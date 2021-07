Európai pénzügyi digitalizáció: az Európai Bizottság elkötelezett a fejlődés mellett

Az Európai Bizottság elhivatott a Európai Unió pénzügyi rendszerének digitális innovációja mellett, ezt pedig átfogó javaslatcsomaggal is támogatják - mutat rá a Magyar Nemzeti Bank 2021-es Fizetési rendszer jelentésében. A kiadványban a jegybank körbejárja, hogy az EB milyen fejlesztési kezdeményezésekkel is igyekszik megtartani az uniós pénzügyi rendszer versenyképességét.

Az Európai Bizottság 2020. szeptember 24-én közzétette digitális pénzügyi csomagját, amelynek célja az Európai Unió pénzügyi szektorának és a kapcsolódó innovatív páneurópai fejlesztési kezdeményezéseknek a támogatása.

Portfolio Banking Technology 2021 A legfontosabb payment trendekről, a nemzetközi fizetési piacról és a PSD2-ről is szó lesz október 13-ai Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt!

A bizottsági csomag egy digitális pénzügyi, illetve egy lakossági pénzforgalmi stratégiát, valamint több jogalkotási tervezetet is tartalmaz többek között a kriptoeszközökhöz, a megosztott főkönyvi technológiához (DLT), valamint a pénzügyi infrastruktúrák működési biztonságának növeléséhez kapcsolódóan. Az Európai Bizottság célja a pénzügyi szektor versenyképességének erősítése, a folyamatosan változó környezethez legjobban alkalmazkodó szabályrendszer adaptálása, valamint a fogyasztóvédelem, a pénzügyi stabilitás és az innovatív pénzügyi termékekhez történő hozzáférés előmozdítása.

Ennek keretén belül olyan kérdések kerülnek napirendre, mint a piaci töredezettség kezelése és a határokon átnyúló szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása, az „azonos tevékenység, azonos kockázat, azonos szabályok” elvének széleskörű érvényesítése és az azonnali fizetések elterjedésének támogatása.

Digitális Pénzügyi és Lakossági Pénzforgalmi Stratégia

A digitális pénzügyi stratégia megalkotásának fő célja, hogy az innovációs ciklusok felgyorsulásával és a digitalizáció előtérbe helyeződésével párhuzamosan az európai pénzügyi szektor is megőrizze kellő rugalmasságát annak érdekében, hogy ne maradjon le a jellemzően tengeren túli finfech és bigtech vállalatokkal folytatott versenyben.

Az európai pénzügyi szektornak meg kell ragadnia minden, a digitális forradalom által kínált lehetőséget annak érdekében, hogy meghatározó tényezővé váljon a folyamatok irányításában világviszonylatban is - áll a jelentésben. Az egyre inkább adat- és IT-vezérelt innovációs folyamatokban ugyanis kulcskérdés, hogy mely szereplők lesznek képesek a piaci struktúrákat a saját igényükre szabva utat törni.

A digitális pénzügyi stratégia egyik legfőbb prioritása a piaci töredezettség kezelése,

ezáltal lehetővé téve az európai fogyasztók számára a határokon átnyúló, lehetőség szerint európai szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférést.

A retail pénzforgalmi stratégia fő célja annak előmozdítása, hogy olyan versenyképes páneurópai fizetési megoldások álljanak rendelkezésre, amelyek támogatják az Európai Unió gazdasági és pénzügyi szuverenitását.

Az Európai Bizottság víziója a lakossági pénzforgalom fejlődésével kapcsolatban alapvetően három területre összpontosul:

az ügyfelek magas színvonalú fizetési megoldások széles köréhez történő hozzáférésnek biztosítására olyan versenyképes páneurópai fizetési megoldások létrejöttének és elterjedésének támogatására, amelyek elősegítik Európa gazdasági és pénzügyi szuverenitását valamint az Európai Unión kívüli, határokon átnyúló fizetések javításának elmozdítására.

Mindezek mellett az Európai Bizottság szorosan együtt kíván működni az EKB-val egy euróalapú digitális jegybankpénz kibocsátásának támogatása érdekében, első körben a lehetőségek feltérképezése kapcsán.

Kriptovaluták és megosztott főkönyvek

A kriptoeszközök nagy része jelenleg kívül esik a hatályos európai uniós szabályozás keretein, amelynek a kockázataira tekintettel egy rendelet előkészítése kezdődött meg annak érdekében, hogy egységes jogszabályi keretrendszer kerüljön létrehozásra a kriptoeszközökkel kapcsolatos tevékenységek megfelelő szabályozásához.

Az EB a kriptoeszközökkel kapcsolatban felmerülő jelentős fogyasztóvédelmi kockázatokra tekintettel egységes bejelentési, fogyasztóvédelmi, felügyeleti, illetve visszaélés elleni részletszabályokat fogalmaz meg.

Jelenleg még igen korlátozott a megosztott főkönyvi technológia (DLT) alkalmazása a pénzügyi szolgáltatások területén, az EB így itt még a technológia széleskörű elterjedése előtt tudja rendszabályozni a megosztott főkönyveken alapuló szolgáltatásokat.

A javaslat a megosztott főkönyvi technológia alkalmazási és működési feltételeire, továbbá a használat engedélyezésére, felügyeletére, valamint a nemzeti és az európai hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó előírásokat tartalmaz. Ennek alapján az engedélyezett piaci szereplők kísérleti jelleggel DLT-alapú piaci infrastruktúrát működtethetnek bármely uniós tagállamban. A megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrákra indított közös európai uniós pilot projekt segítségével a cégek kiaknázhatják a jelenlegi jogszabályi kereteket, a felügyeleti és szabályozói szervek felmérhetik a szabályozásban rejlő akadályokat, továbbá a szabályozók és a cégek értékes tapasztalatokra tehetnek szert a megosztott főkönyvi technológia alkalmazásáról.

Páneurópai fizetési megoldások

A végfelhasználói fizetési megoldásokat érintő páneurópai fejlesztési kezdeményezések közül kiemelkedik a European Payments Initiative (EPI) névre keresztelt, több tucat piaci szereplő - főként kereskedelmi bankok - együttműködésében megvalósuló projekt.

Az EPI célja egy az euró alkalmazásától függetlenül egy egész Európára szabott fizetési megoldás létrehozása.

A tervek szerint az EPI keretein belül kínáltszolgáltatás egy kártyát és egy digitális pénztárcát egyaránt tartalmazó megoldás lesz annak érdekében, hogy az európai fogyasztók és kereskedők számára a lehető legtöbb fizetési helyzetben nyújtson releváns alternatívát a fizetések indítására és fogadására.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 21. Egységes fizetési rendszer jön Európában, de lehetnek vele problémák

Tőkepiaci Unió

Az európai tőkepiac - illetve ma még inkább tőkepiacok - széttöredezettségét gyakorta az Európai Unió egyik legnagyobb versenyhátrányaként emlegetik. A tőkepiaci széttöredezettség egyik oka, hogy az uniós befektetők nem rendelkeznek információval a más tagállamokban meglévő befektetési lehetőségekről, és ha még van is ismeretük ezekről, akkor is sok esetben kisebb a bizalmuk irántuk. Ehhez társul az is, hogy az egymástól eltérő nemzetállami szabályok bonyolultabbá teszik a határon átnyúló befektetéseket.

A Tőkepiaci Unió létrehozásának tehát az a célja, hogy

az Európai Unión belül az intézményi és magánbefektetői tőke egyaránt akadályoktól mentesen áramolhasson, ezzel piaci alapú finanszírozást biztosítva a beruházásoknak szerte Európában.

És mi van, ha fizetésképtelen lesz egy központi fél?

A központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről szóló rendelet még 2020 decemberében készült el, és célja egy egységes szabályrendszer létrehozása volt, azon esetek kezeléséhez, ha egy központi szerződő fél pénzügyi nehézségekkel szembesül, vagy fizetésképtelen helyzetbe kerül.

A központi szerződő fél (CCP) egy olyan jogi személy, amely helyettesíti a két szerződő felet valamely ügylet során, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben. A központi szerződő fél fő célja, hogy kezelje annak esetlegesen felmerülő kockázatát, hogy valamely szerződő fél nem képes a megkövetelt kifizetéseket teljesíteni, azaz a fél nemteljesítése áll fenn.

A rendelet olyan egységes eljárásokat és szabályrendszereket tartalmaz, amelyekkel biztosítható, hogy a központi szerződő fél normális működése visszaállítható legyen, vagy fizetésképtelenség esetén a központi szerződő fél szanálása ne okozzon zavart a pénzügyi piacok működésében, illetve ne okozzon kárt a gazdaságban.

A rendelet értelmében a központi szerződő feleknek kötelező egy helyreállítási tervvel rendelkezniük, valamint megfelelő nagyságú tőkeelemet kell elkülöníteniük, mely csak és kizárólag helyreállítási szituációban használható fel.

A szabályozás az illetékes hatóságok számára megteremti a korai beavatkozás, valamint olyan korlátozások meghozatalának lehetőségét, amellyel még jobban elő lehet segíteni a pénzügyi helyzet stabilizálását.

Címlapkép: Getty Images