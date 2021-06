Elindult az új magyar app, ami ingyenpénzt oszt a vásárlásaink után

Elindult, és a neobankok mellett már hazai nagybankok ügyfeleinek is elérhetővé vált a Recash, egy olyan app, amely a kártyás fizetések esetében teljesen teendőmentesen fizet vissza 2-10, vagy ennél is több százalékot a vásárlásaink után. Az appot az egyik PSD2-es engedéllyel rendelkező hazai szolgáltató, a Recash Europe fejlesztette, amely már a külföldi terjeszkedésének első lépéseit is megtette. Megnéztük, mit tud az app, és hogy állunk a nyílt bankolás területén aktuálisan Magyarországon.

Itt a teendőmentes cashback

Már éles a Recash Europe nevű PSD2-es fintech cég által üzemeltetett mobilapplikáció a Recash, amely a felhasználók oldaláról egy, partnerek százainál történő bankkártyás vásárlásokat követően pénzt visszaadó (cashback) mobilalkalmazás. Az applikációban vezetett számlára tehát pénzvisszatérítést kapunk minden olyan kártyás fizetés után, amikor a Recash valamely partnercégénél fizetünk.

Zádor Balázs, a fintech cég CEO-ja lapunknak elmondta:

A felhasználó szemszögéből az az újdonság, hogy ez az első olyan, bankkártyás fizetést követően visszatérítést adó megoldás, amely felhasználói szempontból teljesen és szó szerint teendőmentes.

Nem kell a mobilappot megnyitni, nincs szükség új kártyára, nem kell mondani semmit a pénztárosnak, a cashbacket az appban pár órán belül jóváírják.

Hogy működik a gyakorlatban?

Ha 3000 forintnyi visszatérítendő összeg felgyülemlett a virtuális számlánkon, kérhetjük a kifizetést a bankszámlára, és egy felhasználói fiókhoz több bank kártyáját is hozzácsatolhatjuk.

A regisztrációaz ingyenesen letölthető appban egyetlen e-mail címmel és jelszóval történik, de például Facebook-fiókkal is egy kattintással regisztrálhatunk. Ezután a felhasználó a saját banki felületén ad engedélyt a számlainformációkhoz való hozzáféréshez. Az engedély megadása egy jól működő API esetén nem több egy percnél, ugyanakkor ebben minden bank folyamata eltérő. (Az appot természetesen teszteljük, a K&H-s engedély megadása még egy sokat látott felhasználónak is könnyen problémát okozhat, annyira bonyolult, és annyira életszerűtlenül működik, de végül sikerrel jártunk. Tapasztalatainkat a későbbiekben egy másik cikkben mutatjuk be. Ugyanakkor a Recash tájékoztatása szerint a K&H bankénál sokkal jobban működő engedély-megadási folyamatok is léteznek a bankoknál).

A banki azonosítást és engedélyt követően a Recash a bankkártyás tranzakciókról a bank API-ján keresztül kap - kizárólag nem érzékenynek számító - adatokat. A bankok egyébként jogszabály szerint kötelezettek arra, hogy a felhasználói engedélyezés után az AISP engedéllyel rendelkező cégeknek átadják a tranzakciókról szóló legszükségesebb adatokat.

Egyre több a partner

A cég egy újabb körös forrásbevonása éppen most zajlik, ezért igazi kampány még nem indult el a fintech cég szolgáltatásának népszerűsítése érdekében, de már most nagyjából 15 ezer regisztrált felhasználóval rendelkeznek, és egyre több nagy partnert is sikerül bevonniuk. A Recash-sel a partnerek sikerdíj alapon kampányolhatnak, tehát a Recash bevétele a sikeres tranzakciók utáni jutalékból származik.

Néhány Recash partner Partner Alap cashback Penny Market 2% Praktiker 4% Rossmann 2% Aqua 1% Wolt.com 4% Pizza hut 2% Zing Burger 6-16% Answear.com 5% CEWE 8% BioTech USA 8% Parfüm.hu 5% Forrás: Portfolio/Recash

A partnerek az alap cashback (aminek nincs felső korlátja, tehát ezt folyamatosan biztosítják minden itt történi tranzakciónál) mellett különböző szempontok szerint automatikus cashback kuponokkal is kampányolhatnak, amit nem minden felhasználó kap meg, csak egy targetált célcsoport. Utóbbi kuponok jellemzően kifejezetten magas cashbacket biztosítanak, a Pizza Hutnál például 20, a Penny Marketnél 10 százalékos automatikus kuponokra is van példa.

Mely bankokat integrálták eddig?

Jelenleg az appban a Gránit Bank, az OTP, a K&H, a Revolut, a Wise (korábban TransferWise) és az MKB Bank ügyfelek regisztrálhatnak, és folyamatban van az API-k integrálása a Raifeisennél, az Ersténél és a Takarékbanknál.

„Ha egy kicsit döcögősen is, mert még vannak hibák, végre elindult a rendszer. Ez azt követően következhetett be, hogy az EBA nagyon sürgős cselekvésre hívta fel a jegybankokat, sőt, azzal is fenyegetőzött, hogy ahol a jegybankok nem képesek a PSD2 rendelkezéseit kikényszeríteni, ott átveszik az irányítást”

- fejtette ki lapunknak Zádor Balázs.

A PSD2 jelenség Magyarországon

Bár ezt nyilvánosan nem szívesen ismernék el, a bankok felsővezetői általában a PSD2-es szabályozásra úgy tekintenek, mint az egyik szabályozói baklövésre, aminek nem volt sok értelme, és csak a pénzt és energiát égették vele. Úgy tartják, nagy befektetés és rengeteg munka árán létrehoztak egy olyan csatlakozási pontot a rendszereikhez (egy olyan API-t), amihez senki sem akar csatlakozni.

A PSD2-es szolgáltatók persze másképpen látják: egyes vélemények szerint a bankok között vannak, amelyek, ha el is készültek a fejlesztéssel és publikáltak is leírást erről, nem tettek megfelelő támogatást, erőforrást az API mögé. A tapasztalatok szerint a pénzintézetek API-jában általánosságban sok a hiba, bizonyos adatok elérhetetlenek, vagy nem jó válaszokat küldenek a bankok, esetleg lehetetlenül bonyolult az API-s hozzáférés engedélyezése a felhasználói oldalon. A technikai, technológiai megoldások – Magyarországon legalábbis – nem egységesek, így a csatlakozással sok a munka is.

Magyarországon jelenleg néhány PSD2-es szolgáltató van csak, amely nem pénzintézetként rendelkezik PSD2-es engedéllyel, 4 csak AISP szolgáltató és egy nemrégiben engedélyt szerzett AISP/PISP szolgáltató van jelen a hazai piacon. A Recash Europe (korábbi nevén Appspect) az AISP engedélyét Magyarországon másodikként, 2019 áprilisában kapta meg, azóta az engedély passzportálásra került az Egyesült Királyság valamint további 26 európai országba.

Mi is az a PSD2 és miért fontos?

A PSD2-es szabályozás kinyitja a bankokat, szabályozott keretek között az engedéllyel rendelkező szolgáltatók (akik lehetnek bankok is) hozzáférhetnek a banki adatainkhoz, és fizetési tranzakciókat is indíthatnak, persze csak akkor, ha az ügyfél erre engedélyt ad nekik. Kétféle új típusú engedélyt adnak ki a felügyeletek: