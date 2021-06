Jön a szupergazdagok új hulláma, a világon sehol se csinálnak olyat, amit a magyarok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus okozta bizonytalanságok ellenére is új rekordot döntött tavaly a globális pénzügyi vagyon - írja a Boston Consulting Group (BCG) legfrissebb, Global Wealth tanulmányában. Továbbra is az USA-ban van a legtöbb dollármilliomos a világban, miközben egyre nagyobb tábort tesznek ki az ultrák, vagyis azok, akiknek vagyona meghaladja a 100 millió dollárt. A tanulmány kitér a magyar vagyoni helyzetre is, ebből kiderül, hogy Magyarországon a lakosság pénzügyi vagyonának növekedési dinamikája bőven meghaladja a globális átlagot.