Hitelválság Magyarországon? Nem, ez valami egészen más

A koronavírus-válság nem hitelválság, mégis megtorpant az elmúlt másfél évben a vállalati hitelezés növekedése Magyarországon, miközben a lakossági tovább dübörög. A korábbi évek kétszámjegyű dinamikája után a járvány eleji helyzethez képest mindössze 3,8%-kal nőtt ugyanis a vállalati hitelállomány, ami a törlesztési moratórium hatásától megtisztítva valójában visszaesést jelent. Csakhogy van nekünk egy Növekedési Kötvényprogramunk is, amelynek köszönhetően elmondható: a hitelnövekedés nem tűnt el, csak átalakult.

Gyakran visszatérő kérdés, hogy a tyúk vagy a tojás volt-e előbb: egy válság idején a hitelezés visszaesése lassítja-e inkább a gazdaságot, vagy a gazdasági teljesítmény visszaesése a hitelezést. Egyet biztosan kijelenthetünk: ebből a szempontból minden válság más. Még valami szintén kijelenthető:

a 2008-ban indult (hitel)válsághoz képest most jóval kisebb volt a hitelpiac szerepe a gazdasági visszaesésben, ha volt egyáltalán. Van rá esély, hogy inkább egy fordított összefüggés (pozitív, a recessziót fékező szerep) érvényesült.

A kérdés mélyebb elemzést igényelne, de érdemes figyelembe venni az alábbi szempontokat. A koronavírus-járvány Magyarországra érkezését követően

egyrészt egy rejtett hitelezés indult a törlesztési moratórium révén a jegybanktól a bankrendszeren keresztül a lakossághoz és a vállalatokhoz (hiszen a bankok moratórium miatt kieső likviditását az MNB pótolta), ami - más tényezőkkel együtt - soha nem látott likviditásbőséget generált: a vállalati betétállomány 22%-kal, a lakossági 21%-kal magasabb most, mint egy és negyed évvel ezelőtt ,

másrészt teljesen nyíltan új hitelprogramok segítették a vállalati hitelezés fenntartását és a cégek likviditáskezelését már a kezdetektől: áprilistól az MNB Növekedési Hitelprogramja, az MFB krízishitelei, az EXIM kárenyhítő termékei, a KAVOSZ Széchenyi Kártya Programja és a Garantiqa garanciaprogramja – már-már a bőség zavarát okozva – támogatta a céges hitelezés fenntartását. Az azonnali beavatkozással sikerült elérni, hogy nem lett hitelválság a gazdasági recesszióból,

harmadrészt folytatódtak a kötvénykibocsátások (főleg jórészt az MNB és a bankok által finanszírozott Növekedési Kötvényprogramban, számszerű részletek itt), így miközben a nem pénzügyi vállalatok hitelállománya 2020 márciusától 2021 júniusáig csak 347 milliárd forinttal nőtt (a moratórium hatásával együtt), a kibocsátott kötvényállományuk 1234 milliárd forinttal bővült. Előbbi 3,8%-os, utóbbi 160,5%-os, a kettő együtt pedig 16,1%-os növekedést takar.

Összességében nem romlott tehát a magyar vállalatok finanszírozási helyzete, szerkezete viszont átalakult: a hitelek felől a kötvények irányába, a piaci hitelek felől a támogatott hitelek felé, a devizahitelek felől a forinthitelek felé, a rövid lejáratú hitelek felől a hosszú lejáratúak felé.

A hitel/kötvény elmozdulást mutatja alábbi ábránk. A teljes hitel- és kötvényállományon belül a kötvények aránya a 2020 márciusi 7,9%-ról 2021 júniusára 17,6%-ra nőtt.

A devizanem és a lejárat szerinti elmozdulás pedig a következő ábrán látható: a hitelállományon belül a forinthitelek aránya 42%-ról 52%-ra emelkedett, az éven túl lejáratú hitelek aránya pedig 71%-ról 79%-ra.

Közzétette második negyedéves statisztikáját az MNB a nemzetgazdasági ágazatok hitelállományáról, a fenti hiteladatokat is ezek tartalmazzák. További érdekességek is kiderülnek belőle, például az, hogy

a lakosságihoz hasonlóan a vállalati hitelezés legfontosabb motorja az ingatlanpiac: a legnagyobb növekedést az első félévben az építőipar, az ingatlanügy és a szállodák, vendéglátóhelyek hitelállománya mutatta fel.

Mivel tart még a törlesztési moratórium, elviekben az is elképzelhető, hogy ott növekedik a legjobban a hitelállomány, ahol a moratóriumra leginkább rászoruló cégek dolgoznak. Az MNB tavaly decemberi adatai alapján éppen a turizmusban működő (kb. 70%) körében volt a legmagasabb a moratóriummal élők aránya. Az építőipar viszont már ekkor is csak kevesebb mint 20%-ban vett részt a moratóriumban, az ingatlanügyeknél pedig 40% körül volt az arány. Az építőiparban a hitelállomány növekedése jórészt valósnak mondható, és az ingatlanpiac többi szereplője is a felülteljesítők közé tartozhatott.

A feldolgozóipart tovább bontják az MNB statisztikái: a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás, vegyipar, gyógyszergyártás esetében volt a legnagyobb a hitelállomány visszaesése (egyedi hitel-visszafizetések befolyásolhatták ezt a statisztikát, akár kötvényfinanszírozásra történő cserével), a könnyűiparban pedig a legnagyobb a növekedés.

A legnagyobb banki hitelállománnyal továbbra is a feldolgozóipar, az ingatlanügy és a kereskedelem, javítás ágazat rendelkezik Magyarországon.

A feldolgozóiparon belül a gépipar, az élelmiszeripar és a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás, vegyipar, gyógyszergyártás dominál.

A következő hónapok és negyedévek statisztikájában valószínűleg az lesz a legérdekesebb, hogy a 3000 milliárd forintos keretösszegét júliusban elérő Növekedési Hitelprogram helyét mennyire lesznek képesek átvenni a második félévben az egyéb kedvezményes programok, illetve a piaci hitelek az egyébként is emelkedő kamatkörnyezetben. Tavasszal a hiteltranzakciókban már látható volt némi megtorpanás.

