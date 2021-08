Nem bírnak magukkal a magyar lakásvásárlók, egyszerűen lerohanták a bankokat

A negyedik egymást követő hónapban döntöttek új csúcsot a lakáshitel-felvételek júniusban Magyarországon, a 136 milliárdos szerződéskötés duplája az egy évvel korábbinak. A személyi kölcsönök még nem teljesen tértek vissza járvány előtti formájukhoz, „csak” a 2018-as szintre sikerült visszakapaszkodniuk. Eközben a vállalati hitelezésben megtorpant a növekedés, és az NHP Hajrá kivezetése miatt gyengébb hónapok elé nézhetünk. A kamatkörnyezet emelkedése is kockázatot jelent a hitelpiac számára.

Közzétette a júniusi hitel-betét statisztikákat az MNB, így most már azt is tudjuk, mi történt az első félév egészében.

Röviden az alábbiak:

a lakáshitelek kihelyezése új rekordokat döntve 34%-kal múlta felül az egy évvel korábbit 2021 első 6 hónapjában,

a személyi kölcsönöké 19%-kal nőtt, így a 2018-as szintre kapaszkodott vissza,

a babaváró hitelek kihelyezése azonban 9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól,

összességében 15%-kal nőtt a lakossági kihelyezés 2020 első feléhez képest.

Kifejezetten erős volt a június hónap: immár negyedik egymást követő hónapban döntött új csúcsot a lakáshitelek új szerződéses összege. A lakáshitelek mellett a személyi kölcsönök kihelyezése is csaknem duplája volt az egy évvel korábbi (a járvány miatt alacsony) bázisnak, és júniusban a babaváró hitelből is 7%-kal „több fogyott”, mint egy éve.

Alábbi ábránkon látható, milyen látványosan húzott el a lakáshitelezés a másik két fő hiteltípustól. Ennek oka vélhetően az alábbiakban keresendő:

a járvány miatt elhalasztott lakáskereslet jelentős részben idén tavasszal jelentkezett, így megugrott a lakástranzakciók száma is,

a járvány nehezebb időszakában képzett háztartási pénzügyi tartalékok sokak számára jó alapot jelentenek a hitelek önerejének előteremtéséhez,

a legtöbb lakáspiaci szegmensben újraindul(hatot)t az áremelkedés, így a hitelösszegek is nőhettek,

január 1-jével még bőkezűbbek lettek a lakáshoz kapcsolódó családtámogatások, lendületet adva a keresletnek,

február 1-jétől elérhető a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön a bankoknál.

Az MNB adatai szerint február 1-je óta, öt hónap alatt 47 milliárd forintot vett fel a lakosság felújítási vagy korszerűsítési célra, ennek jó része kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön lehetett, ugyanakkor a teljes lakáshitel-kihelyezésben mindössze 8,8%-os arányt jelent ez, a lakáshitelek döntő része továbbra is használt lakás vásárlására megy.

Májusban már aktívan kommunikált arról az MNB, hogy a felpörgő infláció miatt júniustól monetáris szigorítás indul. A piaci kamatvárakozások növekedése nyomán a lakáshitelek kamatemelkedése is megindult már a tavasz folyamán, és ez folytatódott júniusban is, amikor is 0,2 százalékponttal magasabb átlagkamattal (4,13%) vett fel a lakosság lakáshiteleket, mint az áprilisi kamatmélyponton. Legutóbb itt írtunk részletesen a banki ajánlatokban látható tömeges lakáshitel-drágulásról.

A felvett lakáshitelek csaknem 90%-a 5 vagy 10 éves kamatperiódusú, a változó kamatozású lakáshitelek az új szerződésekben mindössze 1%-os arányt képviselnek.

A személyi kölcsönök esetében a kamatemelkedés nem igazán látható, júniusban ezek átlagos hiteldíja (12,2%) még alacsonyabb is volt az előző hónapokban látottnál. Lehetséges, hogy a minősített fogyasztóbarát személyi hitelek megjelenésének is van némi hatása az átlagkamatokra, ellensúlyozva a monetáris szigorítást.

Összességében 8743 milliárd forinttal tartozott a magyar lakosság a bankoknak 2021 közepén, ami 15,5%-kal több az egy évvel korábbinál. A lakáshitelek iránti jelentős kereslet mellett a törlesztési moratóriumnak is szerepe van a kétszámjegyű növekedésben, hiszen 10-ből közel 4 lakossági hitel esetében továbbra sem csökken a tőketartozás. A babaváró hitelek aránya a teljes háztartási banki hiteltartozáson belül meghaladta a 15%-ot.

Azt gondolhatnánk, a kamatkörnyezet emelkedése a bankbetéteknél is megteszi hatását, de ez nincs így, hiszen a bőséges likviditásuk (jellemzően 60 és 70 százalék közötti hitel/betét arány) miatt a bankok továbbra sem kell, hogy versenyezzenek a lakosság kegyeiért, ami a betétgyűjtést illeti. Júniusban változatlanul 0,3% volt az éven belül, és 0,6% az éven túl lekötött forintbetétek átlagkamata.

Az alacsony kamatkörnyezet miatt a látra szóló és folyószámla betétek aránya elérte a 79%-ot. Miközben a teljes háztartási betétállomány 15,3%-kal nőtt egy év alatt (itt is volt szerepe a törlesztési moratóriumnak), a lekötés nélküli betéteknél 19,2%-os volt a növekedés.

A betéti tranzakciók szempontjából június hónap nem volt kiugró.

A vállalati hitelezés nem mutat akkor dinamikát, mint a lakossági oldal. Mivel júliusra elfogyott a Növekedési Hitelprogram 3000 milliárd forintos keretösszege, és a bankok részben az alternatív kedvezményes állami hitelprogramokra, részben pedig saját piaci konstrukcióikra „állítják” át céges ügyfeleiket, a következő hónapokban nem is számítunk olyan nagy dinamikára. A nettó hiteltranzakciók szempontjából május után június is viszonylag gyenge volt.

A vállalatok hitelállománya egy év alatt 5,8%-kal nőtt, ami a törlesztési moratórium hatását is figyelembe véve inkább stagnálást jelent. A betétállomány így is 20,4%-kal bővült 2020 közepéhez képest, ami a gazdasági bizonytalanság miatti tartalékolásra utal a felvett hitelek elköltése és a kimagasló vállalati likviditás beruházási célú felhasználása helyett.

Az elmúlt egy évben 655 milliárddal több hitelt vettek fel a cégek, mint amennyit törlesztettek. A hitelprogramok összességében jelentős átrendeződést hoztak a devizahitelek felől a (különösen a hosszú lejáratú) forinthitelek felé.

