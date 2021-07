Jelentős átrendeződés jöhet az amerikai bankszektorban

Ugyan az elmúlt években részvényeik rendre túlteljesítették a szektoruk átlagát, mégis sötét felhők gyülekeznek az amerikai középméretű bankok felett - írja elemzésében a McKinsey. Az Egyesült Államokban a Szövetségi Betétbiztosítási Vállalat (FDIC) által biztosított bankok száma az elmúlt húsz évben megfeleződött, és nem a nagy bankok mentek elsősorban csődbe. A Mckinsey szerint hetente több, mint három bank szűnik meg jelenleg Amerikában felvásárlás útján.

A közepes méretű bankok egyre kevésbé tudnak lépést tartani a nagyokkal és az új belépő fintech cégekkel és ugyan az elmúlt években állták a sarat a versenyben - 2010 eleje óta a részvényeik értéke átlagosan évente 13,5%-os növekedést produkált, szemben az ágazati 12,2%-os átlaggal - a Covid-19 okozta válság olyan folyamatokat gyorsított fel, melyekben a közepes méretű bankok egyre kevésbé versenyképesek.

A McKinsey szerint a nagy bankok (1 trillió dollárt meghaladó eszközállománnyal) két fő területen hagyják le kisebb versenytársaikat:

A nagybankok sokkal többet tudnak a versenyhez szükséges technológiára és szaktudásra költeni, mint a közepes bankok. Ez azért kiemelten fontos, mert az online kereskedelem világában a fogyasztók hozzászoktak a gördülékeny és kényelmes mobil- és digitális megoldásokhoz, ezeket pedig már a bankjuktól is megkövetelik. Ezen a téren a kisebb bankok képtelenek felvenni a versenyt a sokkal nagyobb tőkével rendelkező nagyokkal, amit az is szemléltet, hogy a JPMorgan egyedül évente egymilliárd dollárt költ technológiára, míg a közepes méretű bankok összesen hármat. A nagybankok erős mérlege és több lábon álló üzleti tevékenysége jelentős előnyt jelent számukra versenytársaikhoz képest. A nagybankokat sokkal stabilabb tőkeszerkezet mellett érte a tavalyi válság, mint mondjuk a 2008-as, diverz tevékenységüknek köszönhetően pedig, ha egy területen rosszul teljesítettek, azt egy jobban teljesítő kompenzálni tudta - ez a közepes méretű bankokra csak korlátozottan igaz, akik elsősorban a kamatbevételeikből élnek (a közepes bankok összbevételének négy-ötödét teszik ki a kamatok, a nagyobb bankoknál csak a felét).

A nagybankokon túl a fintech cégek megjelenése jelent még nagy veszély a közepes kapitalizációjú bankokra. A fintech cégek számára előnyt jelent a technológiai cégekre hajazó működési és menedzsment-struktúrájuk (olyan informatikai-menedzsment megoldások, melyek egy hagyományos bank számára meglehetősen idegenek), melyeknek köszönhetően a fintech cégek egy ügyfélre jutó költsége tizede egy közepes bankénak. Ezen kívül a fintech vállalatok felhasználóbarát, innovatív, digitalizációs megoldásaival szintén nehezen tudnak lépést tartani.

A többoldali nyomás ellen a közepes bankok egyre inkább összeolvadással védekeznek.

Ennek megfelelően az elmúlt években a közepes méretű bankok közötti M&A (mergers and acquisitions) üzletek száma és értéke mind emelkedő pályát mutatott, amit csak a 2020-as válságos év tört meg.

Amerikai közepes kapitalizációjú bankok összeolvadás- és akvizíciós üzleteinek száma (oszlop) és összértéke (vonal). Forrás: McKinsey

A McKinsey szerint azonban az összeolvadások kockázatos üzletek (elsősorban a részvényesek számára), tekintve, hogy csak nagyon ritkán teremtenek valójában tulajdonosi értéket. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint sok esetben az összeolvadó vállalatok közül csak az egyik fél részvényesei profitálnak az üzletből - általában a bekebelezett vállalat tulajdonosai. A McKinsey 2010 óta 79 olyan összeolvadást elemzett, ahol mind a két bank részvényeire voltak adataik, az elemzésből pedig kiderül, hogy 38 olyan összeolvadás volt, ahol a bejelentés napján csökkent a tulajdonosi érték, és ugyan a maradék 41-ben növekedett, abból 13 esetben a bekebelezett fél részvényesei nyelték le az értéknövekedés többségét, miközben a bekebelező fél részvényárfolyama esett. Mindezek mellett

mindössze az esetek harmadában járt jól mind a két fél tulajdonosi köre

- a CIT Group és a First Citizens Bancshares összeolvadása során például 20%-kal emelkedett a két cég piaci kapitalizációja, mely egyenlően oszlott meg a bankok részvényesei között.

Az összeolvadó vállalatok részvényei azonban nem csak a bejelentés napján teljesítenek rosszul, hanem az összeolvadást követő két évben is rendszeresen alulmúlják versenytársaikat részvényteljesítmény terén. A McKinsey 58 kétéves élettartamú tranzakciót vizsgálva azt találta, hogy mindössze 17 (az összes tranzakció kb. harmada) tudta felülteljesíteni versenytársaikét. Összességében nézve az összeolvadt cégek részvényei a két éves integrációs időszakban átlagosan 7%-kal múlták alul a szektorátlagot.

A McKinsey elemzése szerint három lépést kell a cégeknek helyesen végigvinnie, ahhoz, hogy mind a két részvényesi csoport jól járjon egy M&A üzlettel:

Olyan tranzakciót kell tervezni, mely minden bizonnyal (tulajdonosi) értékteremtéssel jár. Ezt úgy tudja egy cég biztosítani, ha értékteremtő stratégiát követ (teremt-e egyáltalán értéket az összeolvadás, milyen célt szolgál - területi vagy termékbeli terjeszkedést), megfelelően választja ki célpontját (céljainak megfelelő vállalatot), valamint szinergia- és vállalati kulturális értékelést készít. Tisztázni kell a tranzakció struktúráját, valamint a jelenlegi alkalmazottak jövőbeli pozícióját. Sikeresen kell végigvinni az integrációt. Ennek két lépése az integráció alapos megtervezése és annak sallangmentes kivitelezése.

Összegezve, a közepes méretű bankok az Egyesült Államokban több oldalról is harapófogóba kerültek, mivel nehezen tartanak lépést a hatalmas tőkével rendelkező nagybankokkal és a friss lendülettel berobbanó fintech cégekkel. Ugyan a saját termékeik és portfóliójuk fejlesztése is szükséges lépés, az abból fakadó természetes növekedés nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy mindenki helye megmaradjon a piacon. Ennek fényében nem meglepő, hogy az elmúlt években megemelkedett az összeolvadás és akvizíciós jellegű üzletek száma a közepes méretű bankok körében. Ezen tranzakciók fele azonban tulajdonosi értékcsökkenéssel járt az üzlet bejelentésekor, hosszú távon pedig csak harmaduk múlta felül részvénypiaci teljesítményt tekintve a konkurenciát. Ez a tendencia azonban megváltozóban lehet, véli a McKinsey, tekintve, hogy az elmúlt néhány nagyobb összeolvadás nagy sikereket hozott mind a két félnek. Sikeres példaként szolgál a CIT Group és a First Citizens Bancshares összeolvadásán kívül a M&T Bank sikeres People’s United Financial akvizíciója és a BBVA US, PNC általi felvásárlása is.

Címlapkép: Daniel Acker / Bloomberg / Getty Images