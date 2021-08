100 ezer dolláros kezdő fizetések jönnek a legnagyobb amerikai banknál is

Fizetésemelések jönnek a JP Morgannél, miután a befektetési banki dolgozók túlterheltsége miatt számos versenytárs megtette már ezt a lépést. Egy kezdő befektetési banki alkalmazott így évi 100 ezer dollárt kereshet az amerikai nagybanknál.

A Bloomberg értesülése szerint a JP Morgan kiterjeszti a korábban bejelentett fizetésemelést junior értékesítőire, pénz- és tőkepiaci kereskedőire és elemzőire is vállalati és befektetési banki üzletágánál.

A piaci aktivitás megnövekedése miatt a befektetési banki dolgozókra most nagy teher nezezedik, és számos banknál túlterheltségre, kiégésre panaszkodtak az elmúlt hónapokban a fiatalabb munkatársak. A Goldman Sachnál márciusban kisebbfajta lázadás is kitört az akár 100 órás munkahetek miatt.

A JP Morgan terve sok más versenytársát követi. Hétfőn a Jefferies Financial Group első éves elemzői számára 30%-os béremelést jelentett be, a Goldman Sach pedig a múlt héten már 110 ezer dolláros fizetést jelentett be fiatal bankárainak. A Wells Fargo a bank szóvivője szerint szintén több pozícióban hajt végre béremelést vállalati és befektetési banki üzletágánál.

A JP Morgan érintett kezdő alkalmazottjai most évi 100 ezer dolláros fizetést tehetnek majd zsebre az eddigi 85 ezer dollár helyett – nyilatkozta a hírügynökség egyik forrása. A második évesek fizetése 90 ezerrről 105 ezerre, a harmadik éveseké 95 ezerről 110 ezerre emelkedhet februártól.

