Megérkezett az OTP új mobilbankja és internetbankja

Elérhető az OTP Bank új internet- és mobilbanki alkalmazása – közölte a bank.

A Mastercard 2020 októberi éves, 1900 megkérdezett bevonásával készült reprezentatív felmérése rámutatott, hogy 2018 és 2020 között 29 százalékról 56 százalékra bővült a mobilbanki felhasználók aránya a bankkártya birtokosok között. Természetesen ennek alapfeltétele az okostelefon penetráció, amely ugyanebben az időszakban 83 százalékról 95 százalékra emelkedett.

A folyamatosan bővülő ügyfélkör, és a digitális bankolás egyre gyakoribb használata új ügyféligényeket is hozott. Ezeket felismerve az OTP Bank teljesen megújította lakossági internetbanki szolgáltatását és mobilalkalmazását, amelyek a sikeres tesztidőszakot követően jelenleg már valamennyi, OTPdirekt internetbanki szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfél számára elérhetőek.

Az új Internet- és Mobilbankhoz kapcsolódó Digitális Szolgáltatási Szerződés első lépésben minden meglévő, OTPdirekt szerződéssel rendelkező lakossági ügyfél számára érhető el. A lakossági OTPdirekt elektronikus szolgáltatást fokozatosan kiváltja az új Digitális Szolgáltatási Szerződés, mely keretében számtalan új funkció könnyíti meg a bankolást a hitelintézet ügyfelei számára.

A regisztráció a digitális szolgáltatásra elindítható a korábbi alkalmazásokból, az OTP Bank honlapjáról, vagy az új mobilalkalmazás letöltésével az App Store, illetve Google Play felületeken keresztül. A letöltést követően az ügyfelek néhány egyszerű lépéssel létrehozhatják digitális felhasználói fiókjukat, amellyel megkötik a szerződést. Ezt követően már ki is próbálhatják az új internetbanki és mobilbanki funkciókat, amelyek közül a Kiadásfigyelőnek köszönhetően könnyen és áttekinthetően követhetik pénzügyeik alakulását – közölte a bank.

A rendszer automatikusan felismeri a tételeket és a különböző szempontok szerint - például számlák, rezsi, bevásárlás, közlekedés – a megfelelő költési kategóriába sorolja azokat, majd egy látványos diagramon meg is jeleníti azokat. Ez összevethető az elmúlt három hónap átlagos havi költéseiével is, valamint az is nyomon követhető vele, hogy az aktuális havi költés hol tart az átlagoshoz képest.

A Kiadásfigyelő funkció melletti további újdonságok:

a pénzügyi kontroll érzetét tovább erősíti a megtakarítások kezelését támogató Portfóliónézet funkció, amely egységes és koherens információt nyújt az alkalmazást használó ügyfeleknek az OTP Banknál tartott valamennyi megtakarításukról.

A mobilalkalmazás az SMS-ek alternatívájaként azonnali alkalmazás értesítéseket (ún. push üzenetet) küld, amelyben értesíti az ügyfeleket a kártyás vásárlásokról és egyéb tranzakciókról.

Egyszerűbb az internetbanki bejelentkezés a regisztrációkor megadott e-mail címmel és jelszóval.

A mobilbankban elérhető a QR-kódos csekkbefizetés is.

A felület alkalmas az internetes biztonsági kód beállítására és az online kártyás tranzakciók jóvágyására.

Az azonnali, rendszeres és időzített átutalások mellett az ügyfeleknek adományozásra is lehetőségük van a bank által támogatott aktuális adományozási projektek javára.

Az állampapír vásárlás (okostelefonon is) is könnyen elintézhető.

A személyi kölcsön igénylés (internetbankban) akár új ügyfeleknek is elérhető. Az OTP Bank az új internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás fejlesztését a jövőben is folytatja, erősítve a minél teljesebb digitális ügyintézési élményt – közölték.

