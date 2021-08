Két fintech támadó foszthatja ki a bankok kincseskamráját, gigafelvásárlást jelentettek be

A tőzsdén jegyzett Square 29 milliárd dollárért felvásárolhatja a szintén tőzsdén forgó ausztrál Afterpay buy now pay later (BNPL) szolgáltatót – jelentette be a Square. Ezzel a hatalmas felvásárlással a fintech világ két fényesen tündöklő csillaga egyesülhet, komoly szinergiákat használhatnak ki, és újabb szintre emelhetik a feltörekvő fintechek és a bankok közötti versenyt. Megnéztük, mi sülhet ki a tranzakcióból.

Hasonló témákról is szó lesz október 13-ai Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt!

A felvásárlás

Az amerikai Square az ausztrál alapítású Afterpayt egy csak részvényes tranzakció keretében vásárolja fel, melyben az Afterpay részvényesei 0,375 Square részvényt kapnak minden egyes Afterpay részvényért. A tranzakció 2022 első negyedévében záródhat.

A deal bejelentése előtti utolsó kereskedési napon, július 30-án 247,26 amerikai dolláron jegyezték a Square-t, vagyis az Afterpay egy részvényéért 126,21 ausztrál dollárt fizetnek részvényekben. A Square így 30 százalékos prémiumot fizet a deal bejelentése előtti 96,66 ausztrál dolláros Afterpay-árfolyamhoz képest.

A Square tehát 29 milliárd dollárért vásárolja fel az Afterpayt, vagyis az egyik valaha volt legnagyobb értékű fintech-felvásárlás történhet meg ezzel.

Hogy melyik felvásárlások számítanak fintech-tranzakciónak, annak meghatározása nem is olyan egyszerű feladat, hiszen a feltörekvő sztárok előtt is volt már banki alaprendszereket, front- és back-endeket gyártó óriásvállalatok, hatalmas szoftvervállalatok, akik a bankoknak dolgoztak, és természetesen itt is történt már sok tranzakció. De az teljesen biztos, hogy a 29 milliárd dolláros tranzakció gigaméretűnek számít a területen, ráadásul két olyan szereplő házasodik, amelyek valóban nagy újdonságokkal követeltek helyet maguknak a payment szférában.

A Statista fintech-felvásárlási listája alapján a valaha volt legnagyobb fintech deal jöhet létre, ha zárul a Square-Afterpay tranzakció.

Az Afterpay alapítói, Anthony Eisen és Nick Molnar (aki 30 évesen 2,67 milliárd dolláros vagyonával a legfiatalabb ausztrál self-made milliárdos) is csatlakoznak a Squarehez a tranzakciót követően.

A Square a tegnapi kereskedésben szárnyalt, 10,16 százalékkal került feljebb, az Afterpay részvényeiért pedig 127,85 ausztrál dollárt adnak, azaz a felvásárlási árfolyam fölé emelkedett egy kicsivel az árfolyam.

Afterpay

A Buy Now Pay Later (BNPL) fizetési szolgáltatások hatalmas népszerűségnek örvendenek az elmúlt bő egy évben, a terület egyik nagy úttörője és ősatyja a Klarna a fintechek között, amely részletfizetési lehetőséget biztosít a felhasználóknak integrált módon, azaz a kereskedőknél a pénztáraknál lehet egyszerű folyamaton keresztül kérni a halasztott fizetést.

A BNPL-szolgáltatás nagyon hasonlít a klasszikus áruhitelekhez, de általában a rövidebb futamidejű részletfizetés ingyenes, a hosszabb távú is kedvező díjért/kamatért vehető igénybe, és a folyamat teljesen online zajlik. Nem véletlen, hogy az Apple is bejelentette nemrégiben, hogy beszáll a területre saját brandes szolgáltatással, a Goldman Sachssal kötött partnerség keretében.

Az Afterpay az egyik legnagyobb BNPL-szolgálttó, mely az utóbbi időszakban az Egyesült Államokban gyorsan terjeszkedett, több mint 650 alkalmazottal rendelkezett 2020 végén. Másfél év alatt 2,2-szeresére növelték az aktív felhasználóik számát (azokat, akik az elmőlt 12 hónapban legalább egyszer fizettek a szolgáltatással).

Afterpay felhasználók száma (millió fő) Ország 2019 vége 2020 vége 2021 június 30. Ausztrália és Új-Zéland 3,1 3,4 3,60 Észak-Amerika 3,6 8,1 10,50 UK 0,6 1,6 2,10 Összesen 7,3 13,1 16,20 Forrás: Afterpay, Portfolio

A rendszerüket használó kereskedők száma is brutálisan emelkedett, már közel 100 ezer kereskedőnél elérhető az Afterpay részletfizetése világszerte.

Afterpay kereskedők száma (ezer darab) 2019 2020 2021 június 30. Ausztrália és Új-Zéland 35,5 53,6 63,10 Észak-Amerika 7,4 17,9 28,40 UK 0,4 3,3 6,70 Összesen 43,3 74,8 98,2 Forrás: Afterpay, Portfolio

A társaság bevétele túlnyomó részt a BNPL szolgáltatásból származik, melyet egy kis részben kiegészít a klasszikus (pay now) szolgáltatással. Így összességében a társaság csoportszintű árbevétele a június 30-ával zárult pénzügyi évben 925 millió ausztrál dollár volt, a társaság szolgáltatásával vásárolt áruk és szolgáltatások volumene is gyorsan emelkedik:

Forrás: Afterpay, Techcrunch

Square

A Square eredetileg azzal szerzett magának hírnevet a fintech világban, hogy az amerikai kkv-knak egy nagyon egyszerűen bevezethető, egyszerű árazású kártyaelfogadást fejlesztett, ami technológiai értelemben (mobilos kis leolvasóval is bevezethették a kártyás fizetést) és üzleti értelemben (egyetlen díj sok oldalas bonyolult díjstruktúrák helyett) is nagy újítás volt. Később a Square Cash nevű szolgáltatásuk révén a P2P fizetési piacból is egy jelentős szeletet hasítottak ki, majd tőzsdére is mentek 2016-ban.

Tavaly aztán a Square azzal tudott nagyot nőni a Covid-válság alatt, hogy beszálltak az amerikai állampolgároknak járó, 1200 dolláros stimulációs-csomagok kiosztásába. A fintechcégnek tavaly még nem volt banklicence, ezért nem vezethettek számlát, így egy engedéllyel rendelkező bankkal, a Suttonnal közösen működtették a Square Casht, amire az amerikai állampolgárok az 1200 dolláros állami segítséget kérhették. Ekkor az amúgy is 126 millió felhasználóval rendelkező szolgáltatónak további 4 millió felhasználója lett.

A menedzsment ezt megelőzően elvetette annak ötletét, hogy teljes körű bankká alakuljanak, a megugrott érdeklődés miatt viszont Jack Dorsey napirendre tűzte a cég átalakítását licencelt bankká. Az engedélyt március elején sikerült megszereznie a fintechnek, május végén pedig az is kiszivárgott egy iOS fejlesztőnek hála, hogy milyen ajánlattal rukkolhat elő a cég a licenc birtokában. A fejlesztő a nyers kódból származó illetve kikövetkeztethető információkat osztotta meg a Bloomberggel.A Square számlavezetési szolgáltatása a már meglévő betéti kártyás üzletággal integrálódhat, illetve úgy néz ki, hogy havi díjat ezért nem fognak kérni az ügyfeleiktől.

Szinergiák

Jack Dorsey, a Square vezérigazgatója, (aki egyébként Twitter-alapító is egyben) a dealről elmondta, hogy a Sqaure az úgynevezett Cash Appjába illetve a Square online és fizikai kereskedő hálózatába fogja integrálni az afterpay fizetését, vagyis

a Square felhasználói instant csatlakozhatnak majd az Afterpay felhasználói bázisához a kereskedőkkel együtt.

Néhány fontosabb szinegria-lehetőség:

A Square több milliós kereskedői hálózattal rendelkezik szolgáltatási mixében, ehhez csatlakozik az Afterpay 100 ezres kereskedői hálózata. Az Afterpay elsősorban kiskereskedői portfólióval rendelkezik míg a Square egy széles merítésű kereskedői mixszel.

A termékeket tekinteve az Afterpay egy tisztán BNPL szolgáltató, ami szépen kiegészíti a Sqaure több mint 30 fizetési szolgáltatással, menedzsment-szoftverrel rendelkező portfólióját. amit a Square a banki engedély birtokában éppen új, klasszikus banki szolgáltatásokkal egészít ki.

Az Afterpay 16 millió felhasználóval rendelkezik, akik csak BNPL-t használnak nála, ez jól kiegészítheti a Square 70 milliós felhasználói bázisát, akik a 2P2 fizetést, banki szolgáltatásokat használják náluk.

A fizetési piacot alaposan átformáló két fintech behemót, a banki licenccel is rendelkező Square a BNPL-vonattal száguldó Afterpayt felfalva komoly szinergiákat használhat ki. Jack Dorsey, Nick Molnar és Anthony Eisen, a fintech világ igazi nagyágyúi mutathatják meg, hogy hova képes a két cég továbbfejlődni, érdemes lesz követni a cég további sorsát, eredményeit.