Újabb haladékot kaphatnak az eurózóna bankjai

Kitolhatja az EKB a tőkepuffer-engedmények határidejét, amennyiben jelentős eszközminőség-romlást érzékelnek az eurózóna bankjainál - írja a Reuters.

Az Európai Központi Bank hajlandó további haladékot adni az eurózóna bankjainak, hogy visszaépítsék a tőkepuffereiket, amennyiben jelentős mértékű eszközminőség-romlást figyelnek meg a bankoknál - mondta Andrea Enria, az EKB Felügyeleti Testületének elnöke egy hétfői online konferencián.

Az EKB tőkepufferszabályai értelmében a bankoknak kockázati kitettségük egy bizonyos mértékéig tartalékokat kell képezniük, hogy ezáltal a konjunktúra alatt elegendő saját tőkét halmozzanak fel ahhoz, hogy viselni tudják egy esetleges válság esetén keletkező veszteségeket.

Az EKB tavaly megengedte a bankoknak, hogy mélyebben is belenyúljanak a tőkepuffereikbe, hogy továbbra is folytatni tudják a hitelezést a reálgazdaság számára. Ez az engedmény jelenleg 2022 végéig tart, azonban Andrea Enria szerint probléma esetén ez kijjebb is tolódhat.

Nem akarunk belekezdeni a tőkepufferek szigorításába, amíg a válság még mindig hatással van a bankok mérlegére

- mondta a Felügyeleti Testület elnöke.

Enria márciusban még arra figyelmeztetett, hogy az európai bankoknak mielőbb tartalékot kellene képezniük a válság miatt nagy valószínűséggel bedőlő hiteleikre, ennek ellenére most újabb megerősítést nyert, hogy az EKB a tőkeképzésre vonatkozó engedményeket továbbra is fenntartja, amennyiben ez segít a bankrendszernek a nem teljesítő hitelekre gyorsabban és hatékonyabban reagálni.

A helyzet javulására enged következtetni viszont, hogy az EKB a napokban jelentette be, hogy októbertől újra nagyobb osztalékot fizethetnek a bankok.

Címlapkép: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images