Digitális banki piacteret épít egy új magyar fintech, részletfizetéssel újítanak

Az egyik nagybanknál már bizonyított és 240 milliós tőkebefektetést is szerzett az a magyar fintech startup, amely digitális banki piacteret épít Magyarországon. Az Instacash a kereskedőknél, szolgáltatóknál a fizetési folyamatba integrálja a részletfizetést, ahogyan azt például a Klarna és más nemzetközi Buy Now Pay Later (BNPL) fintech társaságok teszik. A magyar piac meghódítása után a régióban terjeszkednének.

Digitális banki piactér

Az Instacash egy digitális banki piactér, ahol banki hiteltermékeket érhetnek el az ügyfelek end to end digitális módon. A szolgáltatást a startup partnereinél, azaz kereskedőnél, szolgáltatóknál integrált módon is elérhetővé teszik. Itt jön a képbe az a megoldás, hogy a fizetési módok között az instacash részletfizetés is kiválaszthatóvá válik, akár a kártyás vagy az egyéb fizetési módok.

Gyakorlati példaként hozhatjuk a nagyobb magánegészségügyi kiadásokat, amelyek tipikusan egy összegben, nagy terhet jelenthetnek a háztartásnak, vagy egy webshopban, amikor a kiszemelt termék már a kosárban van, de az ügyfélnek végül mégis el kell napolnia vásárlást. Ha ezeken pontokon lenne online módja részletfizetésnek, akkor sokkal kevesebb embernek kellene lemondania a vásárlásról vagy az adott szolgáltatás igénybevételéről.

Az ügyfeleknek nem banki termékre van szüksége, hanem vágyaik vannak és mi ezeknek a megvalósításában szeretnénk segíteni az online térben. A digitális hitelnek, részletfizetésnek helye van a fizetési pontokon, amikor valamit vásárolunk, legyen ez akár egy magán egészségügyi szolgáltatás, lakásfelújítás vagy egy bútor.

- mondja Bruzsa Géza, az Instacasht fejlesztő cég, a Fintrous Group vezérigazgatója.

Az áruhitel egy régóta létező termék, most is vannak nagyobb piaci szereplők, ahol van lehetőség részletfizetésre, de több esetben a folyamat nem, vagy nem teljesen digitalizált.

A kisebb kereskedők nem minden esetben jelentenek kellő potenciált a bankok számára a viszonylag magas fajlagos költségek és alacsonyabb várható bevétel miatt, illetve sok releváns szektorban egyáltalán nem is érhető el ez a szolgáltatás.

Mitől más, mint egy sima piactér?

A stratégiai irány, hogy egy informatikai platformot hoznak létre, ami az ügyfeleket a bankokat és a kereskedőket köti össze. De ez a platform tehát nem egy klasszikus marketplace, amikor egyfajta gyűjtőoldalként összeszedik és összehasonlítják a banki ajánlatokat, a hiteligénylést pedig már a banknál lehet benyújtani, hanem magát az online hitelezési folyamatot is az Instacash fejleszti és támogatja.

A társaság tehát nem csak informatikailag üzemelteti a rendszert, hanem ügyfélkezelési feladatokat is ellát. Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy egy online hitelfelvételi folyamatban akár 6-8 olyan pont is lehet, ahol egy igénylő elbizonytalanodik. Az instacash virtuális fiókjának kollégái valós időben követik az igénylők útját, ha valaki megakadt a folyamatban azonnali segítséget ajánlanak fel az ügyfél számára, legyen az chat, sms, vagy egy telefonhívás.

A társaság hosszabb távú stratégiájában az is szerepel, hogy PSD2-es engedélyt szerezzen, majd a bankokat bekötik a rendszerükbe, és az így szerzett adatvagyont felhasználva fejlesszék a rendszer scoreing komponensét, ami teljesen bankfüggetlen módon történhet. Ezen kívül a magyar piac után a régióban folytatnák a terjeszkedést a szolgáltatással.

Egységes UX

Ügyfél szempontból a hitelfelvételi folyamat sokak számára nehezen átlátható ügyintézését, a rengeteg papírmunkát, a sok más esetben nehezen használható online lehetőségeket teszi könnyebbé azzal, hogy teljesen egységes, papírmentes, digitális folyamatot fog kínálni minden bank esetében. Az, hogy egy bank milyen dokumentumokat kér be, vagy milyen azonosítást (KYC-t) használ a folyamatban, eltérő lehet bankonként.

Ma a digitális banki piacteret úgy kell elképzelni, mint öt évvel ezelőtt a otthoni ételrendelés piacát, amikor az éttermek egy része még nem rendelkezett online rendelési felülettel, de ezt mára helyettük különböző szolgáltatók (pl. Netpincér, Wolt) egy egységes interfésszel létrehozták, és ma már a piac jelentős részét ugyanolyan UX-szel lefedik.

Az is különlegessé teszi a szolgáltatást, hogy az Instacash teszteli a bankok folyamatait, illetve az ügyfeleik tapasztalatait is figyelembe veszi e téren, és ez alapján újfajta dimenziókat vizsgál és mutat meg a hitelajánlatokról. Például, hogy a hiteligénylési folyamat mennyi időt vesz igénybe, mennyi dokumentumot kell benyújtani, kitölteni. Szerintük ugyanis a THM és a törlesztőrészlet mellett a folyamati és UX szempontok is nagyon fontosak, amikor két terméket összehasonlítanak.

Cégháttér

A megoldást fejlesztő Fintrous Group 240 millió forint befektetést kapott az MKB Pénzügyi Csoporthoz tartozó Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelőtől a kormány által létrehozott Digitális Jólét Tőkeprogram keretében, Európai Uniós forrásból. A 2018 júniusában indult startup a 2021. januári tőkebefektetést követően gyorsan piacra lépett, jelenleg közel ezer regisztrált ügyféllel rendelkezik.

A startup az egyik nagybankkal közösen Magyarországon elsőként tette elérhetővé a minősített fogyasztóbarát személyi hitel teljesen digitális, papírmentes, személyes találkozó nélküli verzióját, és több másik bankkal is zajlanak az egyeztetések a partnerségről.

Kártyás részletfizetés már van Magyarországon

Nem lehet elmenni amellett, hogy Magyarországon a Mastercard is rendelkezik már egy kártyás részletfizetési megoldással, amelyet a kártyatársaság a bankoknak fejlesztett. Ez a fajta szolgáltatás hasonlít az Instacash által megálmodottra, de természetesen sok a különbség is. A Mastercard megoldása akár hitel, akár betéti kártyákkal is működik, ha a kibocsátó bank azt „bekapcsolja” az ügyfélnek. Ez a fajta kártyás részletfizetési szolgáltatás Magyarországon 2017 decemberében indult, és mind fizikai, mind online környezetben működik.

Egészen addig, amíg a zöld gombot megnyomja a kártyabirtokos, hogy ezzel a fizetését jóváhagyja, minden ugyanúgy történik, ahogy megszokhattuk. Ezután – ha az adott tranzakció paraméterei ehhez megfelelőek - a vásárló részletfizetést is kérhet a POS-terminálon a boltban vagy az online felületen. Első körben a Cetelem és az OTP indított hitelkártyára ilyen szolgáltatást, tavaly az Erstével már betéti kártyára is elérhető volt ez a fajta megoldás.

A címlapkép forrása: Getty Images.