push-megoldások helyett a self-service megoldások tért nyernek. Az ilyen megoldások mind a fizetési hajlandóságot, mind pedig a tényleges fizetés esélyét megnövelik.

A Loxon szerint egyértelműen erősödik a digitalizációs trend a behajtásban, ahogy a bankok digitalizálódnak és az ügyfelek is ezt igénylik. Bevonható a mesterséges intelligencia is, amely segíthet a megfelelő kommunikációs csatorna és megközelítési mód kiválasztásában is.

Fotó: Stiller Ákos

Csorbai Hajnalka, az Opten Kft. stratégiai igazgatója az újrainduló gazdaságban lévő ügyfélkockázatokról beszélt. A koronavírus miatt megugrott a cégfluktuáció, emelkedtek a cégkockázatok, nőtt az eladósodottság, illetve most, a harmadik hullám végén ismét hurráoptimizmus vette kezdetét. Ezen kívül a munkaerőpiacon is átalakulás figyelhető meg, ahol egyre kevésbé találkozik a kereslet a kínálattal. Évek óta alacsonyabb volt a cégalapítások száma, mint a megszűnések száma, ami konszolidációt eredményezett, viszont a múlt év Q3-ban ez megfordult, ebből is fakadhatnak még problémák.

Csorbai Hajnalka arról is beszélt, hogy ugrásszerűen nőtt a foglalkoztatottság a futárok, szállítók körében, ami még mindig tart. Az építőipar pedig felszívta a vendéglátóiparban dolgozók egy részét. A kockázati index is változott szektorálisan: a turisztikai szektor kockázatai nagyot nőttek, viszont az újraindítás sokat kompenzált a helyzeten. Vidéken jobb a helyzet, mint Budapesten, ahol még mindig kihívás a turizmus visszaállítása.

A cégelemzéssel kapcsolatosan a hagyományos megoldások mellett célszerű a paycheck-rendszerek használata is.