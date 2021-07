Új stratégiát hirdetett a CIG Pannónia – Irány a csillagos ég?

Öt év alatt életbiztosítási termékportfólióval rendelkező niche biztosítóból közepes méretű kompozit biztosítóvá válna a CIG Pannónia Biztosító. A biztosító 2026-ra nagyjából megduplázná a díjbevételét, a jelentős kezdeti beruházások után kiszámítható nyereségtermelésben és osztalékpolitikában gondolkoznak. A társaság terveinek részleteiről, a Mészáros Lőrinchez és Keszthelyi Erikhez köthető Hungarikum közvetett tulajdonrészének további növekedéséről, a szuperbankkal való együttműködés lehetőségéről Polányi Zoltánt, a társaság igazgatóságának elnökét és vezérigazgatóját kérdeztük.

A kisrészvényesek tavaly ősz óta várnak a biztosító új stratégiai tervére, miután vezérigazgatótársa, Fedák István már novemberben beszélt nekünk erről. Végre elkészült a stratégiai terv, mi van benne?

Többről van szó, mint szimpla pénzügyi tervről, ugyanis a piaci kitekintés mellett meghatározza azt az 5 fő értéket, amelyek alapján a következő 5 évben dolgozni fogunk. Az ügyfelek, a dolgozók, a befektetők és a tulajdonosok számára egyaránt iránymutató stratégiát állítottunk össze megfeszített munkával, 3 hónap alatt, a PWC-vel közösen.

Mi ez az 5 pillér, és miben jelöl ki más utat az előző menedzsment által járthoz képest?

A CIG Pannónia átalakítása a magyar és a közép-kelet-európai piac legérdekesebb szakmai kihívása, így teljesen egyedi megoldásokat és elképzeléseket alkalmaztunk a stratégia kialakításakor. A stratégia legfontosabb hívószavai a prudencia, az ügyfél- és dolgozóközpontú szemlélet, a rugalmas belső működés, a növekvő profit és a kiszámítható osztalékpolitika valamint az innovatív, magyar piaci sajátosságokat lefedő termékek és szolgáltatások.

Mit jelentenek ezek a gyakorlatban?

A prudencia szempontjából a magyar biztosítási piac legeminensebb szereplőjeként képzeljük el a CIG-et, célunk a felügyelet elvárásainak maximális teljesítése. Jelenleg 130 alkalmazottunk van, a csúcson mintegy 160-an lehetünk majd. Olyan dolgozókkal akarunk együtt fejlődni, akik amellett, hogy a piac meghatározó szakemberei, megtalálják a számításukat nálunk, önállóan akarnak és képesek is döntéseket hozni és küldetéstudatuk is van. Ezzel összhangban folyamatban van teljesítményértékelő rendszer bevezetése. Fontosnak tartjuk az irodai interakciókat és a havi, menedzsmenttel való közvetlen, információcserét; ennek érdekében vezérigazgatói reggeliket tartunk, melyen bármelyik kolléga részt vehet és közvetlenül felteheti kérdéseit; de olyan „apróságokra” is figyelünk, mint az önálló biciklitároló itt az új, népligeti irodaházunkban, illetve a heti gyümölcsnap.

Lapos szervezetben dolgozva komoly előnyt jelent, hogy házon belül magunk hozzuk meg a döntéseket a hazai piac és ügyféligények figyelembevételével, ezáltal rendkívül gyorsan tudunk reagálni és lényegesen könnyebb az ügyfélközpontú szemlélet elsajátítása is. Márpedig rajtunk egyértelműen családok sorsa és hosszú távú jövőképe múlik. Ha valaki köt ma egy 40 éves nyugdíjszerződést nálunk, és választ hozzá egy 20 éves járadékot, akkor már most felelősen kell gondolkodnunk arról, mi lesz vele 2081-ben.

A balesetbiztosítási piacon elsőként vezettünk be kárrendezési garanciát, miszerint, ha 5 munkanap alatt nem történik meg a kárrendezés, akkor 50 ezer forint extra kártérítést is fizetünk az ügyfélnek. Természetesen a részvényesek érdeke is ugyanilyen fontos: a tulajdonosok csak növekvő díjbevétel és profitabilitás mellett lesznek velünk elégedettek, amihez kiszámítható osztalékpolitikát ígérünk. Mindehhez újszerű, innovatív termékek és szolgáltatások kellenek. A multinacionális biztosítóktól eltérően kifejezetten a magyar piacra szabott termékválaszokban és megoldásokban gondolkodunk. Új viszontbiztosítási partnereket találtunk, ahol a Swiss Re a panelvezető.

Nézzük a pénzügyi célkitűzéseket! Jelenleg nincsenek Magyarország 10 legnagyobb biztosítója között, hová akarják eljuttatni a CIG-et?

Az egész stratégia abból indul ki, hogy a CIG 5 éven belül a niche biztosítók piacáról a közepes méretű biztosítók közé kerüljön. Idővel teljes, kompozit termékportfólióval fogunk ehhez rendelkezni, a mostani 20 milliárdos díjbevételünket közel 40 milliárdra növelni, élet- és nem-élet oldali termékekkel egyaránt.

2026-ra tehát nagyjából megdupláznánk a díjbevételünket.

A profitról és az osztalékról annyit mondhatok, kiszámítható nyereségtermelésben és osztalékpolitikában gondolkodunk, jelentős kezdeti beruházások után. Tőzsdei cégként egyediek vagyunk a magyar biztosítási piacon, így aki életbiztosítást köt nálunk, akár részvénybefektetőként is belénk vetheti a bizalmát.

Újraindulhat a CIG EMABIT termelése. A teljes csoport növekedési sztorija milyen arányban állhat össze az élet és a nem élet oldalból?

Hosszú távon hasonló súlyú lenne a kettő, vagyis kompozit biztosítási csoportot építünk. Életbiztosításaink jelentős része lakossági termék, ezen belül is unit-linked túlsúllyal rendelkezünk. A legfontosabb cél az, hogy megtartsuk az ügyfelek hosszú távú befektetéseit, így a nyugdíjcélra nagy hangsúlyt fektetünk, ez az alapkezelőnkkel is közös stratégiát igényel – melyben külön figyelmet kap a fenntarthatóság témaköre is. A normál kockázati biztosítások piacán a CIG alulreprezentált, ami elsősorban az értékesítés korábbi kapacitás korlátaival magyarázható; stratégiánk része ennek fejlesztése is. Komoly edukációs felelősséget is érzünk e tekintetben, így amíg nincs minden családnak kockázati életbiztosítása, addig bizony lesz tennivalónk.

Amíg ezeknek a biztosításoknak 1 százalék körüli a penetrációja, addig végtelen nagy benne a növekedési lehetőség.

Az értékesítésünk döntő része az év elejéig néhány tucat alkuszon keresztül valósult meg, ezért célul tűztük ki országos lefedettségű alkuszlátogatói hálózat kiépítését, amely már megvalósult, így most már nagyságrenddel több alkusszal dolgozunk együtt a klasszikus életbiztosítási piacon is. Saját, függő ügynöki hálózatunkat is bővíteni tervezzük, új struktúra mentén. Jelenleg itt közel 100 kollégával dolgozunk együtt, mely létszám jelentősen alul múlja jövőbeli terveinket. A független tanácsadókkal (alkuszokkal) elképzelhetetlen az együttműködés webszerviz szolgáltatás nélkül, amivel az év elején még nem rendelkeztünk, azóta azonban már egy nagyon kedvező érték-ár arányú, innovatív dobozos balesetbiztosítást is bevezettünk a segítségével a piacra.

Az egészségbiztosítási termék portfolió komplex kialakítását is tervezzük, az összes többi terméknél csupán ráncfelvarrásra lehet szükség. Ami a nem-életbiztosításokat, illeti - a korábban már nyilvánosságra hozott azon terveinknek megfelelően, miszerint a nem élet szegmensben a növekedés igényével és meghatározott elemeivel történő transzparens újraindítás a cél – ősszel a vállalati biztosításokkal fogunk elindulni. Első körben az ipari vagyon-, felelősség- és flottabiztosításokban gondolkodunk. A következő lépcsőfok lehet majd a lakásbiztosítás, a lakossági casco, és legvégül a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások elindítása.

Az elmúlt években meglehetősen volatilis volt a CIG Pannónia eredményessége, többek között az „olasz melóhoz” kapcsolódó veszteségek miatt. Mekkora pénzügyi kockázatokat rejtenek a még folyamatban lévő perek, jogi eljárások, és mennyire óvatosak emiatt a tőkével?

Az olaszországi jogi ügyek kezelése továbbra is zajlik ügyvédi irodák és a belső jogi csapat közreműködésével, valamint a kockázatkezelési oldalon. Heti rendszerességű meetingeket tartunk erről, és folyamatos jelentést teszünk az MNB számára. Azt gondolom, hogy stabilizáltuk és ellenőrzés alatt tartjuk ezeket az ügyeket, és nyilvánvalóan soha többet nem szeretnénk beleesni hasonló csapdába. Az olasz ügy kezelésére megfelelő tőkével rendelkezünk, de ez már a múlt és a továbbiakban - természetesen az ügy tőlünk telhető legteljesebb tisztázása mellett - erőforrásainkkal a sikeres jövőre szeretnénk koncentrálni.

Az említett célok megvalósítása és a biztosító újrapozícionálása rengeteg beruházást igényel. Hogy fogják így a korábbi profitabilitást visszaépíteni?

Az idei év valóban a nagy beruházások időszaka a CIG Csoport egésze számára. Építkezési fázisban vagyunk, különösen a nem-élet üzletágban, a CIG EMABIT-nál, hiszen tavaly erre még nem volt ott lehetőség. Meg kellett erősíteni a termékfejlesztői, a kárrendezői, az informatikai, a HR és az eddig nem létező marketing kapacitásainkat is, és egy önálló viszontbiztosítási területet kellett kiépítenünk, amely közvetlen kapcsolatot tart a viszontbiztosítókkal, ellentétben a nemzetközi hátterű versenytársakkal, akik ezt a szolgáltatást az anyavállalattól készen kapják. Készen vannak az új termékek, de addig nem tudtunk elindulni velük, amíg az új viszontbiztosítási struktúra és a kárrendező partner nem áll rendelkezésre, illetve számos nyitott kérdés nem kerül megválaszolásra. A negyedik negyedévben viszont már határozottan ott leszünk a piacon. A befektetők felé az a vállalásunk, hogy folyamatosan növeljük a részvényértéket, és hosszú távon kiszámíthatóan fizessünk osztalékot.

Ehhez az organikus növekedés is elég kell, hogy legyen, de emellett az akvizíciós lehetőségek elől sem futunk el, legyen az biztosító- vagy portfólióvásárlás.

Az Aegon például ismét eladónak tűnik, miután a kormány megakasztotta a Vienna Insurance Group biztosítóvásárlását. Ott ülnek a kormányközeli egyeztetéseken?

Azt tudom csak megismételni, amit Fedák István társvezérigazgató kollégám mondott novemberben önnek:

nem vettünk részt semmilyen erről szóló megbeszélésen. Örülnénk egy hazai kézbe vételnek, de nem tudunk róla, hogy mi ebben érdekeltek lennénk.

Évek óta várják a részvényesek, hogy a Takarékbank és a Budapest Bank fiókjai és felületei is megnyíljanak Önök előtt, mint együttesen milliós nagyságrendű ügyféllel rendelkező értékesítési csatornák. A Magyar Bankholding erről szóló egyeztetésein sem ülnek ott?

Nem tudok ilyen egyeztetésekről, az MKB Bank a három résztvevő bank közül az egyetlen partnerünk. Ha azonban jön ilyen felkérés vagy meghívás, azt nagy szeretettel fogadjuk.

Az ötéves növekedési terveikben már számolnak azzal, hogy a szuperbank fiókjaiban is fognak értékesíteni?

Nincs kétségem afelől, hogy a Bankholding és a CIG együttműködése sikeres lenne.

A banki és biztosítási piac professzionális együttműködése az ügyfelek számára kimagasló értéket tud teremteni.A CIG rendelkezik a biztosítási piac egyik legjobb banki termékfejlesztő csapatával és elégséges értékesítői kapacitással a fiókok kiszolgálására.

Sokat foglalkozott a sajtó a kvázi monopol helyzetben lévő MVM milliós ügyféltömege számára kínált CIG-biztosításokkal, amelyek értékesítésére meghívás alapján nyertek jogot 2018-ban. Számítanak-e arra, hogy az MVM-hez hasonlóan nagy ügyfélbázisú értékesítést tudnak megvalósítani más állami vagy kormányközeli cégeknél is?

Biztos vagyok benne, hogy a piaci részesedésünket tekintve a CIG alulreprezentált az állami megbízások és a közbeszerzések piacán. A CIG tőzsdei jelenlétének sajátossága, hogy - a biztosítási piacon egyedülálló módon - ezekről a nagy nyilvánosság is értesül a BÉT-közleményekben. Az MVM partneri közreműködésével értékesített biztosításaink az úgynevezett affinity jellegű csomagok közé tartoznak, ezek minden egyes biztosító számára az alapvető üzleti növekedés fontos csatornái lehetnek. Mi is bízunk e csatorna bővülésében. Az érintett ügyfeleknek ugyanolyan profi szolgáltatást kell kapniuk, mint a lakossági egyedi biztosításokkal rendelkezőknek, cél a kölcsönös elégedettség, ami jelenleg megvan. Többek között például ennek érdekében is történt, hogy megdupláztuk a kárrendezési csoportunk létszámát.

Nagytulajdonosuk, a Hungarikum vezetője a hajnali meetingekről híres. Gyakran vesz részt ön is ilyen reggeli meetingeken?

Az elmúlt 25 évnyi munkatapasztalatomat multinacionális környezetben töltöttem, és korábbi szokásomat nem hagytam el: korán reggel szoktam kutyát sétáltatni, és a bioritmusom késő estig ad energiát a munkára. A pandémia hatására nálunk is sokat változott az irodai élet a hibrid megoldás irányába és ennek megfelelően a meeting struktúra is átalakult. Eszerint általában hétfőtől szerdáig, délután/késő délután tartjuk a vezetői meetingeket, csütörtökön és pénteken pedig home office-ban dolgozik a kollégák többsége.

A Hungarikum most 33 százalék fölé szeretné emelni tulajdonosi részesedését a biztosítóban. A GVH nem emelt kifogást, az MNB pedig a biztosítási után a tőkepiaci törvény szerint vizsgálja majd meg a vételi ajánlatot (utóbbi eljárás most épp felfüggesztés alatt áll.) Mit vár Mészáros Lőrinc és Keszthelyi Erik közvetett tulajdonrészének további növekedésétől?

Legjobb tudomásunk szerint a vételi ajánlat elbírálásának folyamata a jogszabályok által meghatározott mederben zajlik. Itt három eljárást indított az ajánlatot megtévő Hungarikum Alkusz, amelyből egy már lezárult, mivel a GVH hatósági bizonyítványa alapján versenyfelügyeleti eljárás megindítását nem indokolta a tervezett befolyásszerzés. Ami még folyamatban van, az a Hungarikum által kérelmezett és az MNB egymástól független, de mégis egymásra tekintettel zajló két eljárása. Az egyik biztosításszakmai, míg a másik a tőkepiaci jelenlétünk okán szükségeltetik. Mindkét engedély megszerzése komoly szándékot és felkészültséget követel meg a legnagyobb tulajdonosunktól. A Hungarikum – ismerve az ezen eljárásokban elvárt feltétel- és követelményrendszert – meglátásunk szerint eltökélt abban, hogy transzparens folyamat eredményeként, mindenben megfelelve az MNB kívánalmainak növelje a CIG Pannóniában a befolyását, így az eljárások MNB általi összehangolása eredményeként gondolom a vételi ajánlattételi folyamatra is pontot tehetünk hamarosan.

Céltársaságként nem szeretném kommentálni jelen fázisban magát a tranzakciót, de amikor a felfüggesztés véget ér, az igazgatóságnak véleményt kell alkotni arról, hogy a kötelező nyilvános ajánlatot a 327 forintos célárfolyamon támogatja-e.

Az igazgatóság ezt a javaslatot a kiválasztott tanácsadó cég javaslatának figyelembevételével meg fogja tenni, amit utána a többi tulajdonos, valamennyi befektetőnk és potenciális befektetőnk számára nyilvánosságra fogunk hozni.

