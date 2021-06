Berágott a Credit Suisse a milliárdos bukó után – Megszakította a kapcsolatot a SoftBank vezérével

Felbontotta Credit Suisse a Softbank vezére felé hosszú ideje fennálló üzleti kapcsolatait – értesült a The Wall Street Journal . A hírek szerint a döntés mögött a Greensill Capitalhöz kötődő veszteségek állhatnak.

A hivatalos adatok és az ügyhöz közel források szerint is úgy tűnik, megszűntette üzleti kapcsolatait a Credit Suisse a SoftBankkal és annak vezérével. A döntés azt követően született meg, hogy a SoftBank által támogatott Greensill Capital csődbe ment, ami jelentős veszteséget okozott a Credit Suisse ügyfeleinek is. Az ügyről bővebben itt írtunk:

A Credit Suisse volt eddig a japán üzletember, Masayoshi Son egyik legnagyobb hitelezője, februárral bezárólag a SoftBank vezérének mintegy 3 milliárd dollár értékű részvényfedezete volt a banknál a felvett hitelekre, de májusra a hivatalos adatok szerint a hitelállomány nullára csökkent.

Az ügyhöz közel álló források szerint a svájci nagybank a SoftBankkal szemben is kemény lépéseket tett, most már bármilyen ügyletről van szó, amiben a Softbank is részt vesz, extra kockázatelemzésnek van alávetve és plusz körös jóváhagyási folyamatoknak.

A japán cégcsoport több tucat technológiai cégben rendelkezik kitettséggel világszerte. A Credit Suisse mindeddig pénzügyi tanácsadóként támogatta a SoftBankot és annak 100 milliárd dolláros Vision alapja által felkarolt cégeket. Ilyen volt többek között a Greensill Capital is.

