Kiderült, hány házaspár igényelte eddig a babaváró hitelt

Eddig már 170 ezer pár adta be az igényét a babaváró hitelre - jelentette ki Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a Facebook-oldalán.

A kormány 2019. július 1-jével indította el minden idők egyik legnépszerűbb családtámogatási formáját, a legfeljebb 10 millió forintos szabad felhasználású, jelzálogfedezet nélküli kamattámogatott hitelt, amely két-három új gyermek érkezése esetén részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá alakul át.

Most az is kiderült, hogy a mai napig már 170 ezer igénylés érkezett be babváró hitelre.

A babaváró hitel első két évéről ebben a cikkünkben írtunk részletesen. 2019. július 1-jei indulása óta 2021. április 30-áig 1276 milliárd forintnyi babaváró hitelszerződést kötöttek a fiatal házasok a bankoknál. A lakossági hitelfelvételek 30%-át a babaváró hitel tette ki 2020-ban, így csak a lakáshitel volt népszerűbb nála. Elmondható, hogy a bankok által nyilvántartott összes háztartási hiteltartozás 14,7 százaléka június 30-án már babaváró hitelként volt nyilvántartva.