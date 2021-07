Újabb pert akasztottak a Deutsche Bank nyakába: ezúttal azzal vádolják a német pénzintézetet, hogy szándékosan figyelmen kívül hagyott egy floridai piramisjátékot, amely jelentős anyagi veszteséget okozott a befektetőinek – írja a Bloomberg.

A Deutsche Bankot most két csődbe ment kajmán-szigeteki befektetési alap perelte be a New York-i és a floridai törvényszéken, mivel szerintük „hatalmas méretű lopást hagytak figyelmen kívül,” amely több százmillió dolláros veszteséget okozott.

A Deutsche Bank a vád szerint annak ellenére vezetett számlát az érintett cégeknek, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC szankciókat helyezett ki a cégekre, ezzel pedig a német pénzintézet saját pénzmosási szabályait is megsértette.

A Deutsche Bank minden vádat tagad.

